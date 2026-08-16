Elizabeth Olsen gyereke megszületett: paparazzifotón a kisbaba

Elizabeth Olsent még júniusban kapták lencsevégre Los Angelesben. A 37 éves színésznőn akkor már jól látszott, hogy várandós, mostanra pedig a baba is megszületett.

Elizabeth Olsen és férje, Robbie Arnett első közös gyermeke megszületett.

Forrás: TIDNY-242

Elizabeth Olsen és férje gyermekükkel sétáltak

Elizabeth Olsent és férjét, Robbie Arnettet a napokban újszülött babájukkal fotózták le. A színésznő fehér hordozóban, a mellkasán rögzítve vitte a csecsemőt. A színésznő és férje, Robbie Arnett a baba megszületését nem jelentették be, így a fotók most hatalmasat mennek az interneten.

Elizabeth Olsen pályafutását sokáig óhatatlanul nővérei, Mary-Kate és Ashley Olsen neve mellett emlegették. Az ikerpár már gyerekként világszerte ismertté vált a Bír-lak című sorozatnak köszönhetően, Elizabeth azonban idővel saját jogán is komoly színészi karriert épített fel. A közönség számára elsősorban a Marvel-univerzum Wanda Maximoffjaként vált ismertté. A karakter köré épült a Wandavízió című sorozat is, amely nagy sikert aratott, Olsen pedig később a Doctor Strange az őrület multiverzumában című filmben is újra eljátszotta Wandát.

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