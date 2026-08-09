Brutális összeget keres az OnlyFansen a Harry Potter sztárja: nagyon különös tartalmakat gyárt

A Harry Potter-filmek rajongói Jessie Cave-et Lavender Brown szerepében ismerhették meg, ám a 39 éves színésznő élete az elmúlt időszakban egészen más irányt vett. A Harry Potter sztárja arról beszélt, hogy a kevés meghallgatás és az egyre súlyosabb anyagi problémák miatt már szinte teljesen lemondott a színészi karrierről. Ekkor döntött úgy, hogy kipróbálja az OnlyFanst – a kezdetben átmenetinek szánt megoldás pedig végül alapjaiban változtatta meg az életét.

A Harry Potter sztárja, Jessie Cave az OnlyFansen kezdett karriert.

Forrás: Warner Bros. Pictures/Entertainment Pictures via ZUMA Press/Northfoto

A Harry Potter sztárja OnlyFans-oldalával többet keresett, mint egész színészi karrierje alatt

Jessie Cave a Harry Potter-sorozat utolsó három filmjében alakította Lavender Brownt, ám saját bevallása szerint színészként közel sem tudott akkora bevételre szert tenni, mint új vállalkozásával. A Harry Potter sztárja OnlyFans-oldalát tavaly indította el, és az eredmény még őt is meglepte.

Egyetlen év alatt könnyedén többet kerestem, mint az egész színészi karrierem során

– mondta Jessie Cave.

A színésznő azt is elárulta, hogy volt olyan nap, amikor 15 ezer font (több mint 6 millió forint) bevételre tett szert. Az előfizetésért havi 6 dollárt kér, de a bevételeinek jelentős része a külön fizetős üzenetekből származik. Pedig eredetileg egyáltalán nem hosszú távú tervként tekintett az oldalra.

„Azt hittem, keresek ötezret, néhány hónapig csinálom, és ezzel nyerek egy kis időt, amíg kitaláljuk, mit fogunk tenni” – mesélte. A helyzet azonban egészen másként alakult: több mint másfél éve folytatja, és mint fogalmazott, az ebből származó bevétel „tényleg megmentette az életünket”.

Jessie Cave már a színészi pálya feladásán gondolkodott

A látványos anyagi fordulat mögött komoly nehézségek álltak. Jessie Cave elmondása szerint egyre kevesebb lehetőséget kapott, és eljutott arra a pontra, amikor már teljesen kétségbeesett a meghallgatások hiánya miatt. Párjával, Alfie Brownnal négy gyermeket nevelnek, így szükségük volt további bevételi forrásra. Cave szerint azonban egy hagyományos állás az élethelyzetében nem jelentett reális megoldást.