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Ezek a leggyönyörűbb lánynevek, amelyeknek már a jelentése is ajándék

utónév lány nevek
Nagy Anna
2026.08.09.
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Egy gyermek érkezése önmagában is felbecsülhetetlen ajándék, így különösen szép lehet olyan nevet választani neki, amely ezt az érzést is magában hordozza. A lánynevek között számos olyan különleges utónév akad, amelynek jelentése „Isten ajándéka”, „Istentől kapott” vagy egyszerűen „ajándék”. Mutatjuk a legszebbeket a klasszikus kedvencektől a ritkábban hallható nevekig.

A névválasztásnál sok szülőnek nemcsak az számít, hogy az hogyan cseng, hanem az is, milyen történet és jelentés bújik meg mögötte. A lánynevek jelentése pedig néha még szebbé tehet egy egyébként is kedvelt nevet. Különösen igaz ez azokra a lány utónevekre, amelyek valamilyen módon az ajándékhoz kapcsolódnak. Akár hagyományos, akár modernebb vagy ritkább keresztnevet keresel, ezek között érdemes körülnézni.

Gyönyörű lánynevek, amelyeknek a jelentése is megható
Gyönyörű lánynevek, amelyeknek a jelentése is megható
Forrás: Shutterstock/Liudmila Fadzeyeva

Lánynevek, amelyek azt jelentik: Isten ajándéka

Kevés szebb jelentést lehet elképzelni egy gyermek nevéhez, mint azt, hogy „Isten ajándéka”. Érdekesség, hogy egymástól távoli nyelvekben és kultúrákban is megjelent ez a gondolat a névadásban. Ennek köszönhetően a hasonló jelentésű lány keresztnevek között egészen különböző hangzású változatokat találhatunk.

Dorottya

A Dorottya görög eredetű női név, jelentése „Isten ajándéka”. Igazi klasszikus: egyszerre elegáns és időtálló, ráadásul számos kedves becézési forma kapcsolódik hozzá. Azok számára lehet különösen szép választás, akik hagyományos, mégis karakteres keresztnevet keresnek.

Dóra

Rövid, letisztult és nőies, mégis komoly hagyománnyal rendelkezik. A Dóra a Dorottya, illetve a Teodóra név rövidült formájaként is ismert, így hozzá is kapcsolódik az „Isten ajándéka” jelentés. Egyszerű hangzása miatt azoknak is tetszhet, akik nem szeretnének hosszú vagy nehezen becézhető utónevet választani.

Teodóra

A Teodóra görög eredetű név, amelynek jelentése ugyancsak „Isten ajándéka”. Már a hangzása is elegáns és kissé előkelő, miközben többféleképpen becézhető. Különösen jó választás lehet azoknak, akik ritkábban hallható, mégis klasszikus gyökerű nevet keresnek.

Dorina

A Dorina a Dóra és a Dorottya névcsaládjához kapcsolódik, ezért jelentésében szintén megjelenik az „ajándék”, illetve az „Isten ajándéka” gondolatköre. Lágy, dallamos hangzású keresztnév, amely modernebb érzetet kelt, mint a klasszikus Dorottya.

Dorka

Ma már önálló névként is találkozhatunk vele, eredetileg azonban a Dorottya becéző formájából alakult ki. Ennek köszönhetően a Dorka mögött is ott húzódik az „Isten ajándéka” jelentés. Játékos, kedves hangzása miatt azoknak is jó választás lehet, akik rövid, könnyen megjegyezhető lánynevet keresnek.

Nemcsak szépek, különleges jelentést is hordoznak

Az ajándék jelentéskör természetesen nem kizárólag a görög eredetű nevekben jelenik meg. A szláv és héber eredetű lánynevek között is találhatunk olyan különlegességeket, amelyek azt fejezik ki: a gyermek valakitől – akár magától Istentől – kapott ajándék.

Bogdána

A Bogdána szláv eredetű női név, jelentése „Isten adta”, illetve „Isten ajándéka”. Magyarországon jóval ritkábban hallani, ezért azok számára lehet érdekes, akik nem mindennapi, erőteljes hangzású utónevet keresnek, amelynek jelentése is igazán különleges.

Bozsena

A Bozsena ugyancsak szláv eredetű név, jelentése az isteni, illetve Istentől való fogalomkörhöz kapcsolódik. Bár nem szó szerinti megfelelője minden esetben az „Isten ajándéka” kifejezésnek, jelentésvilága közel áll hozzá. Ritka és karakteres név, amely biztosan nem olvad bele a leggyakrabban választott lány utónevek sorába.

Matea

A Matea héber eredetű névként az „Isten ajándéka” jelentést hordozza. Hangzása egyszerre modern és különleges, miközben a mögötte álló jelentés évezredes hagyományra vezethető vissza. Azoknak tetszhet igazán, akik nemzetközibb hangzású, ritkább keresztnevet szeretnének.

Natána

A Natána szintén héber eredetű név, jelentésében az „adta”, „ajándékozta” gondolat jelenik meg, így szorosan kapcsolódik az isteni ajándék jelentésköréhez. Különlegesen csengő utónév, amely jóval ritkább választás, mint a Dóra vagy a Dorottya.

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