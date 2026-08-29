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Milyen a rossz szülő? A Z generáció megint beleállt a boomerekbe

gyerek szülő z generáció
Simon Péter
2026.08.29.
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Ki számít rossz szülőnek? Attól függ, kit kérdezünk. Míg a boomerek szerint probléma lehet, ha egy szülő mindent elintéz a gyereke helyett, a Z generáció egészen mást tart igazán károsnak – és természetesen ebben is akad némi üzenet az idősebb generációknak.

A szülőséggel kapcsolatban aligha létezik olyan kérdés, amelyben minden korosztály egyetértene. Ami az egyik generációnak önállóságra nevelés, az a másiknak magára hagyás lehet, miközben a szigorú szabályok és a testi fenyítés megítélése is rengeteget változott az elmúlt évtizedekben. Íme, mit tart rossz szülőségnek a boomer, az X, a milleniál és a Z generáció!

z generáció vs. boomerek
Milyen a rossz szülő? A Z generáció megint beleállt a boomerekbe
Forrás: 123rf

Milyen a rossz szülő?

  • Minden generáció másképp nevel gyereket.
  • A boomerek és a Z generáció ebben sem ért egyet.
  • Ami az idősebbeknek természetes, az a fiatalok szerint bűn.
  • A kutatások meglepő eredményeket mutatnak.

A boomerek szerint ne döntsünk mindenben a gyerek helyett

Az idősebb generáció szerint probléma, ha egy szülő túlságosan beleavatkozik a gyereke életébe. Ők sokkal inkább ahhoz szoktak, hogy a gyerekek bizonyos dolgokat maguk intéznek, legyen szó akár a házi feladatról, akár arról, hogy kikkel barátkoznak.

Ebben szerepet játszik saját gyerekkoruk is: sokan közülük úgy nőttek fel, hogy iskola után egyedül voltak otthon, vagy felügyelet nélkül játszottak a környéken.

Az X generáció szerint a tisztelet hiánya már komoly probléma

Az X-ek számára a rossz szülőség egyik jele, ha a gyerek következmények nélkül tiszteletlenül viselkedhet. Ez a generáció valamiféle középutat keresett a szigorúbb boomer nevelés és a mai lazább módszerek között.

Szakértők szerint az X generáció számára fontos a tisztelet, de nem feltétlenül várnak el vak engedelmességet. A fiatalabb generációk által kedvelt úgynevezett gyengéd nevelést azonban egyesek túl megengedőnek tartják.

A millenniumiak és a Z generáció elutasítják a kemény büntetést

A fiatalabb szülők egyik legnagyobb változtatása a korábbi generációkhoz képest, hogy nem szeretnének szigorú büntetéseket alkalmazni. A boomer és az X generáció sokkal szigorúbb nevelést kapott, amelybe akár a testi fenyítés is beleférhetett.

A millenniumiak és a Z generáció ezzel szemben inkább magyarázni szeretné a szabályokat, és kevésbé hisz abban, hogy a félelem jó eszköz a gyereknevelésben.

család
A túlzott önállóság és a túlféltés között nehéz megtalálni az egyensúlyt.
Forrás: 123rf

A túlzott önállóság és a túlféltés között nehéz megtalálni az egyensúlyt

Érdekes módon az X generáció és a milleniálok az ellenkezőjét is problémának tartják: szerintük a gyerekek túl nagy szabadsága is káros lehet. Míg a boomerek gyerekkorában természetes volt, hogy a gyerekek hosszú órákig felügyelet nélkül játszottak, a fiatalabb szülők inkább szeretnék tudni, hol vannak és mit csinálnak a gyerekeik.

A másik oldal viszont a túlzott ellenőrzést, vagyis a „helikopter-szülőséget” kifogásolja. Ez a megközelítés a szakértők szerint a gyerekek szorongását is fokozhatja, és megnehezítheti, hogy később önállóan boldoguljanak.

A Z generáció szerint ne akarjuk a gyereket egyetlen szerepbe kényszeríteni

A legfiatalabb generáció talán ebben a legmarkánsabb: szerintük rossz szülőség, ha a gyereket egy előre meghatározott mintába akarják belekényszeríteni.

A Z generáció számára fontos, hogy a gyerekek kibontakoztathassák az egyéniségüket, beszélhessenek az érzéseikről, és ne kelljen megfelelniük egy olyan képnek, amelyet a szüleik vagy a társadalom alakított ki számukra. A generációk közötti vita tehát valójában arról is szól, hogyan változott meg az elképzelésünk arról, hogy engedelmességre vagy önálló gondolkodásra kell-e inkább nevelni a gyerekeket.

Egy új kutatás szerint a szülők 43 százaléka hasonló módon neveli gyerekeit, mint ahogyan őt nevelték. Körülbelül minden tizedik szülő viszont tudatosan teljesen más utat választ. Úgy tűnik, a generációk közötti vita elkerülhetetlen – és talán éppen ez viszi előre a szülőségről való gondolkodást.

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