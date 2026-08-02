Harry herceg mindenkin túltett: ennyit még egyetlen híresség védelmére sem költöttek

Nem először kerül reflektorfénybe Harry herceg védelme, korábban sokszor sérelmezte ugyanis, hogy a királyi családból való kilépése után már nem részesünek ilyesmiben. Most nyilvánosságra került, mennyit költöttek a kanadaiak Harry herceg látogatásaira, és az adatok sokkolóak. A kanadai hatóságok jóval nagyobb összeget fordítottak a herceg védelmére, mint azt korábban bárki gondolta, és mint bárki másra...

Harry herceg védelme többe került, mint bárki másé.

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Harry herceg mindenkinél többe került

A CBC News birtokába került hivatalos dokumentum szerint a Kanadai Királyi Lovasrendőrség (RCMP) legalább 403 383 fontot – vagyis több mint 164 millió forintot – költött Harry herceg biztosítására. Ez az összeg a 2025-ös Invictus Games idején nyújtott védelem mellett azokat az éveket is magában foglalja, amikor a herceg rendszeresen utazott Kanadába Meghan Markle miatt.

A most nyilvánosságra került adat azért is meglepő, mert jelentősen meghaladja azt a közel 250 ezer fontos összeget, amelyet a kanadai hatóságok még 2021-ben közöltek.

A jelentés szerint Harry – később pedig Meghan – biztosítása a Kanadába érkező több mint száz nemzetközileg védett személyre fordított teljes biztonsági költségvetés csaknem tíz százalékát vitte el. Egyetlen más ismert személy védelmére sem költöttek ennyit ugyanebben az időszakban.

Meghan miatt is gyakran járt Kanadába

A magas költségekhez az is hozzájárult, hogy kapcsolatuk kezdetén Meghan Markle Kanadában élt és dolgozott. A színésznő ekkor forgatta a Brilliáns elmék (Suits) című sorozatot, amelyben Rachel Zane karakterét alakította, Harry herceg pedig rendszeresen utazott hozzá.

Továbbra is érzékeny téma a herceg biztonsága

A most nyilvánosságra került számok azért is kaptak különös figyelmet, mert Harry herceg biztonsága továbbra is heves viták tárgya. Legutóbbi brit útja során sem kapott rendőrségi védelmet, ezért eredetileg úgy tervezték, hogy egyedül utazik az Egyesült Királyságba, míg Meghan Markle és gyerekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő távol maradnak.

Nem sokkal később azonban kiderült, hogy Meghan és a két gyerek mégis ellátogattak az Egyesült Királyságba, még egy milliárdos privát magánszigetére is beugrottak.