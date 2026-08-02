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4K-s a látásod, ha 11 másodperc alatt megtalálod az esernyőt a struccok között

rejtvény IQ-teszt esernyő strucc
Life.hu
2026.08.02.
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Biztosan azt hiszed, hogy csak egy csapat furcsa struccot látsz a képen, pedig van rajta még valami! Az állatok között mebújik egy esernyőt is. Csak 11 másodperced van arra, hogy megtaláld!

Ez az IQ-teszt a legélesebb elméken is kifog! Csak azok tudták megoldani, akik a legapróbb részletekre is figyelnek. Az idő is sürget: csupán 11 másodperc van arra, hogy megtaláld az esernyőt a struccok között. A legtöbb embernek több mint fél percre van szüksége a feladat teljesítéséhez. Az esernyőt nehéz észrevenni, alakja szinte egybeolvad a struccokkal: a madarak hosszú nyaka, szárnya és ívelt körvonala egy összecsukott esernyő formájára emlékeztet. Indítsd az órát, keresd meg az esernyőt!

IQ-teszt: megtalálod az esernyőt a struccok között?
IQ-teszt: megtalálod az esernyőt a struccok között?
Forrás: jagranjosh.com


Az IQ-teszt megoldása:

Lejárt a 11 másodperc és nem találtad meg az esernyőt? Mutatjuk, hol van:

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