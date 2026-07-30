Szenzációs felfedezés! Mamutcsontok kerültek elő a kiszáradó Duna medréből

A mamutmaradványokat a bolgár–román határ közelében, a Bulgáriában fekvő Rjahovónál találták meg, kevesebb mint ötven kilométerre délre Bukaresttől. A különleges leletre Petar Nikolov helyi lakos bukkant rá, aki rendszeresen sétál a folyóparton. A homokban olyan csontokat vett észre, amilyeneket korábban még soha nem látott „Felhívtam a 112-es segélyhívót. Amikor azt mondtam, hogy egy mamut maradványait találtam meg, nem hittek nekem” – mesélte a BNT Newsnak.
Ezután a település polgármesteréhez fordult. „Annyira izgatott voltam, hogy majd kiugrott a szívem a helyéről” – mondta.
Mamutmaradványok a Dunában: a csontváz nagyrésze a homok alatt lehet
A helyszínt a ruszei Regionális Történeti Múzeum szakemberei vizsgálták át. Egyebek mellett alsó állkapcsot, agyarakat, lapockát, bordákat, combcsontot és számos kisebb töredéket találtak. Úgy gondolják, a maradványok egy gyapjas mamuthoz tartozhatnak. A kutatók azt sem zárják ki, hogy a csontváz nagyobb része még mindig a homok mélyén rejtőzik.
„A múzeum munkatársai kiássák a maradványokat, és megvizsgálják, vannak-e további csontok mélyebben a homokban” – közölte Christina Ivanova polgármester.
A leleteket ezután a múzeumba szállítják, ahol konzerválják és alaposan megvizsgálják mindet.
A levegőn széteshetnek a csontok
A csontok sajnos rossz állapotban vannak. A levegő miatt gyorsan bomlásnak indulhatnak, ezért a szakembereknek rendkívül óvatosan kell dolgozniuk. Azt egyelőre nem tudni, hány évesek a maradványok, és az sem derült ki, hogy az állat ezen a területen élt és pusztult el, vagy a Duna sodorta a csontjait a lelőhelyre. A szakemberek azt feltételezik, hogy a terület korábban mocsras lehetett.
A hajózást is akadályozza az alacsony vízállás
A Duna vízszintje több hete szokatlanul alacsony. A hőhullámok és a szárazság miatt a folyó bolgár szakaszán - ahogy Magyarországon is - több helyen homokpadok és kisebb szigetek alakultak ki. A rendkívüli helyzet a hajózást is megnehezíti. Vidin közelében zátonyra futott a Viking Ullur nevű folyami szállodahajó, amelyen 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodott. Az utasokat végül a bolgár határőrség járőrhajóval szállította partra.
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