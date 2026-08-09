Antonio Banderas 11 évvel a válásuk után megdöbbentő dolgot mondott exfeleségéről, Melanie Griffith-ről

A két hollywoodi sztár először az 1989-es Oscar-gálán találkozott, néhány évvel később pedig a Hárman párban című, 1995-ös romantikus vígjáték forgatásán kerültek közelebb egymáshoz. 1996 májusában házasodtak össze, közös lányuk, Stella Banderas – teljes nevén Stella del Carmen Banderas Griffith – pedig ugyanazon év szeptemberében született meg. Melanie Griffith korábbi kapcsolataiból három gyermeket nevel: Jesse Johnsont, Alexander Bauert és Dakota Johnsont.

Antonio Banderas és Melanie Griffith a lányukkal, Stellával

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Antonio Banderas és Melanie Griffith: ma is nagyon jó barátok

Antonio Banderas jelenleg Dominic Sessa oldalán szerepel a Tony című filmben, amely a néhai séf, Anthony Bourdain életét dolgozza fel. A színész a People magazinnak adott interjújában beszélt arról, milyen a kapcsolata Griffith-szel több mint egy évtizeddel a válásuk után.

„Ha nem is a legjobb barátom, mindenképpen az egyik legjobb barátom” – mondta volt feleségéről. Azt is elárulta, hogy amikor Los Angelesben jár, rendszeresen találkoznak.„Mindig összejövünk, és nagyon jól érezzük magunkat. Sokat nevetünk. Nagyon egészséges a kapcsolatunk, és ez a gyerekeinknek is jót tett” – fogalmazott.

Szerinte nagyon sokat számított, hogy békésen tudták lezárni a kapcsolatukat. „Szépen léptünk ki a házasságunkból, és ez nagyon fontos volt a gyerekeinknek, valamint nekünk is” – tette hozzá. Melanie-t elképesztő édesanyának tartja, a gyerekeik jó emberekké váltak.

Antonio Banderas és Melanie Griffith idén áprilisban együtt voltak vacsorázni

Forrás: Profimedia

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