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Ha betartod a 9 órás szabályt, a pázsitod egész nyáron dús és zöld lesz

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A kert nagy energiát és átgondolt lépéseket kíván. Különösen igaz ez, ha a fű gondozása nyáron fejtörést okoz. Hiszen ki ne szeretne élénkzöld és egészéges pázsiton elheveredni egy délutáni szieszta során? Most eláruljuk, milyen egyszerű módszerrel lehet a te kertedben is mesés a fű.

Nem egyszerű feladat nyáron egészségesen tartani a gyepet. Most azonban elhoztuk azt az egyszerű szabályt, amivel a fű gondozása gyerekjáték lesz. Legyen a te kertedben is mesésen szép zöld a pázsit! 

fű gondozása nyáron
A fű gondozása nyáron csak akkor kihívás, ha nem ismered ezt az öntözési szabályt.
Forrás: Shutterstock

Így lesz egyszerű és hatékony a fű gondozása nyáron

  • Csak akkor lesz dús és szép zöld a pázsitod, ha egészséges.
  • Egy szakértő most felfedi, miért barnulhat a fű még locsolás mellett is.
  • A 9 órás szabály szinte az összes gyeppel kapcsolatos problémádat megoldja.

Bár még időnként vissza-visszahűl az idő, a nyár hivatalosan is megérkezett. Ez pedig egyet jelent a tökéletes kerti partikkal, a medencés összejövetelekkel és a kerti ejtőzésekkel. Azonban nehéz úgy élvezni a kintlétet, ha a meleg és a tűző nap gyakorlatilag a gyep ellen dolgozik. A fű gondozása nyáron azért is jelent még a tapasztalt kerttulajdonosok számára is kihívást, mert ilyenkor nagyon gyorsan veszíthet nedvességet. Ezzel pedig együtt jár a fű barnulása, kiégése. Egy kertészeti szakértő viszont most egy szuper megoldást kínál, hogy a gyeped még a legnagyobb hőhullámok idején is egészséges és dúsan zöldellő lehessen.

A fű gondozása, avagy a 9 órás szabály

Kiégés, gombásodás vagy penészedés? Ezeket mind a helytelen öntözésnek köszönheted. Most azonban új világra ébredtél, ahol többé nem kell ezek miatt aggódnod. Feltéve persze, ha betartod a most következő szabályt.

A gyep öntözésére a legjobb idő a kora reggel, ideális esetben 5 és 9 óra között. Kerüljük a napközbeni öntözést, mert ilyenkor több vizet veszít a párolgás miatt. A késő esti öntözés pedig gombás problémákat okozhat 

mondja a szakértő, aki azt is hozzáteszi, ebben az időszakban képes a víz a legnagyobb valószínűséggel elérni a fű gyökereit. Felejtsd el tehát a délutáni, esti locsolást, helyette legyen a fű gondozása a reggeli rutinod része.

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