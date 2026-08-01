Sírjukból felkeltett holtak, fej nélküli alakok − A fotózás legbizarrabb oldala képeken

Ugyan a fotográfia megjelenése forradalmasította a valóság képi megjelenítését, ez jó ideig nem a hétköznapokat, hanem a stúdiók által lekerekített, zárt világot mutatta meg. Azonban a maga furcsa módján ezek a fényképek betekintést nyújtanak egy letűnt, reményteljes korba, amikor az emberek úgy érezték, semmi sem szabhat gátat a technológiai fejlődésnek. Bizarr szerkezetek, manipuláció, sírjukból felkeltett holtak néznek vissza ránk a viktoriánus kori fotókról.

A viktoriánus kori fotók furcsa kulisszatitkot rejtenek.

Forrás: Getty Images

Fényképezés a viktoriánus korban A fotózás az 1850-es ’70-es években vált művészeti ággá.

Az új technológia teret adott a fényképészek kreativitásának.

Furcsa eszközök és szokások elevenednek meg a viktoriánus kori fényképeken.

Fényképészet története a 19. században

A fotográfia történetében a viktoriánus korszak a kísérletezgetés időszaka volt: Ami kezdetben csak érdekes technológia volt, az egy idő után önálló művészeti ág lett. Az 1850-es és ’70-es évek jelentette fordulópontot, amikor már nem csak a fényképek puszta létezése volt forradalmi, de már a kompozíciók tudatos, művészi elrendezésére is odafigyeltek. Azonban a viktoriánus kori fotókról egy zavarbaejtő világ képe rajzolódik ki.

Sajt helyett aszalt szilva

„Mondd: csíííz!” Élete során mindenki hallotta már ezt a mondatot legalább egyszer, amikor mosolyt akartak előcsalni arcizmaiból. Azonban a viktoriánus korban illemtannal ellentétes volt kimutatni az érzelmeket, a mosolygás kihívó cselekvésnek minősült, így nem azt mondták, hogy cheese.

A „csíz” viktoriánus kori megfelelője a prunes volt, mely kicsi, elegáns, illedelmes alakzatba rendezte az ajkakat.

Élő Marionett-bábuk? A viktoriánus kori fotók bizarr titka

A 19. századi technológiában kevésbé voltak fényérzékenyek a filmek, ami hosszú expozíciós idővel járt, de a vakuk hiánya sem segített a helyzeten. Ez nem csupán néhány pillanat volt, az alanyoknak olykor hosszú percekig egy helyben kellett szobrozniuk, ha nem akarták magukat elmosódott pacaként viszontlátni a képeken. (Ez az oka annak, hogy a fotográfia hajnalán kizárólag tájképek készültek a fél, olykor egy órás expozíció miatt.)