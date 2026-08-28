Felhasználható még az olaj sütés után, vagy egyből öntsük ki? A séf most pontot tett a vita végére

A rántott hús, a sült krumpli vagy a zöldségek elkészítése után gyakran jelentős mennyiségű olaj marad az edényben. De vajon a sütőolaj ilyenkor automatikusan a kukába való, vagy van más lehetőség is? Ian Fujimoto séf megmutatta, ő mit tesz vele sütés után, és azt is elárulta, milyen jelekre érdemes figyelni.

Újra felhasználható a sütőolaj? A séf most elárulta

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Tényleg felhasználható újra a sütőolaj?

A King Arthur Baking szakértői szerint igen: az olaj élettartama hosszabb lehet, mint sokan gondolják. Panírozott ételek, például rántott csirke készítése esetén általában két-három alkalommal használható, natúr zöldségek vagy burgonya sütésekor pedig akár négy-hat használat is beleférhet.

Ehhez azonban a használt sütőolajat megfelelően meg kell tisztítani. Fujimoto szerint a sütés után benne maradó apró ételdarabok önmagukban még nem jelentik azt, hogy az olaj tönkrement. „Ez csak azt jelenti, hogy megtisztíthatod, lehűtheted és elteheted, hogy később újra felhasználd” – magyarázta.

Így tisztítható meg a használt sütőolaj

A nagyobb darabokat finom szűrővel lehet eltávolítani a használt sütőolajból, a séf azonban egy másik módszert még hatékonyabbnak tart. Egy rész vizet és egy rész kukoricakeményítőt kever össze, majd ezt a forró olajhoz adja. A keverék magához gyűjti a szennyeződéseket, így azok eltávolíthatók – írja az Express.

A módszer napraforgó-, növényi és olívaolajnál is alkalmazható. Ha viszont az olaj savanyú vagy festékszerű szagú, illetve nagyon sötétté és sűrűvé vált, már ki kell dobni.

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