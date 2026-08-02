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Krónikus késő vagy? Sosem érsz oda időben? − 5 lépéssel változtathatsz ezen

Shutterstock -
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Szívből gyűlölöd, de sajnos mindenhonnan elkésel? Bármivel próbálkozol, egyszerűen nem tudsz ott lenni időben? Ne aggódj, nem veled van a probléma! Legalábbis nem szándékosan csinálod. Valójában az időérzékeléseddel van probléma! És ha megtaláltad a baj gyökerét, akkor könnyebben ki lehet tépni a mételyt – igen, gyökerestül!

Tudjuk, hogy fáradhatatlanul próbálkozol, hogy időben odaérj valahova, sőt, néha olyan téveszméid vannak, hogy negyed órával hamarabb ott leszel. Ez persze a valóságban egyáltalán nem így van. Ha te is krónikus késő vagy, vagyis TÉNYLEG mindenhonnan elkésel, akkor az időérzékeléseddel van baj. Ezt pedig minél előbb orvosolni kell, mert a körülötted lévő embereknek már tele van a hócipőjük azzal, hogy folyton rád várnak…

rossz időérzékelés – elkésés
Mindig mindenhonnan elkésel? Akkor az időérzékeléseden kell javítani.
Forrás: Shutterstock

A folyton késő emberek időérzékelése

Vannak olyanok, akik a méreteket nem érzékelik, mert Alice Csodaországban-szindrómában szenvednek – és vannak olyanok is, akiknek az időérzékelés nem megy. És most nem arról beszélünk, hogy ha jó társaságban vagy, és jól érzed magad, akkor csak úgy rohan az idő, vagy hogy flow-élményed van, ezért megszűnik a tér és az idő, hiszen ez bárkivel előfordulhat. Ezúttal azokról az emberekről lesz szó, akik valóban mindig és mindenhonnan elkésnek.

Ha te is ebbe a csoportba tartozol, akkor pontosan tudod, hogy milyen rossz érzés folyamatosan versenyt futni az idővel, mindig azt érezni, hogy elkésel, hogy most sem sikerült időben odaérni valahova, hogy semmilyen határidőt nem tudsz betartani. És érzed, ahogy szép lassan kicsúszik az idő a kezeid közül. De mit lehet tenni késés ellen?

A kulcs a megfelelő időbeosztás

Dr. Fuschia Sirois egészség- és mentálpszichológia professzor szerint a késés és a halogatás között van némi különbség, hiszen a késés az időbeosztással áll összefüggésben, a halogatás pedig a hozzáállással és a hangulatkezeléssel. Az alábbi tippek mindkét típusra igazak lehetnek. Jegyzetelj, mert lehet, hogy szükséged lesz a kövekező megoldásokra!

1. Írj to-do-listet

Ha papírra veted, hogy melyek azok a dolgok, melyeket meg kell csinálnod egy bizonyos határidőig vagy addig, amíg el kell indulnod valahová, akkor kiürítheted az agyad. Kérdezd meg magadtól, hogy „melyek azok a dolgok, amelyek elárasztják a fejed, és amelyek miatt nem látsz tisztán?”. Ha ezt megteszed, a végén összeáll a kép, mintha egy puzzle-t raknál ki!

2. Állíts fontossági sorrendet

Ha túl hosszú lett az a to-do-list, mert sok mindent halogattál, akkor próbálj meg reálisan összeállítani egy fontossági sorrendet! Fontos, hogy tényleg racionálisan gondold ezt át, hogy ne úgy tervezz, hogy tudod, azt a listát egyáltalán nem fogod tudni megvalósítani.

3. Adj a teendőidnek időintervallumot

Gondold át, hogy egy-egy feladat mennyi időt igényel. Ha ezt megpróbálod egy időrendi leosztásban elhelyezni, akkor egyből látni fogod, hogy lesz-e időd rá, vagy el fogsz-e késni a következő állomásodról.

4. Mérd le, hogy mennyi idő kell, hogy elkészülj

Bár azt gondolnánk, hogy rövid idő alatt is el tudunk készülni, hiszen azt a sminket 5 perc alatt fel tudod dobni és az a mosogatás is maximum 10 percet vesz igénybe. De valójában, ha rosszul érzékeled az időt, akkor nem tudod helyesen felmérni azt sem, hogy mennyi idő alatt készülsz el, és azt sem, hog mennyi időd van addig, amíg ki kell lépned az ajtón. Ha egyszer leméred az elkészülési időt, utána ahhoz tudod mérni magad.

5. Gondold át, hogy miért késtél el

Ha ismét nem sikerült időben elindulnod, akkor gondold végig, hogy ezúttal miért késtél. Nem kellett volna reggel görgetned a közösségi médiát? Vagy a frizurádra már nem lett volna időd? Vedd sorjában a dolgokat, és szűrd le, hogy legközelebb mit kellene kihagynod

Megfelelő időbeosztás rossz időérzékelés ellen

Ha mindig mindenhonnan elkésel, és már senki nem hisz abban, hogy ezen tudnál változtatni, akkor se add fel a reményt! Higgy magadban, mert mindenki képes a változásra és a változtatásra! Csak az időbeosztásodat kell egy kicsit tudatosabbá tenni, és máris érezni fogod a változást. Ne várj egyből csodát! Szép lassan, apró lépésekkel haladj!

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