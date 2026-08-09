Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 10–16.: Szűz pénztárcájára veszély leselkedik, de a Bakok se költekezzenek

Nem minden csillagjegy számára alakul egyformán könnyen az augusztus 10–16. közötti hét. Miközben egyesek kedvező lehetőségeket kaphatnak a munkában, másoknak konfliktusokkal, bizonytalansággal vagy éppen váratlan kiadásokkal kell számolniuk. A pénzhoroszkóp most különösen a tudatos döntésekre figyelmeztet: nem árt kétszer is átgondolni, mire mondasz igent, legyen szó egy új feladatról, munkahelyi vitáról vagy vásárlásról.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 10–16.: egyes jegyeknél pénz áll a hézhoz, másoknak oda kell figyelniük a költekezésre.

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp: most minden döntésnek súlya lehet

A hét égi folyamatai alaposan megmozgathatják a munka és az anyagiak területét. A karrier- és pénzhoroszkóp szerint több csillagjegynek is érdemes visszafognia az impulzív döntéseket, míg mások éppen azzal kerülhetnek előnybe, ha bátran kérdeznek, elmondják a véleményüket, és kihasználják a kínálkozó lehetőségeket. Mutatjuk, mit ígérnek a csillagok a karriered és a pénzügyeid terén augusztus 10. és 16. között.

KOS

Bolygód, a Mars kedden a szentimentális Rákba lép, ami érthető módon szentimentális hangulatot hoz neked. Ennek ellenére a bolygóállások lendületbe hoznak téged kedden és szerdán. Ám óvatosnak kell lenned, mert konfliktusveszélyt is mutatnak az égi folyamatok. Amit hét elején egész jól megoldasz, de hétvégére elfogyhat a türelmed.

BIKA

Sok kihívást tartogat ez a hét a számodra. Fárasztó lesz egyszerre több fronton kell helyt állni. Feszült bolygószembenállások szerint a munkában is csatározás zajlik. Ebben hétfőn és szerdán is segítenek a bolygók.

IKREK

Értékeld a szerencsédet! Hétfőn, szerdán, szombaton és vasárnap szuper fényszögek lesznek az égen. Ezek neked kedveznek. Főleg, ha kinyitod a szádat, és kérdezel, majd elmondod, hogy te mit gondolsz az aktuális témáról.

RÁK

Kedden a Mars belép a Rákba. Lendületet, harci kedvet és türelmetlenséget is hoz magával. Mivel te most felgyorsulsz, hozzád képest a többiek csigalassúnak tűnnek. Ha nem akarsz felesleges csetepatét, haladj a saját tempódban, és ne engedd, hogy visszahúzzanak mások! Közben ne sürgess másokat! Legyél elnéző mindenkivel!

OROSZLÁN

Ez több szempontból különleges hét lesz a számodra. A legfontosabb, hogy a szerda esti Oroszlán újhold egybeesik a napfogyatkozással, ami Magyarországon szerencsére csak 70%-os lesz. Nem kedvező, ha a Napot kitakarja a Hold. Vigyáznod kell az egészségedre és az érdekeid képviseletére. Legrázósabb bolygószembenállások kedden és szerdán lesznek.

SZŰZ

Még mindig a kiadásaid megregulázása a feladatod. Nem veheted félvállról azokat a bolygószembenállásokat, amelyek léket akarnak ütni a pénztárcádon. A legokosabb, ha fizetés és/vagy online rendelés előtt felteszed a kérdést magadnak: „Tudom nélkülözni ezt?”

MÉRLEG

Úgy érezheted, hogy összefogott ellened a világ, és senki sem ért meg téged. Bolygód, a Vénusz a Mérlegben jár, ami patikamérlegként működik: minden pici feszültséget megérzel. Ez az érzékeny Vénusz kedden a Neptunusszal kerül szembe, és totál összezavarhat. Nem tudod eldönteni, hogy kiben bízhatsz meg, illetve kinek a tanácsára érdemes hallgatnod.

SKORPIÓ

Most igazán nehéz lesz eldöntened, hogy az eszedre, vagy a szívedre hallgass. Zavaros, sőt ellentmondásos bolygóállások lesznek az égen. Minden napra jut kedvező és kedvezőtlen konstelláció is. Legokosabb, ha nem választasz, hanem ezen a héten figyelsz. Meglepő összefüggéseket érthetsz meg, ha nem sürgeted magadat.

NYILAS

Kedden és szerdán kellemetlen bolygószembenállások kellemetlenséget szimbolizálnak. Csak akkor találod meg a legjobb megoldást, ha higgadt maradsz. Sajnos az égi folyamatok szerint kicsi az esély, hogy a másik fél is higgadt maradjon.

BAK

Nem ígér túl sok jót a szerdai napfogyatkozás. Neked a pénzedre kell vigyáznod. Nincs vész, ha visszafogod a kiadásaidat. Tudd, hogy a napfogyatkozás nem látványosság, hanem egy újhold, amikor a Hold kitakarja a Nap fényét. Asztrológiai szempontból kimondottan óvatosságra intő égi jel.

VÍZÖNTŐ

Több olyan emberrel lesz dolgod a héten, aki bajban van. Lehangoló bolygószembenállások szerint elszomorít, hogy sokan csak panaszkodnak. De nem szabad hagynod, hogy felbosszantsanak pl. azzal, hogy tőled várják a megoldást. Adhatsz ötletet, de a többi az ő dolga.

HALAK

A szerdai napfogyatkozás nem jó ómen, az Oroszlán újhold ugyanis most pont a megújulást akadályozza. Emellett lesznek még más bolygószembenállások. Szóval nem csak szerdán kell vigyáznod a munkában és a pénzügyekkel is.