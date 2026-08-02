Mérgező munkahely vagy ideális környezet? Ebből a tesztből másodpercek alatt kiderül

Sokan éveket töltenek egy mérgező munkahely fogságában anélkül, hogy felismernék a jeleket. A folyamatos kritika, a túlterheltség és a megbecsülés hiánya lassan válik normálissá, pedig nem az – és nem is kell annak elfogadnod.

Egy mérgező munkahely rányomja a bélyegét az életminőségre.

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Így derítsd ki másodpercek alatt, hogy mérgező munkahelyen dolgozol-e Sokan nehézségekbe ütköznek azzal kapcsolatban, hogy eldöntsék, nekik való-e jelenlegi munkahelyük.

Egy villámgyors teszttel azonban pillanatok alatt kiderítheted, hogy érdemes maradnod, vagy inkább azonnal add be a felmondásod.

Vasárnap már előre rettegsz a következő naptól és másnap reggel kavicsokkal a gyomrodban ébredsz? Lehet, hogy nem a hétfőkkel van a baj, hanem a munkahelyeddel! A munkahelyváltás gondolata sokunk fejében megfordul, mégis hajlamosak vagyunk halogatni: a megszokás biztonságot ad még akkor is, ha közben már rég nem vagyunk boldogok.

Pedig néha elég lenne egy apró kis önvizsgálat ahhoz, hogy ráébredjünk: ideje váltani!

Ha kétségek gyötörnek és már a pro-kontra lista sem segít, akkor próbáld ki ezt a pofonegyszerű tesztet!

Íme a 30 másodperces trükk, ami tükröt tart eléd

A módszer meglepően egyszerű: csak gondolj vissza egy korábbi munkahelyedre, ahol igazán jól érezted magad. Nem feltétlenül a pozíció, vagy az anyagiak miatt, hanem azért, mert szerettél ott lenni. Ezután írj le öt dolgot, amit pozitívumként tudsz felsorolni abból az időszakból. Lehet ez a környezet, a kollégák, a szabadság, a kreativitás vagy a megbecsülés, bármi, ami miatt azt érezted, hogy jó helyen vagy. Ezután nézd meg, ezek közül mennyi van jelen a mostani munkádban.

Ha alig találsz átfedést, az már önmagában is egy elég erős intő jel. Ha azonban mind az öt, vagy akár csak négy dolog teljesül, akkor elégedett lehetsz és biztosan tudhatod, hogy jó helyen vagy.

Fontos megjegyezni, hogy a döntés nem feltétlenül fekete vagy fehér. A teszt nem azt mondja, hogy azonnal mondj fel, inkább arra világít rá, hogy érdemes elgondolkodni: lehet, hogy egy beszélgetés a főnököddel már változást hozhat, de az is lehet, hogy ideje új vizekre evezni.