Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 19., vasárnap Emma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kötődés

Ez jellemző rád is, ha barátok nélkül éled az életed

123rf.com -
kötődés barát önvédelem
Jónás Ágnes
2026.04.19.
Emlékszel arra, amikor Az oroszlánkirályban Simba eldönti, hogy ha a világ hátat fordít neki, ő is hátat fog fordítani a világnak? Szerencséje volt, hogy ott volt neki Pumpa és Timon, mert a legtöbben, akik ilyen „önvédelmi program" mentén élik az életüket, elszigetelődnek és azon kapják magukat, hogy – noha vágynának rá – barátok nélkül tengődnek.

Ha valakinek felnőttként nincsenek igazán közeli barátai, arra a társadalom hajlamos azt mondani, hogy biztosan antiszociális, összeférhetetlen, vagy nem tanulta meg, hogyan kell kapcsolódni másokhoz. A pszichológusok szerint azonban ennél jóval árnyaltabb a kép: a barátok nélkül élők túlélési és önvédelmi stratégiát követnek.

Barátok nélkül élsz? Ettől még nem vagy érzéketlen, és nem is te vagy a rettegett baltás gyilkos. Eláruljuk, mi áll a háttérben. 
Forrás:  123rf.com

Barátok nélkül élni 

  • A közeli barátok hiánya felnőttként nem feltétlenül személyiségprobléma, hanem önvédelmi stratégia.
  • Az ilyen működés mögött sokszor az áll, hogy valaki gyerekként megtanulta: az érzelmi közelség fájdalmas vagy bizonytalan.
  • Bár ez a minta biztonságérzetet adhat és erős önállósághoz vezet, hosszú távon elszigetelhet.

Azt például tudtad, hogy napi 20 szál ciginél is károsabb lehet, ha nincsenek barátaid? Egyre több kutatás világít rá arra, hogy az egyedül, barát nélkül élő felnőtteknek nem a kapcsolódással és a kapcsolatok kialakításával vannak problémáik. Ha a dolog mélyére ásunk, kiderül, hogy inkább arról van szó, hogy nagyon korán tanulták meg: jobb nem kötődni senkihez, önvédelemből. Ezt nevezi a szaknyelv elkerülő kötődésnek

Ha nincsenek igazi barátok az életemben, akkor én érzéketlen vagyok?

Szó sincs erről. Hogy nincsenek igazi barátaid, ahhoz a következő történések és érzések vezethettek téged: ha valamelyik szülőd érzelmileg elérhetetlen volt számodra, és noha fizikailag jelen volt, de nem figyelt érdemben rád, akkor azt gondolhattad, hogy jobb, ha nem zavarod. 

Nem lettél érzéketlen, csupán megtanultad nem kimutatni az érzéseidet és a szükségleteidet. Felnőttként ennek köszönhető, hogy inkább vagy„láthatatlan”, mint a csapat középpontja. 

Közeli barátok nélkül, avagy az elkerülő kötődési minta

A fentihez hasonló esetekben kialakulhat az úgynevezett elkerülő kötődési minta. Itt megtudhatod, te melyik kötődési típusba tartozol.

Ez egy kényszerűségből választott működésmód, avagy túlélési stratégia. Az egyén nem akar egyedül, mélyebb kötődések nélkül élni, de úgy érzi, muszáj valahogy megvédenie magát a világgal szemben. Sokan gyerekként megtanulják, hogy ha a közelség fájdalmat okoz, akkor jobb nem kérni belőle. Ha a segítségkérés vagy a kommunikáció csalódással jár, akkor jobb mindent egyedül megoldani" – mondja John Bowlby pszichiáter, a kötődéselmélet megalapítója.

Milyen vélt vagy valós előnyei vannak az elkerülő kötődésnek? 

Az elkerülő kötődés, vagyis az, hogy gyakorlatilag pajzsot vonsz magad köré, és semmilyen körülmények között nem beszélsz az érzéseidről, számodra azt jelenti, hogy biztonságban vagy. Ez sok esetben hasznos lehet, például, ha mérgező embereket szeretnél lerázni. A gond ott kezdődik, ha a pajzsod, vagyis amit te önvédelemnek hittél, áthatolhatatlan fallá változik, és még azok sem tudnak közel férkőzni hozzád, akiknek a társaságára egyébként te is nagyon vágynál. 

  • Az elkerülő kötődésű fiatalokból rendkívül önálló felnőttek válnak.
  • Olyannyira önellátóak lesznek, hogy tényleg a legtöbb mindent képesek egyedül megoldani, ezért senkinek nem is csinálnak helyet az életükben. 
  • Megbízhatóak, hatékonyak és (látszólag) erősek. 
  • Ritkán kérnek segítséget, jelmondatuk: „majd én tudom”, „én tudom a legjobban”. A „nekem nincs szükségem senkire” gyakran nem tudatos döntés, hanem egy régi belső program futtatása.
Barátok nélkül élni? Inkább írd át a fejedben a divatjamúlt kötődési programot. Már nem szolgál téged. 
Forrás:  123rf.com

Az önvédelmi program átírása és a barátságok kiépítése

A szakember szerint áttörést ilyen esetben az hozhat, ha felismered, hogy a „kötődni veszélyes” önvédelmi program fut az agyadban. Innentől kezdve már csak egy lépés, hogy ráébredj: ez nem kudarc, nem gyengeség, csupán ez a te megküzdési stratégiád. 

Hogy ne kelljen az életet barátok nélkül élned, nyitnod kell. Igen, kockáztatnod kell a biztonságos egyedüllétet, cserébe viszont kapcsolatokra és igazi barátokra lelhetsz.

A múltbéli beidegződések apránként fognak átíródni, de megéri türelmesnek lenned. A legjobb, ha szakember, például pszichológus vagy mesterhipnotizőr kísér végig ezen az úton. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
