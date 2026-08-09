Súlyos balesetet szenvedett Károly király: egy hajszálon múlt az élete

A 77 éves uralkodó a skóciai Castle of Mey-ben találkozott az Assynt Mountain Rescue Team tagjaival a hegyimentő-csapat fennállásának 50. évfordulója alkalmából. Károly király az eseményen saját tapasztalatból beszélt arról, milyen veszélyeket rejthetnek a hegyek.

Károly király súlyos balesetéről beszélt.

Forrás: Getty Images

Károly király halála is csak hajszálon múlhatott

A megrázó eset 1988. március 10-én történt a svájci Klosters közelében. Az akkor még Károly hercegként ismert uralkodó egy csoporttal pályán kívül síelt, amikor lavina zúdult le a hegyoldalon. Károly és a társaság nagy része fedezékbe tudott húzódni, Hugh Lindsay őrnagy azonban mintegy 400 métert zuhant a hegyoldalon, és életét vesztette. Patricia Palmer Tomkinson megsérült. Diana hercegné és Sarah Ferguson szintén a környéken nyaraltak, de a tragédia idején a faházban maradtak. Ben Dyson, a hegyimentő-csapat vezetője szerint az uralkodó máig élénken őrzi az emléket.

A lavináról és arról beszélt, milyen veszélyeket rejtenek a hegyek. Azt mondta: »Hajszálon múlt.«

Dyson hozzátette, hogy a történtek ennyi év után is erősen élnek Károly király emlékezetében, és saját tapasztalata révén pontosan érti, milyen értékes és veszélyes munkát végeznek a hegyimentők.

A tragédia után is visszatért a hegyekbe

III. Károly király a történtek ellenére nem fordított hátat teljesen a síelésnek. Később fiaival, Vilmos és Harry herceggel is nyaralt Klostersben, 2022-ben pedig ismét ellátogatott az üdülőhelyre. Olyannyira rendszeres vendég volt a környéken, hogy két sífelvonót is elneveztek róla.

Úgy tűnik azonban, ez a korszak már lezárult. 2025 februárjában egy svájci férfinak már azt mondta: „Azt hiszem, a síelős napjaim mögöttem vannak.”

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: