Heti szerelmi horoszkóp augusztus 10–16.: a Nyilasra izgalmas találkozás várhat, a Mérleg kerülje a vitát

Érzelmileg mozgalmas hét következik, amely során több csillagjegynek is különösen fontos lesz, hogyan kommunikál a párjával. A szerdai részleges napfogyatkozás, valamint a hét bolygóállásai érzékenységet, feszültséget és félreértéseket is hozhatnak, de nem mindenki számára lesz viharos az augusztus 10–16. közötti időszak. A szerelmi horoszkóp szerint egyes párok éppen most kerülhetnek közelebb egymáshoz, míg másoknak tudatosan kell tenniük azért, hogy ne egy apróságból robbanjon ki komolyabb vita.

Heti szerelmi horoszkóp augusztus 10–16.

Forrás: 123rf.com

Szerelmi horoszkóp: próbára teheti a kapcsolatokat a hét

A heti szerelmi horoszkóp legfontosabb üzenete, hogy most nem érdemes magunkban tartani a problémákat. A kommunikáció több csillagjegynél is kulcsszerepet kap, hiszen egy őszinte beszélgetés elejét veheti a sértődésnek és a félreértéseknek. Különösen a hét első fele lehet érzékenyebb, ám csütörtöktől már több jegy számára is könnyedebb, vidámabb időszak kezdődhet.

KOS

Össze kell fognotok, mert nem csak a hőség és a pánikot generáló összeesküvés elméletek teszik próbára a békét. Keddtől bolygód, a Mars is önsajnálatra és/vagy szentimentalizmusra hajlamosít téged. Utóbbi szokatlan érzékenységet jelent. A szerdai napfogyatkozás tovább rontja a hangulatot. Egymás hibáztatása helyett támaszkodjatok egymásra!

BIKA

Több idegesítő bolygószembenállás lesz az égen. De szerencsére mindig jön egy enyhítő konstelláció is. Vagyis rajtad, illetve kettőtökön múlik, hogy az idegeskedésnek, vagy a megoldáskeresésnek adtok-e teret. Az biztos, hogy a szerdai napfogyatkozás nem tesz jót a családi harmóniának.

IKREK

A Merkúr vasárnap váltott jegyet, a Mars kedden lép át a Rákba. Mindkettő olyan aggodalmakat jelez, amelyekről érdemes beszélni a másikkal. Együtt könnyebb megtalálni a megoldást. A szerdai napfogyatkozás is a kommunikáció fontosságát jelzi a párkapcsolatban.

RÁK

Őrségváltás zajlik az égen: vasárnap a Merkúr kilépett a Rákból, kedden a Mars belép a Rákba. Előbbi elcsendesedést, utóbbi belső feszültséget szimbolizál. A párod el van foglalva a saját gondolataival. Ha jót akarsz, akkor bújj hozzá, és kezdeményezz beszélgetést!

OROSZLÁN

A szerdai részleges napfogyatkozás benned elégedetlenséget, részleges önsajnálatot generálhat. Ha nem szólsz erről, akkor a szerelmed azt hiheti, hogy vele van bajod. A kommunikációt támogató Merkúr az Oroszlánban segít neked ebben.

SZŰZ

Téged nem a napfogyatkozás érint rosszul, hanem a keddi Vénusz – Neptunusz szembenállás. A kiadásaid elszabadulhatnak, ha nem fogod vissza magadat. A párod most nem nagy segítség. Bár egyetért veled, de időről időre költséges ötletekkel áll elő. Addig szólj neki, amíg nem válsz ingerültté! Sőt ki kellene találnotok egy titkos szót, amivel emlékeztetitek magatokat és egymást.

MÉRLEG

A Mérlegben járó Vénusz érzékenysége révén egyre feszültebbé válsz. A keddi Neptunusz szembenállás lesz a mélypont. Ekkor tilos a kedvesedet hibáztatnod. Ne provokálj vitát! Utána minden könnyebb lesz… És a párod imádja, amikor csillog a szemed, és fülig ér a szád.

SKORPIÓ

Ne várj arra, hogy a párod, vagy bárki más neked kedvezzen! Ez remek ürügy arra, hogy megsértődj. Holott ez lenne a legnagyobb öngól. A bolygók azt javasolják, hogy ne vedd a szívedre mások figyelmetlenségét! Jobban jársz, ha a párod igényeire ügyelsz, és közben a sajátodat sem hanyagolod el.

NYILAS

Társasági életet kellene élnetek. A nyár még tombol. Vannak olyan programok, amik csak ilyenkor aktuálisak. A legjobb, ha együtt élvezitek ki az örömeit! Szerdától jöhet egy új ismeretség is!

BAK

Kedden a Mars jegyváltása, majd a szerdai részleges napfogyatkozás olyan semmitmondó vitát gerjeszt, amelyet könnyen megelőzhettek, ha kommunikáltok. Szóval igazad van, teljesen felesleges lenne belemenni.

VÍZÖNTŐ

Egyre erősebben frusztrálnak a keddi és a szerdai bolygószembenállások. Legyél elnéző! A szerdai részleges napfogyatkozás szerint nincs jó passzban a szerelmed és a többiek sem… Nem kell senkit sajnálnod. Elég, ha megértő maradsz…

HALAK

Hétfőtől figyelj a saját és a párod egészségére. A szerdai részleges napfogyatkozás szerint a hőség, a tűző nap, illetve kiszáradás a legnagyobb veszély most. A viták szerencsére elkerülnek titeket. Csütörtöktől pedig sok vidám pillanat is jön.