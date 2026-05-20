A pap kutyája harangozik Krétán – VIDEÓN a legszorgalmasabb négylábú sekrestyés

A történet főszereplője egy dél-krétai faluban élő pap, Giannisz atya kutyusa, aki láthatóan teljes természetességgel vesz részt a templom közösségi életében. A felvételen látható, hogy a kis méretű kutya újra és újra nekifeszül a harang kötélzetének, és időben kongatja meg azt. A helyiek elárulták, hogy a munkamániás eb már régóta segédkezik a templom körül, és mára a közösség egyik kedvenc figurájává vált.

Kutya lett a hivatásos harangozó egy krétai faluban

A templomnál készült videó pillanatok alatt meghódította az internetet – több százezer megtekintést gyűjtött a közösségi oldalakon. A cuki felvételt a Diasoste ti Mesara nevű oldal osztotta meg, ahonnan villámgyorsan továbbterjedt. Az emberek szinte folyamatosan kommentelik a látottakat: sokan azt írták, hogy a kutya nagyobb odaadással végzi egyházi kötelességét, mint némelyik ember. Mások Szent Modestoszt, az állatok védőszentjét emlegették tréfásan, mintha a kutya különleges áldást és felhatalmazást kapott volna tőle erre a szerepre.

A történet derűs pillanatokat hoz a kis falu életébe. „Mióta a kutyám felel a harangozásért, új tagokkal bővült a gyülekezetünk. Úgy tűnik, ilyen apró dolgok is elegendőek ahhoz, hogy emberek elkezdjenek érdeklődni az egyházi tanítások iránt" – osztotta meg gondolatát a videóhoz írt egyik kommentben a büszke atya.

