4K-s a látásod, ha 11 másodperc alatt megtalálod az esernyőt a struccok között

Ez az IQ-teszt a legélesebb elméken is kifog! Csak azok tudták megoldani, akik a legapróbb részletekre is figyelnek. Az idő is sürget: csupán 11 másodperc van arra, hogy megtaláld az esernyőt a struccok között. A legtöbb embernek több mint fél percre van szüksége a feladat teljesítéséhez. Az esernyőt nehéz észrevenni, alakja szinte egybeolvad a struccokkal: a madarak hosszú nyaka, szárnya és ívelt körvonala egy összecsukott esernyő formájára emlékeztet. Indítsd az órát, keresd meg az esernyőt!

IQ-teszt: megtalálod az esernyőt a struccok között?

Forrás: jagranjosh.com



Az IQ-teszt megoldása:

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