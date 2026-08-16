Kitálalt a fotós: 23 év után lelepleződött a pajzán papok naptárának titka

Ha jártál már a Vatikán környékén, akkor valószínűleg neked is feltűnt az a pikáns szuvenír, amin pajzán papok naptármodellként pózolnak. A Calendario Romano az elmúlt két évtizedben szinte kultikus státuszba került Rómában. De nézzük, mi is ez valójában!

Calendario Romano: lelepleződött a pajzán papok naptárának titka.

Forrás: Youtube

Mi az a Calendario Romano?

A Calendario Romano olasz ajándékboltok egyik legkeresettebb termékévé vált, és világszerte ismert lett, különösen azok miatt a fekete-fehér portrék miatt, amelyeken fiatal, jóképű férfiak szerepeltek reverendában.A szomorú igazság azonban az, hogy a naptár modelljeinek jelentős részének semmi köze nem volt az egyházhoz, csupán a képek miatt öltötték fel a papi gallért. Ezt megerősítette a naptár fotósa is, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy soha nem akarták félrevezetni a közönséget, és a naptárat művészi projektként kezelték.

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