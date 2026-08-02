Krónikus késő vagy? Sosem érsz oda időben? − 5 lépéssel változtathatsz ezen

Tudjuk, hogy fáradhatatlanul próbálkozol, hogy időben odaérj valahova, sőt, néha olyan téveszméid vannak, hogy negyed órával hamarabb ott leszel. Ez persze a valóságban egyáltalán nem így van. Ha te is krónikus késő vagy, vagyis TÉNYLEG mindenhonnan elkésel, akkor az időérzékeléseddel van baj. Ezt pedig minél előbb orvosolni kell, mert a körülötted lévő embereknek már tele van a hócipőjük azzal, hogy folyton rád várnak…

Mindig mindenhonnan elkésel? Akkor az időérzékeléseden kell javítani.

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A folyton késő emberek időérzékelése

Vannak olyanok, akik a méreteket nem érzékelik, mert Alice Csodaországban-szindrómában szenvednek – és vannak olyanok is, akiknek az időérzékelés nem megy. És most nem arról beszélünk, hogy ha jó társaságban vagy, és jól érzed magad, akkor csak úgy rohan az idő, vagy hogy flow-élményed van, ezért megszűnik a tér és az idő, hiszen ez bárkivel előfordulhat. Ezúttal azokról az emberekről lesz szó, akik valóban mindig és mindenhonnan elkésnek.

Ha te is ebbe a csoportba tartozol, akkor pontosan tudod, hogy milyen rossz érzés folyamatosan versenyt futni az idővel, mindig azt érezni, hogy elkésel, hogy most sem sikerült időben odaérni valahova, hogy semmilyen határidőt nem tudsz betartani. És érzed, ahogy szép lassan kicsúszik az idő a kezeid közül. De mit lehet tenni késés ellen?

A kulcs a megfelelő időbeosztás

Dr. Fuschia Sirois egészség- és mentálpszichológia professzor szerint a késés és a halogatás között van némi különbség, hiszen a késés az időbeosztással áll összefüggésben, a halogatás pedig a hozzáállással és a hangulatkezeléssel. Az alábbi tippek mindkét típusra igazak lehetnek. Jegyzetelj, mert lehet, hogy szükséged lesz a kövekező megoldásokra!

1. Írj to-do-listet

Ha papírra veted, hogy melyek azok a dolgok, melyeket meg kell csinálnod egy bizonyos határidőig vagy addig, amíg el kell indulnod valahová, akkor kiürítheted az agyad. Kérdezd meg magadtól, hogy „melyek azok a dolgok, amelyek elárasztják a fejed, és amelyek miatt nem látsz tisztán?”. Ha ezt megteszed, a végén összeáll a kép, mintha egy puzzle-t raknál ki!