Így mentheted meg a kiégett gyepet: egyszerűbb a dolgod, mint gondolnád

A hetek óta tartó hőséget a kertek sem bírják: a korábban zöld fű több helyen barnára száradt. De mit tehetünk, hogy még mentsük a menthetőt?

Az aszályt a fű sem bírja, a legtöbb udavr így néz ki mostanában

Forrás: Shutterstock

A Gardening with Ish TikTok-csatorna kertészeti szakértője saját gyepén mutatta meg, mennyire eltérően reagálhat a fű ugyanarra az időjárásra. Kertjének egyik része teljesen kiszáradt, míg egy másik terület zöld maradt. A szakértő szerint ezt a két állapotot nem szabad ugyanúgy kezelni.

Nem biztos, hogy elpusztult a barnára száradt fű

Kézenfekvőnek tűnhet, hogy a kiszáradt fűvet lenyírjuk, kigereblyézzük vagy gyepszellőztetéssel próbáljuk rendbe hozni. Ish kertésze szerint azonban minden ilyesmit kerülni kell.

„A legjobb, amit tehetünk, hogy békén hagyjuk. A fű nyugalmi állapotba került. Ezzel védi magát: a felszínen kialakult száraz növényréteg még mindig védi valamennyire a talajt, hűvösebben tartja a földet, és védi a gyökereket. Most ez a legfontosabb” – magyarázta.

Figyelmeztet, attól, hogy száraz a fű, nem biztos, hogy el is pusztult.

„Amikor visszatér az eső, újra megjelennek majd a zöld foltok. Ez az egyik nagyszerű tulajdonsága a fűnek: nagyon ellenálló. Nem halt meg, csak pihen” – mondta Ish.

Ezért ebben az állapotában nem érdemes nyírni, gyepszellőztetni vagy trágyázni a pázsitot.

Ha kizöldült, akkor se nyírjuk túl rövidre

Ha a fű a hőség ellenére is zöld maradt, másképp kell bánni vele. Ilyenkor se nyírjuk a megszokott módon, tápanyag sem kell, a nagy meleg önmagában is komoly terhelést jelent a növényeknek. A szakértő szerint felesleges stresszelni a pázsitot. Ha mégis szükség van fűnyírásra, a gépet a lehető legmagasabb vágási fokozatra állítsuk. A túl rövidre vágott gyep gyorsabban kiszáradhat.

Ezeket olvastad már?