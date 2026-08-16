Heti szerelmi horoszkóp augusztus 17-23.: a Nyilas féltékennyé teheti párját, a Skorpió lassítson

Rövid munkahét várható, a bolygóállások pedig inkább a kapcsolatokra, közös programokra és a feltöltődésre irányíthatják a figyelmet. A Merkúr és a Jupiter hatása több jegyet felélénkít, ugyanakkor az érzelmeket sem árt kordában tartani, hogy ne alakuljon ki félreértés vagy féltékenység. Mutatjuk, neked mit ígér a heti szerelmi horoszkóp!

Heti szerelmi horoszkóp augusztus 17-23.

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Heti szerelmi horoszkóp augusztus 17-23. minden csillagjegynek

Most érdemes kihasználni a nyári estéket, legyen szó közös programról, randiról vagy akár néhány nyugodt óráról egyedül. A csillagok szerint néhány jegy számára különösen kedvező időszak következik a szerelemben, másoknak viszont azt tanácsolják, hogy ne akarjanak mindent azonnal megoldani. Mutatjuk, mit tartogat a heti szerelmi horoszkópod.

KOS

A következő hét felemás fényszögekkel indul, és ilyen módon folytatódik. Mégis jó esélyetek van arra, hogy a romantika győzzön a sértődés felett. Még számolhatjátok a hulló csillagokat. A hosszú hétvége miatt, aki csak teheti, szabadságra megy. Szóval nem most kell megváltanotok a világot.

BIKA

Hétfőtől kellemetlen fényszögek szerint nem szabad meglepődnöd, ha nem haladsz, mert a másik fél szabadságra ment. A párod bosszankodását is csillapítsd! Hétvégén pedig kérj pár szabad órát a másiktól. A tűz és a levegő dominanciának köszönhetően jót fog tenni, ha önmagadban lehetsz, és meghallhatod a belső hangodat.

IKREK

A következő rövid munka-, és hosszú hétvégés héten folyamatosan lesznek kedvező konstellációk. Ezek ismerkedésre is jók, és arra is, hogy közös programokkal elmélyítsétek a szerelmeteket. Használjátok ki ezeket a napokat!

RÁK

Ijesztő hatással lehet rád a felismerés, hogy ha te képes vagy megőrizni a nyugalmadat, akkor mindenki kezes báránnyá válik. A pároddal kapcsolatosan ezt már többször tapasztaltad, de hétvégén bárkivel így járhatsz. Ha lelkesen mesélsz a felfedezésedről a párodnak, akkor féltékennyé válhat. Amint ezen átlátsz, őt is meg tudod szelídíteni.

OROSZLÁN

Az Oroszlánban járó Merkúr hajlamosít arra, hogy teátrálisan és hangosan add elő magadat. "Feltekeri a hangerőt” a Jupiter, ami szintén az Oroszlánban jár. A párod szerint is túl hangos vagy. Pedig ő hozzá szokott már. A többiek azt hihetik, hogy dühös vagy, mert összekeverik az indulatosságot a szenvedéllyel.

SZŰZ

Hétfőtől mindenki a hosszú hétvégére készül. Az égi folyamatok is inkább a kikapcsolódásnak, semmint a nagy teljesítménynek kedveznek. Hallgass rájuk és a párodra! Menjetek el kettesben valahova, mert csodás estétek lehet.

MÉRLEG

A párod már jól ismer, és tudja, hogy nem tudsz nevetni mások kárán. Ezt a többiek nem tudhatják, amiből most adódhat konfliktus diszharmonikus fényszögek szerint. Szólnod kell, ha valami nem tetszik, vagy nem értesz egyet. Máskülönben nem várhatod el, hogy a másik észre vegye a grimaszaidat…

SKORPIÓ

A Merkúr- Jupiter együttállás óvatosságra int. Semmit sem szabad túlzásba vinned. Lassíts, és ne akarj mindent azonnal megoldani! Az augusztus 20-dikai hosszú hétvége miatt sokan szabadságra mennek, és így sok téma leáll. A párod ezt most jobban tolerálja nálad. Vegyél példát róla, utánozd őt!

NYILAS

A szerelmi életedre pezsdítően hat a Merkúr- Jupiter együttállás. A párod nem tud veled azonnal lelkesedni. Adj neki időt, és engedd, hogy a saját ritmusában kövessen! Közben legyél annyira tapintatos, hogy nem mesélsz másokról, mert hamar féltékennyé válik a párod. Hidd el, öngól lenne, ha féltékenységgel akarnád őt motiválni!

BAK

Pár napos rohanást követően jön a hosszú hétvége, igazán romantikus nyári estékkel. Ha nincs párod, ragadd meg az alkalmat, menj szórakozni! Most biztosan megismerkedhetsz valakivel, aki azonnal felkelti az érdeklődésedet.

VÍZÖNTŐ

2 nagy bolygó és Nap fényszöge is a párodnak adnak igazat. Valójában csak arra akarnak megtanítani a bolygók, hogy nem sérülnek az érdekeid, ha engedsz neki. A rövid munkahéten és a hosszú hétvégén ellentmondásos konstellációk szerint akkor fogod jól érezni magadat a bőrödben, ha igazán akarod…

HALAK

Mindketten ingerültek lehettek idegesítő fényszögek szerint. A hőség mindenkiből kiszívja a türelmet és a toleranciát. Erre ügyeljetek! Ezen a héten garantálják a bolygók, hogy nem tudod befejezni azt, amit elkezdesz. Ez nem a te hibád. A párd is ezt mondja. Hidd el neki, és vedd észre, hogy a hosszú hétvége miatt megáll az élet!