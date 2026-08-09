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Airplane!

Ezért sajog és dugul be a füled a repülőn: íme, a pilóta egyszerű trükkje, amivel elkerülhető a fájdalom

Airplane! fejfájás fülfájás repülőgép
Nagy Anna
2026.08.09.
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A nyaralás sokak számára már a felszállás előtt stresszesen indul, de a kellemetlenségek a fedélzeten sem mindig érnek véget. A repülőgép miatt kialakuló fülfájás és fejfájás mögött egy jól ismert jelenség áll, amely ellen szerencsére lehet tenni. Íme a trükk.

Ha utazás közben rendszeresen bedugul a füled, vagy erős fájdalmat érzel, nem vagy egyedül. A repülőgép utasterében bekövetkező gyors légnyomás-változás sokaknál okozhat kellemetlen tüneteket, különösen felszálláskor és leszálláskor.

Ezért dugul be a füled a repülőgépen.
Ezért dugul be a füled a repülőgépen.
Forrás: 123rf.com

Ezért dugul be a füled a repülőgépen

A jelenség orvosi neve barotrauma, amely akkor alakul ki, amikor a szervezet nem tud elég gyorsan alkalmazkodni a hirtelen megváltozó légnyomáshoz. Repülés közben ez leggyakrabban a középfület érinti, ezért jelentkezhet a repülőgépen füldugulás, a fülfájás vagy akár a fejfájás is.

A tünetek közé tartozhat a fül teltségérzete, erős fájdalom, szédülés, halláscsökkenés, sőt egyes esetekben hányinger is. Ha valaki meg van fázva vagy be van dugulva az orra, a panaszok még erősebbek lehetnek.

Egyszerű trükkel csökkentheted a kellemetlen tüneteket

A szakemberek szerint már néhány egyszerű módszer is sokat segíthet. Felszállás és leszállás közben érdemes cukorkát szopogatni vagy rágógumit rágni, mert a nyelés segít kiegyenlíteni a nyomást. Hasznos lehet a speciális repülős füldugó használata, illetve szükség esetén az orrdugulást csökkentő készítmények is. Ha mégis bedugul a füled, egy jól ismert technika is enyhülést hozhat: csukd be a szádat, fogd be az orrodat, majd nagyon óvatosan próbálj kifújni levegőt. Ez segíthet kiegyenlíteni a nyomást a dobhártya két oldalán.

Erre figyelmeztet a tapasztalt pilóta

Nick Eades, aki több mint 32 ezer órát repült Boeing 747-es pilótaként, ugyan szintén ezt a módszert alkalmazza, de fontosnak tartja a fokozatosságot.

Nem szabad túl erősen csinálni, mert így túl nagy nyomás nehezedhet a dobhártyára. Inkább finoman próbáld meg kiegyenlíteni a nyomást, vagy egyszerűen szopogass egy cukorkát.

A legtöbb esetben a panaszok maguktól elmúlnak, de ha a tünetek nem enyhülnek vagy súlyosbodnak, érdemes orvoshoz fordulni.

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