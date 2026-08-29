Cindy Crawford lánya kitálalt: Kaia Gerber elárulta, gyerekkorában milyen szörnyűséget tett vele az anyja

Döbbenetes titkot árult el Kaia Gerber: gyerekkorában az anyja aggódott, hogy valami baj van a lányával, ezért ördögűzést hajtatott végre rajta. A szertartáshoz még egy különleges hangszert is vásárolt. Hogy szüksége volt-e rá, és hogyan hatott a fiatal modellre. Cindy Crawford lánya ezt is elárulta.

Kaia Gerber és Cindy Crawford

Forrás: NurPhoto

Kaia Gerbert megszállta a gonosz?

Cindy Crawford lánya elmesélte, hogy a szülei kislánykorában azt hitték, hogy valamiféle gonosz erő szállta meg őt. Ő maga is azt gondolja magáról, hogy „laza, hétköznapi módon” kapcsolódik más dimenziók szellemeihez. És azzal is egyetért, hogy időnként fucsán visekedt gyrekkorában.

„Tudjátok, hogyan csinálták az ördögűzést? Didzseridun játszottak fölöttem, így végezték el az ördögűzést” – mesélte az ausztrál őslakos kultúrák ősi fúvós hangszerére utalva. A hangszert, mely egy ausztráliai fúvós hangszer, az édesanyja vásárolta meg a szertartáshoz.

Nem ez volt az egyetlen alkalom, hogy az egykori szupermodell a lánya miatti aggodalmában szokatlan lépésre szánta el magát. Amikor Kaia 2021-ben az American Horror Story: Double Feature című sorozatot forgatta, Cindy Crawford szenteltvizet itatott vele a rossz szellemek ellen.

Mi lett az eredmény?

Kaia Gerber állítja, hogy az ördögűzés és a szenteltvíz után valóban jobban lett. Nem okozott neki a szertartás különösebb traumát, és mára, 24 évesen teljesen szabadnak érzi magát.

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