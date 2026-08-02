Megfejtettük a titkot: ezért olyan kedvesek a férfiak mielőtt ghostolnának

Egyik nap még kedves „jó reggelt” üzenetekkel ébreszt, másnap viszont már csak elolvassa az üzeneted, de válaszra sem méltat. A Tinder és más társkereső alkalmazások világában ez a fajta eltűnés, vagyis a ghosting, egy-egy tökéletesnek tűnő randi után szinte mindennapos. De miért teszik ezt a férfiak? Utánajártunk!

A férfiaknak különleges tulajdonsága, hogy egy tökéletes nap után eltűnjenek, ez a ghostolás művészete.

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Ghostolás a tökéletes randi után

Ha online társkeresőt használsz, biztos, hogy találkoztál már a ghostingolással. Ez a borzasztó ego- és önbizalomromboló cselekedet sokunkat megtört már, olyan szinten, hogy egy egész TikTok-trend alapszik rá. Több száz nő osztott már meg videókat arról, hogy egy tökéletes randi után hogyan tűnt el randipartnerük, minden előjel nélkül.

Néhány kreatív példa a videókból

„Az exem elvitt apám sírjához, és pontosan egy héttel a kidobásom előtt azt mondta: Most én vigyázok rá”

– írja az egyik videóban egy amerikai lány.

Egy másik pedig azt mondta:

„A fürdőszobába mentem, és becsuktam az ajtót. Viccesen kinyitotta, és így szólt: Ezt meg kell szoknunk, ha összeházasodunk! - Aztán kiment dohányozni, és soha többé nem láttam.”

Egy svéd lány pedig, nagyon elhitte..:

„Egy srác azt mondta nekem, hogy találkozni akar a szüleimmel, és hogy ő még soha nem érzett így. Három napig nem hallottam felőle, ezért üzentem neki: Szia! Jól vagy? És azt mondta: Jaj, lassíts!”

A három ghostoló típus

Nem elég, hogy van ilyen, már három alfaját is megkülönböztették a szakemberek.

Az első a „klasszikus” módszer, a totális köddé válás. Ő biztosan nem fog újra keresni, sőt ki fog követni a közösségi oldalakon, törli az üzeneteket, megszűnik létezni számunkra. A második a leselkedő. Ő kevésbé határozott, mint elődje, el-el tűnik, de néha félreértelmezhető üzenetekkel vagy kommentekkel tudatja, lehet, hogy mégis érdeklődik. A harmadik az elhalványuló, talán a legfájdalmasabb mind közül. Ahogy a nevében is benne van, ő az, aki lépésről lépésre építi le a kapcsolatot. Eggyel kevesebb napi üzenet, egy lemondott találkozó, egy fel nem vett telefon, hogy végül, néhány nap vagy hét alatt teljesen eltűnjön az űrben.

Hogyan kezeld, ha ghostolnak?

Ha lezárás nélkül csak eltűnik valaki az életünkből, az brutálisan tud fájni, főleg a hirtelensége és a drasztikussága miatt. Egyik nap még boldogan nyom puszit a holokunkra, másnap pedig adhatjuk el a tőle kapott ajándékokat. A búcsú nélküli szakítás azért is lehet fájdalmasabb, mert nem kapunk okokat, így a saját fantáziánkra van bízva, hogy mi vagyunk-e a hibásak a kapcsolat zátonyra futásáért, vagy egyszerűen csak így alakult. Kicsit olyan ez, mint amikor a kisgyerek cicája elszökik a kertből: nem tudjuk, látjuk-e még valaha, így a remény egy ideig ott él bennünk, és napról napra tud csak elhalványulni.