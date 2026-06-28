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Így nevelheted teljesen félre a kutyádat: neki se jó, és te is szenvedsz tőle

háziállat kutya gazdi
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Gazdik figyelem! Sokan bosszankodnak egy bizonyos, étkezésekhez kapcsolódó viselkedés miatt, amit a kutyák szinte kivétel nélkül produkálnak. A szakértők szerint azonban a kutya rossz szokásai közül ezért meglepő módon csak magunkat okolhatjuk.

Az étkezőasztal körüli jelenetek sok kutyatartó háztartásban hasonlóan zajlanak: könyörgő tekintetek, halk nyüszítés, néha egy kis véletlen érintés a lábon és persze a nyálcsorgatás. Bár elsőre ártatlannak vagy akár aranyosnak tűnik, a kutya rossz szokásai közül ez hosszú távon kifejezetten zavaró. Felfedjük, hogy hol rontottad el, és miként tudsz ezen változtatni.

kutya rossz szokásai: kunyerálás
A kutya rossz szokásai közül van, amiről bizony a gazdi tehet.
Forrás:  123rf.com

A kutya rossz szokásairól olykor a gazdi tehet 

  • Nem a kutya rossz, csupán egy tanult viselkedést ismétel.
  • Egyetlen alkalom is elég lehet, hogy az ilyen kutyaszokások kialakuljanak.
  • A következetlenség csak erősíti a problémát, megoldást nem jelent.
  • A megoldás kulcsa a gazdi kezében van, ami a kutya nevelése.

Most nem a kutyával való együttalvásról lesz szó, és nem is a sétáltatás közbeni pórázhúzásról. Kitaláltad már, hogy a kutya rossz szokásai közül melyikre gondoltunk? Ha a kunyerálásra tippeltél, akkor igazad van. A legtöbben ilyenkor hajlamosak a kutyát hibáztatni, pedig a háttérben jóval összetettebb folyamatok állnak, amiben bizony az emberi viselkedésnek kulcsszerepe van. 

kutya nevelése
Gazdik figyelem! A kutya nevelése bizony következetességet vár el.
Forrás:  123rf.com

A kutya nevelése nem csak abból áll, hogy „Ül!” vagy „Marad!” 

A kutya úgynevezett opportunista viselkedést örökölt, tehát a macskákkal ellentétben ők bizony mindig élnek a lehetőséggel, ha élelemhez juthatnak. Ez önmagában teljesen természetes, és nem jelent problémát, persze csak addig, ameddig mi nem kezdjük el tudtunkon kívül jutalmazni érte.

Miért kunyerál a kutya?

A kunyerálás körüli probléma ugyanis itt van elásva: ha a kutya nevelése során, akár csak egyszer is engedünk azoknak a könyörgő szemeknek, gyorsan megtanulja, hogy az asztal körüli koldulás bizony kifizetődik. Innentől kezdve pedig újra és újra próbálkozni fog – és láss csodát, máris kialakultak a kutya rossz szokásai. 

Ráadásul a kutyák, a legtöbb állathoz hasonlóan, nem értik az alkalmi szabályokat. Ha egyszer megengedett valami, máskor pedig tiltott, az számukra teljesen követhetetlen. A kutya nevelése során tehát a következetesség a kulcs.

miért kunyerál a kutya
Miért kunyerál a kutya? Egyszerűen azért, mert gazdiként korábban megjutalmaztad érte.
Forrás:  123rf.com

Gazdik figyelem: nem éhes, csak megtanulta, hogy van esélye

Sokan azt gondolják, hogy a kutya azért kunyerál, mert éhes. A valóság azonban az, hogy legtöbbször szó sincs erről. Egyszerűen csak a tapasztalatai alapján tudja, hogy a nagy szemek, a halk nyüszítés és a kitartás eredményt hozhat. Már egy-egy „csak most az egyszer” falat is pontosan elég ahhoz, hogy a viselkedés rögzüljön.

Így állíthatod meg a kunyerálást!

Bár tudományosa bizonyított tény, hogy kutyával könnyebb ismerkedni, az egyetlen randipartnernek se lesz szimpatikus, ha a szőrös barátod ott nyüszít majd mellettetek fagyizás közben. A jó hír, hogy a kutya rossz szokásain lehet alakítani. Hiszen, ami tanulással alakult ki, azt tanulással meg is lehet változtatni. A szakértők szerint a kutya nevelése ebből a szempontból egyszerű, de türelmet követel. Ha nem szeretnéd, hogy a kutyád többet az asztalnál kunyeráljon, akkor mostantól kezdve ne adj neki onnan ételt. Ezt pedig minden családtagnak be kell tartania!

Segíthet az is, ha étkezés közben a saját helyére küldöd, vagy más elfoglaltságot adsz neki. Idővel megtanulja, hogy már nem jár potya falat a könyörgő tekintetért, és ritkulni fog a kunyerálás. 

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