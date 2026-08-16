Egy suszter lánya átverte egész Angliát: így hitette el magáról, hogy ő egy egzotikus sziget hercegnője

A nagy földrajzi felfedezések és ipari forradalom szélesre tárta a világot az emberek előtt, ám a felfedezők mellett a szélhámosok is megjelentek. Egy férfi eladásra kínálta az Eiffel-tornyot, egy másik szerencsevadász pedig egy nem létező országban adott el földeket. Azonban a nők sem maradtak ki a mókából, egyik legismertebb, egyben legszórakoztatóbb példájuk egy cipész lányához köthető, aki hónapokig hitegette Bristolt, hogy egy távoli ország hercegnője. Ismerd meg Caaraboo hercegnő mulatságos történetét!
Caraboo, az egzotikus álhercegnő
- 1817-ben tűnt fel egy idegen földről származó nő, akiről kiderült, hogy egy távoli sziget hercegnője.
- Caraboo hercegnő az úri társaság szenzációja lett.
- 10 hét múlva kiderült, hogy egy Mary Willocks nevű szélhámos színjátéka volt az egész.
Hercegnő egy távoli szigetről: Caraboo hercegnő története
1817. április 3-án szokatlan teremtés tűnt fel egy Bristol közeli faluban, Almondburyben. A nő rongyos, mégis egzotikus ruhákat viselt, érthetetlen nyelvet beszélt, egy kisebb táskában hurcolta szegényes cókmókját és állandóan a Caraboo szót ismételgette. Samuel Worall bíróhoz, a szegényház vezetőjéhez került, de mivel nem tudták kideríteni kicsoda, a helyi fogadóba küldték. Ott szokatlan viselkedést mutatott: kizárólag teát ivott, az ételt visszautasította és ragaszkodott hozzá hogy a földön aludjon.
Mivel koldusnak hitték, Bristolba szállították, ahol a bebörtönözték. Addigra azonban híre ment az egzotikus jövevénynek, így tódulni kezdtek hozzá a látogatók, ahol egy portugál tengerésznek sikerült megfejtenie a titokzatos nő által beszélt nyelvet. Kiderült, hogy egy távoli, egzotikus szigetről, Javasuról származik, mely az Indiai-óceánon található, ő maga pedig Caraboo hercegnő. Elmondása szerint kalózok ragadták el, ám a Bristoli-csatornában vízbe ugrott.
Mivel kiderült, hogy a rejtélyes hölgy arisztokrata, Worall bíró azonnal saját házában szállásolta el, hogy előkelő vendégét trófeaként mutogassa körbe a szenzációéhes úri társaságban.
A házaspár ajándékokkal halmozta el, estélyeket rendezett tiszteletére, még előkelő vendégük portréját is megfestették. Caraboo hercegnő nem győzött mesélni országa különös szokásairól, ő maga meztelenül úszott, íjjal-nyíllal vadászott, furcsa szertartások keretében imádkozott. A tarkóján található sebekről megállapította egy helyi sebész, hogy azok keleti mesterek munkájának nyomai. Az egzotikus jövevény híre hamarosan Bristol határain túlra is elterjedt, újságcikkek tucatjai jelentem meg a képével – és ez lett a veszte.
Mary Willocks, a szélhámosok hercegnője
Egy Mr. Neale névre hallgató panziós mit sem sejtve lapozgatta a Bristol Journalt, amikor egy ismerős arcot pillantott meg. Az egzotikus Caraboo hercegnő képén felismerte az egyik devnoi suszter lányát, a szobalányként tengődő Mary Willocksot. Mivel nehezen talált munkát, sokszor koldulni kényszerült, és kéregetéssel töltött napjain jött rá, hogyha külföldinek adja ki magát, könnyebben megnyílik az emberek erszénye.
Elkezdett nagyban játszani: a romani nyelv és kitalált szavak keverékéből mű nyelvet kreált, amihez sajátos írásrendszert is kifejlesztett, egzotikus ruhákat varrt, és kezdődhetett a színjáték.
Sikerének egyik titka az volt, hogy Bristol akkoriban egy kifejezetten multikulturális város volt, ahol egyáltalán nem olt olyan szokatlan egy-egy távoli kultúrából származó személy jelenléte. Ehhez az is hozzátett, hogy remekül felmérte, milyennek képzelnek el az angolok egy egzotikus hercegnőt, szinte eggyé vált a szereppel, de az is segítségére volt, hogy bárkivel könnyen szót értett.
A fogadós azonban lebuktatta, a kamuhercegnő botránya pedig végigsöpört Anglián. Worall bíró eleinte megorrolt a lányra, ám később megszánta és elintézte, hogy Philadelphiába utazhasson. Mary Willocks egy ideig az Újvilágban is megpróbálta eladni Caraboo hercegnő karakterét, ezúttal színpadi formában, ám a siker elmaradt. 1824-ben visszatért Angliába, és ott is megpróbált pénzt csinálni kitalált szerepéből, sikertelenül. Utolsó ismert munkája a piócaárus volt, 1864-ben halt meg egy esés következtében.
Szélhámos Caraboo hercegnő
Mary Willocks remekül ráérzett az Angliában népszerű orientalizmusra, tudatlanságra, illetve az egzotikus kultúrák iránti lelkesedésre. Mivel úgy érezte, hogy a társadalom kiveti magából, úgy döntött, kihasználja hibáit, görbe tükröt mutatva az angol elitnek. Története valójába azért háborította fel a kortársakat, mert megmutatta nekik, hogy ők sem tökéletesek.
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