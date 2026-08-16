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Egy suszter lánya átverte egész Angliát: így hitette el magáról, hogy ő egy egzotikus sziget hercegnője

bristol hercegnő szélhámos
Bába Dorottya
2026.08.16.
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Bristol állóvizét egy egzotikus hölgy kavarta föl, hogy aztán kiderüljön, az egész nem több egy jól megkomponált színjátéknál. Caraboo hercegnő valójában egy ügyes szélhámos, Mary Willocks volt.

A nagy földrajzi felfedezések és ipari forradalom szélesre tárta a világot az emberek előtt, ám a felfedezők mellett a szélhámosok is megjelentek. Egy férfi eladásra kínálta az Eiffel-tornyot, egy másik szerencsevadász pedig egy nem létező országban adott el földeket. Azonban a nők sem maradtak ki a mókából, egyik legismertebb, egyben legszórakoztatóbb példájuk egy cipész lányához köthető, aki hónapokig hitegette Bristolt, hogy egy távoli ország hercegnője. Ismerd meg Caaraboo hercegnő mulatságos történetét!

Caraboo szélhámos hercegnője.
Caraboo hercegnő egy szélhámos szemfényvesztése volt.
Forrás:  Wikipedia

Caraboo, az egzotikus álhercegnő

  • 1817-ben tűnt fel egy idegen földről származó nő, akiről kiderült, hogy egy távoli sziget hercegnője.
  • Caraboo hercegnő az úri társaság szenzációja lett.
  • 10 hét múlva kiderült, hogy egy Mary Willocks nevű szélhámos színjátéka volt az egész.

Hercegnő egy távoli szigetről: Caraboo hercegnő története

1817. április 3-án szokatlan teremtés tűnt fel egy Bristol közeli faluban, Almondburyben. A nő rongyos, mégis egzotikus ruhákat viselt, érthetetlen nyelvet beszélt, egy kisebb táskában hurcolta szegényes cókmókját és állandóan a Caraboo szót ismételgette. Samuel Worall bíróhoz, a szegényház vezetőjéhez került, de mivel nem tudták kideríteni kicsoda, a helyi fogadóba küldték. Ott szokatlan viselkedést mutatott: kizárólag teát ivott, az ételt visszautasította és ragaszkodott hozzá hogy a földön aludjon.

Mary Willocks, a szélhámos
Caraboo hercegnő történetének eleinte sokan bedőltek.
Forrás:  Wikipedia

Mivel koldusnak hitték, Bristolba szállították, ahol a bebörtönözték. Addigra azonban híre ment az egzotikus jövevénynek, így tódulni kezdtek hozzá a látogatók, ahol egy portugál tengerésznek sikerült megfejtenie a titokzatos nő által beszélt nyelvet. Kiderült, hogy egy távoli, egzotikus szigetről, Javasuról származik, mely az Indiai-óceánon található, ő maga pedig Caraboo hercegnő. Elmondása szerint kalózok ragadták el, ám a Bristoli-csatornában vízbe ugrott.

Mivel kiderült, hogy a rejtélyes hölgy arisztokrata, Worall bíró azonnal saját házában szállásolta el, hogy előkelő vendégét trófeaként mutogassa körbe a szenzációéhes úri társaságban.

A házaspár ajándékokkal halmozta el, estélyeket rendezett tiszteletére, még előkelő vendégük portréját is megfestették. Caraboo hercegnő nem győzött mesélni országa különös szokásairól, ő maga meztelenül úszott, íjjal-nyíllal vadászott, furcsa szertartások keretében imádkozott. A tarkóján található sebekről megállapította egy helyi sebész, hogy azok keleti mesterek munkájának nyomai. Az egzotikus jövevény híre hamarosan Bristol határain túlra is elterjedt, újságcikkek tucatjai jelentem meg a képével – és ez lett a veszte.

Mary Willocks, a szélhámosok hercegnője

Egy Mr. Neale névre hallgató panziós mit sem sejtve lapozgatta a Bristol Journalt, amikor egy ismerős arcot pillantott meg. Az egzotikus Caraboo hercegnő képén felismerte az egyik devnoi suszter lányát, a szobalányként tengődő Mary Willocksot. Mivel nehezen talált munkát, sokszor koldulni kényszerült, és kéregetéssel töltött napjain jött rá, hogyha külföldinek adja ki magát, könnyebben megnyílik az emberek erszénye.

Elkezdett nagyban játszani: a romani nyelv és kitalált szavak keverékéből mű nyelvet kreált, amihez sajátos írásrendszert is kifejlesztett, egzotikus ruhákat varrt, és kezdődhetett a színjáték.
Sikerének egyik titka az volt, hogy Bristol akkoriban egy kifejezetten multikulturális város volt, ahol egyáltalán nem olt olyan szokatlan egy-egy távoli kultúrából származó személy jelenléte. Ehhez az is hozzátett, hogy remekül felmérte, milyennek képzelnek el az angolok egy egzotikus hercegnőt, szinte eggyé vált a szereppel, de az is segítségére volt, hogy bárkivel könnyen szót értett.

A fogadós azonban lebuktatta, a kamuhercegnő botránya pedig végigsöpört Anglián. Worall bíró eleinte megorrolt a lányra, ám később megszánta és elintézte, hogy Philadelphiába utazhasson. Mary Willocks egy ideig az Újvilágban is megpróbálta eladni Caraboo hercegnő karakterét, ezúttal színpadi formában, ám a siker elmaradt. 1824-ben visszatért Angliába, és ott is megpróbált pénzt csinálni kitalált szerepéből, sikertelenül. Utolsó ismert munkája a piócaárus volt, 1864-ben halt meg egy esés következtében.

Szélhámos Caraboo hercegnő

Mary Willocks remekül ráérzett az Angliában népszerű orientalizmusra, tudatlanságra, illetve az egzotikus kultúrák iránti lelkesedésre. Mivel úgy érezte, hogy a társadalom kiveti magából, úgy döntött, kihasználja hibáit, görbe tükröt mutatva az angol elitnek. Története valójába azért háborította fel a kortársakat, mert megmutatta nekik, hogy ők sem tökéletesek.

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