A pap kutyája harangozik Krétán – VIDEÓN a legszorgalmasabb négylábú sekrestyés

Jónás Ágnes
2026.05.20.
Kréta egyik kis hegyi falujában különös és szerethető eset színesíti a hétköznapokat: a helyi pap négylábúja lett a templom hivatalos harangozója. A valószínűleg mélyen vallásos kutya olyan szorgalommal és lelkiismeretességgel végzi a munkáját, hogy más településekről is a csodájára járnak. Te is elolvadsz, ha megnézed a videóját!

A történet főszereplője egy dél-krétai faluban élő pap, Giannisz atya kutyusa, aki láthatóan teljes természetességgel vesz részt a templom közösségi életében. A felvételen látható, hogy a kis méretű kutya újra és újra nekifeszül a harang kötélzetének, és időben kongatja meg azt. A helyiek elárulták, hogy a munkamániás eb már régóta segédkezik a templom körül, és mára a közösség egyik kedvenc figurájává vált.

  • Egy dél-krétai faluban a helyi pap kutyája rendszeresen segít a templomi harangozásban.
  • A harangozó kutyáról készült videót több százezren látták már.
  • A szorgalmas eb  a falu egyik kedvenc figurája lett, a pap pedig elárulta, a kutya még új érdeklődőket is vonz a gyülekezetbe.

Kutya lett a hivatásos harangozó egy krétai faluban

A templomnál készült videó pillanatok alatt meghódította az internetet – több százezer megtekintést gyűjtött a közösségi oldalakon. A cuki felvételt a Diasoste ti Mesara nevű oldal osztotta meg, ahonnan villámgyorsan továbbterjedt. Az emberek szinte folyamatosan kommentelik a látottakat: sokan azt írták, hogy a kutya nagyobb odaadással végzi egyházi kötelességét, mint némelyik ember. Mások Szent Modestoszt, az állatok védőszentjét emlegették tréfásan, mintha a kutya különleges áldást és felhatalmazást kapott volna tőle erre a szerepre.

A történet derűs pillanatokat hoz a kis falu életébe.Mióta a kutyám felel a harangozásért, új tagokkal bővült a gyülekezetünk. Úgy tűnik, ilyen apró dolgok is elegendőek ahhoz, hogy emberek elkezdjenek érdeklődni az egyházi tanítások iránt" – osztotta meg gondolatát a videóhoz írt egyik kommentben a büszke atya.

