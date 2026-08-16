Egy suszter lánya átverte egész Angliát: így hitette el magáról, hogy ő egy egzotikus sziget hercegnője

A nagy földrajzi felfedezések és ipari forradalom szélesre tárta a világot az emberek előtt, ám a felfedezők mellett a szélhámosok is megjelentek. Egy férfi eladásra kínálta az Eiffel-tornyot, egy másik szerencsevadász pedig egy nem létező országban adott el földeket. Azonban a nők sem maradtak ki a mókából, egyik legismertebb, egyben legszórakoztatóbb példájuk egy cipész lányához köthető, aki hónapokig hitegette Bristolt, hogy egy távoli ország hercegnője. Ismerd meg Caaraboo hercegnő mulatságos történetét!

Caraboo hercegnő egy szélhámos szemfényvesztése volt.

Forrás: Wikipedia

Caraboo, az egzotikus álhercegnő 1817-ben tűnt fel egy idegen földről származó nő, akiről kiderült, hogy egy távoli sziget hercegnője.

Caraboo hercegnő az úri társaság szenzációja lett.

10 hét múlva kiderült, hogy egy Mary Willocks nevű szélhámos színjátéka volt az egész.

Hercegnő egy távoli szigetről: Caraboo hercegnő története

1817. április 3-án szokatlan teremtés tűnt fel egy Bristol közeli faluban, Almondburyben. A nő rongyos, mégis egzotikus ruhákat viselt, érthetetlen nyelvet beszélt, egy kisebb táskában hurcolta szegényes cókmókját és állandóan a Caraboo szót ismételgette. Samuel Worall bíróhoz, a szegényház vezetőjéhez került, de mivel nem tudták kideríteni kicsoda, a helyi fogadóba küldték. Ott szokatlan viselkedést mutatott: kizárólag teát ivott, az ételt visszautasította és ragaszkodott hozzá hogy a földön aludjon.

Caraboo hercegnő történetének eleinte sokan bedőltek.

Forrás: Wikipedia

Mivel koldusnak hitték, Bristolba szállították, ahol a bebörtönözték. Addigra azonban híre ment az egzotikus jövevénynek, így tódulni kezdtek hozzá a látogatók, ahol egy portugál tengerésznek sikerült megfejtenie a titokzatos nő által beszélt nyelvet. Kiderült, hogy egy távoli, egzotikus szigetről, Javasuról származik, mely az Indiai-óceánon található, ő maga pedig Caraboo hercegnő. Elmondása szerint kalózok ragadták el, ám a Bristoli-csatornában vízbe ugrott.

Mivel kiderült, hogy a rejtélyes hölgy arisztokrata, Worall bíró azonnal saját házában szállásolta el, hogy előkelő vendégét trófeaként mutogassa körbe a szenzációéhes úri társaságban.

A házaspár ajándékokkal halmozta el, estélyeket rendezett tiszteletére, még előkelő vendégük portréját is megfestették. Caraboo hercegnő nem győzött mesélni országa különös szokásairól, ő maga meztelenül úszott, íjjal-nyíllal vadászott, furcsa szertartások keretében imádkozott. A tarkóján található sebekről megállapította egy helyi sebész, hogy azok keleti mesterek munkájának nyomai. Az egzotikus jövevény híre hamarosan Bristol határain túlra is elterjedt, újságcikkek tucatjai jelentem meg a képével – és ez lett a veszte.