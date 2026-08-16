Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 16., vasárnap Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vatikán

Kitálalt a fotós: 23 év után lelepleződött a pajzán papok naptárának titka

vatikán calendario romano pajzán papok
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Meglepő hírek érkeztek a Vatikán egyik legnépszerűbb szuvenírjéről, a papos naptárról, a Calendario Romanóról.

Ha jártál már a Vatikán környékén, akkor valószínűleg neked is feltűnt az a pikáns szuvenír, amin pajzán papok naptármodellként pózolnak. A Calendario Romano az elmúlt két évtizedben szinte kultikus státuszba került Rómában. De nézzük, mi is ez valójában!

Calendario Romano: lelepleződött a pajzán papok naptárának titka.
Calendario Romano: lelepleződött a pajzán papok naptárának titka.
Forrás: Youtube

Mi az a Calendario Romano?

A Calendario Romano olasz ajándékboltok egyik legkeresettebb termékévé vált, és világszerte ismert lett, különösen azok miatt a fekete-fehér portrék miatt, amelyeken fiatal, jóképű férfiak szerepeltek reverendában.A szomorú igazság azonban az, hogy a naptár modelljeinek jelentős részének semmi köze nem volt az egyházhoz, csupán a képek miatt öltötték fel a papi gallért. Ezt megerősítette a naptár fotósa is, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy soha nem akarták félrevezetni a közönséget, és a naptárat művészi projektként kezelték.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Megtörte a csendet Cindy Crawford lánya − Komoly betegségéről beszélt Kaia Gerber

Egyáltalán nem úgy érzi, hogy neki csak megszületnie volt nehéz.

Melltartó nélküli fotón pózol Heidi Klum lánya, Leni - GALÉRIA

Címlapra került a 22 éves modell. Leni Klum kiköpött édesanyja.

30 év után újra Playboy-címlapon az 54 éves Carmen Electra − Szexi fotókon és videón a Baywatch egykori bombázója

Igent mondott a férfimagazin felkérésére a szexszimbólum. Carmen Electra ma is megér egy-két ajtócsapkodás.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu