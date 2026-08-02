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Love Story

Kiírhatták A Bridgerton családból a sorozat legnépszerűbb szerelmespárját – Szomorúak a rajongók

Love Story simon daphne A Bridgerton család
Losonci Edina
2026.08.02.
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A két ikonikus karakter szinte teljesen eltűnt a sorozatból – de mi áll a háttérben? Valóban nem láthatjuk őket többé A Bridgerton családban?

A Bridgerton család első évada világszerte meghódította a nézőket Simon és Daphne románcával. A rajongók minden évadot tűkön ülve várnak, ám a közösségi oldalakon annak azért hangot adnak, hogy nem értik, miért nem térnek vissza a kedvenceik vagy hogy kinek a történetét néznék tovább. 

Daphne és Simon története A Bridgerton család első évadával véget ért.
Daphne és Simon története A Bridgerton család első évadával véget ért. 
Forrás: Profimedia!©Netflix/Courtesy Everett Collection

Hiányolják a nézők A Bridgerton család gyönyörű szerelmeseit

Amikor Regé-Jean Page bejelentette, hogy nem tér vissza Simon szerepében, a rajongók teljesen kiakadtak. Pedig a színész már az elején is csak egy évadra szerződött, mert Simon története az első könyvvel lezárult. Phoebe Dynevor, vagyis Daphne még feltűnt a második évadban, de később ő is eltűnt. A 30 éves színésznő korábban egy podcastben elmondta, hogy nem ő döntött A Bridgerton családból való távozás mellett. „Nem hívtak. Ha azt szeretnék, hogy szerepeljek, boldogan megyek” – fogalmazott. A színésznő akkor felidézte a sorozat kezdeti időszakát is, és arról is beszélt, hogy akkor az alkotók sem látták még pontosan a hosszú távú irányt: „Amikor az első évad megjelent, nem tudták, mit kellene megvalósítaniuk, hogyan kapcsolódnak pontosan egymáshoz az évadok” – tette hozzá. 

A készítők szerint azonban ez nem klasszikus kiírás

A sorozat minden évadban egy másik Bridgerton testvér szerelmi történetére fókuszál, ezért az előző évad főszereplői természetes módon háttérbe szorulnak. A showrunner azt is elárulta, hogy nem tervezik új színészekkel helyettesíteni Simont vagy Daphnét, és remélik, hogy a jövőben akár minden korábbi főszereplő visszatérhet egy nagy családi találkozásra.

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Szomorú hírt jelentett be A Bridgerton család főszereplője: az alkotók szinte már nem is számolnak vele

A harmadik évad az ő szerelmi élete körül forgott, a következőben pedig már alig lesz képernyőn. A Bridgerton család Penelopéja ő maga mondta el, hogy épp csak fel-felbukkan a sorozatban, ami ezúttal Francesca magánéletére épít.

 

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