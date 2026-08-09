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Így mentheted meg a kiégett gyepet: egyszerűbb a dolgod, mint gondolnád

kert pázsit aszály gyep
Horváth Angéla
2026.08.09.
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Úgy tűnhet, hogy a kiszáradt pázsit menthetetlen, pedig a fű sokkal ellenállóbb, mint hinnénk. Ha kapkodni kezdünk, hogy helyrehozzuk, többet árthattunk, mint a szárazság.

A hetek óta tartó hőséget a kertek sem bírják: a korábban zöld fű több helyen barnára száradt. De mit tehetünk, hogy még mentsük a menthetőt?

Az aszályt a fű sem bírja, a legtöbb udavr így néz ki mostanában
Az aszályt a fű sem bírja, a legtöbb udavr így néz ki mostanában
Forrás: Shutterstock

A Gardening with Ish TikTok-csatorna kertészeti szakértője saját gyepén mutatta meg, mennyire eltérően reagálhat a fű ugyanarra az időjárásra. Kertjének egyik része teljesen kiszáradt, míg egy másik terület zöld maradt. A szakértő szerint ezt a két állapotot nem szabad ugyanúgy kezelni.

Nem biztos, hogy elpusztult a barnára száradt fű

Kézenfekvőnek tűnhet, hogy a kiszáradt fűvet lenyírjuk, kigereblyézzük vagy gyepszellőztetéssel próbáljuk rendbe hozni. Ish kertésze szerint azonban minden ilyesmit kerülni kell.

„A legjobb, amit tehetünk, hogy békén hagyjuk. A fű nyugalmi állapotba került. Ezzel védi magát: a felszínen kialakult száraz növényréteg még mindig védi valamennyire a talajt, hűvösebben tartja a földet, és védi a gyökereket. Most ez a legfontosabb” – magyarázta.

Figyelmeztet, attól, hogy száraz a fű, nem biztos, hogy el is pusztult.

„Amikor visszatér az eső, újra megjelennek majd a zöld foltok. Ez az egyik nagyszerű tulajdonsága a fűnek: nagyon ellenálló. Nem halt meg, csak pihen” – mondta Ish.

Ezért ebben az állapotában nem érdemes nyírni, gyepszellőztetni vagy trágyázni a pázsitot.

Ha kizöldült, akkor se nyírjuk túl rövidre

Ha a a hőség ellenére is zöld maradt, másképp kell bánni vele. Ilyenkor se nyírjuk a megszokott módon, tápanyag sem kell, a nagy meleg önmagában is komoly terhelést jelent a növényeknek. A szakértő szerint felesleges stresszelni a pázsitot. Ha mégis szükség van fűnyírásra, a gépet a lehető legmagasabb vágási fokozatra állítsuk. A túl rövidre vágott gyep gyorsabban kiszáradhat.

@gardening.with.ish It feels almost impossible to keep your lawn happy during this heat but you may find it’s actually easier than you think. Todays gardening tips helps you care for your lawn even in the hottest of weather with a drought too. It may feel like it’s past it but it’s got plenty of life in it. Simple lawncare guide #gardeningtips #lawncare #lawn #lawnmowing #planttips ♬ original sound - Gardening with Ish 🇬🇧

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