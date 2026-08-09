Brutális összeget keres az OnlyFansen a Harry Potter sztárja: nagyon különös tartalmakat gyárt

A Harry Potter-filmek rajongói Jessie Cave-et Lavender Brown szerepében ismerhették meg, ám a 39 éves színésznő élete az elmúlt időszakban egészen más irányt vett. A Harry Potter sztárja arról beszélt, hogy a kevés meghallgatás és az egyre súlyosabb anyagi problémák miatt már szinte teljesen lemondott a színészi karrierről. Ekkor döntött úgy, hogy kipróbálja az OnlyFanst – a kezdetben átmenetinek szánt megoldás pedig végül alapjaiban változtatta meg az életét.
A Harry Potter sztárja OnlyFans-oldalával többet keresett, mint egész színészi karrierje alatt
Jessie Cave a Harry Potter-sorozat utolsó három filmjében alakította Lavender Brownt, ám saját bevallása szerint színészként közel sem tudott akkora bevételre szert tenni, mint új vállalkozásával. A Harry Potter sztárja OnlyFans-oldalát tavaly indította el, és az eredmény még őt is meglepte.
Egyetlen év alatt könnyedén többet kerestem, mint az egész színészi karrierem során
– mondta Jessie Cave.
A színésznő azt is elárulta, hogy volt olyan nap, amikor 15 ezer font (több mint 6 millió forint) bevételre tett szert. Az előfizetésért havi 6 dollárt kér, de a bevételeinek jelentős része a külön fizetős üzenetekből származik. Pedig eredetileg egyáltalán nem hosszú távú tervként tekintett az oldalra.
„Azt hittem, keresek ötezret, néhány hónapig csinálom, és ezzel nyerek egy kis időt, amíg kitaláljuk, mit fogunk tenni” – mesélte. A helyzet azonban egészen másként alakult: több mint másfél éve folytatja, és mint fogalmazott, az ebből származó bevétel „tényleg megmentette az életünket”.
Jessie Cave már a színészi pálya feladásán gondolkodott
A látványos anyagi fordulat mögött komoly nehézségek álltak. Jessie Cave elmondása szerint egyre kevesebb lehetőséget kapott, és eljutott arra a pontra, amikor már teljesen kétségbeesett a meghallgatások hiánya miatt. Párjával, Alfie Brownnal négy gyermeket nevelnek, így szükségük volt további bevételi forrásra. Cave szerint azonban egy hagyományos állás az élethelyzetében nem jelentett reális megoldást.
„Nem tudnék elmenni mondjuk egy szupermarketbe dolgozni, mert nem tudnám kifizetni a gyerekfelügyeletet, és azt sem szeretném, ha az emberek Harry Potter-varázsigéket kiabálnának utánam, miközben dolgozom” – magyarázta. Az átképzés lehetőségét is fontolgatta, de elmondása szerint egy újabb diploma megszerzését sem engedhette meg magának.
Összeomlottam, és azt gondoltam: ennyi volt a színészettel, feladom. De közben pénzünk sem volt.
Különös tartalmakat készít az OnlyFansre
Jessie Cave OnlyFans-oldala ráadásul egészen eltér attól, amit sokan elsőként társítanak a platformhoz. A színésznő elmondása szerint mindig teljesen felöltözve szerepel a felvételeken, tartalmai középpontjában pedig elsősorban rendkívül hosszú haja áll.
Időnként Lavender Brownnak is beöltözik a rajongói kedvéért, emellett hajfetisisztáknak készít speciális tartalmakat.
„Az én szabályom az, hogy a haj a főszereplő” – fogalmazott. „Így tudom ezt megindokolni. Szó szerint a hajról szól: a haj textúrájáról. A fetisizálásáról. Ez egy nagyon-nagyon szűk réteg.” Cave azt is elárulta, hogy haja rendkívül hosszú, és bár levághatná, szerinte éppen a szokatlansága teszi érdekesebbé a követői számára: „Az igazság az, hogy minél furcsább, annál jobb.”
Négy gyerek után új érzést adott neki a figyelem
Az OnlyFans azonban Jessie Cave számára nem kizárólag az anyagiakról szólt. A színésznő szerint az elmúlt években úgy érezte, mintha láthatatlanná vált volna, ezért különösen jól esett neki az újfajta figyelem.
„Olyan sokáig csak ez a különc figura voltam” – mondta. „Négy gyerek után, és miután ilyen sokáig láthatatlannak éreztem magam, ez nagyon vonzó volt számomra.”
Úgy tűnik, ami eredetileg néhány hónapos pénzkereseti lehetőségnek indult, Jessie Cave életének egyik legjövedelmezőbb döntésévé vált.
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