Így nevelheted teljesen félre a kutyádat: neki se jó, és te is szenvedsz tőle

Az étkezőasztal körüli jelenetek sok kutyatartó háztartásban hasonlóan zajlanak: könyörgő tekintetek, halk nyüszítés, néha egy kis véletlen érintés a lábon és persze a nyálcsorgatás. Bár elsőre ártatlannak vagy akár aranyosnak tűnik, a kutya rossz szokásai közül ez hosszú távon kifejezetten zavaró. Felfedjük, hogy hol rontottad el, és miként tudsz ezen változtatni.

A kutya rossz szokásai közül van, amiről bizony a gazdi tehet.

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A kutya rossz szokásairól olykor a gazdi tehet Nem a kutya rossz, csupán egy tanult viselkedést ismétel.

Egyetlen alkalom is elég lehet, hogy az ilyen kutyaszokások kialakuljanak.

A következetlenség csak erősíti a problémát, megoldást nem jelent.

A megoldás kulcsa a gazdi kezében van, ami a kutya nevelése.

Most nem a kutyával való együttalvásról lesz szó, és nem is a sétáltatás közbeni pórázhúzásról. Kitaláltad már, hogy a kutya rossz szokásai közül melyikre gondoltunk? Ha a kunyerálásra tippeltél, akkor igazad van. A legtöbben ilyenkor hajlamosak a kutyát hibáztatni, pedig a háttérben jóval összetettebb folyamatok állnak, amiben bizony az emberi viselkedésnek kulcsszerepe van.

Gazdik figyelem! A kutya nevelése bizony következetességet vár el.

Forrás: 123rf.com

A kutya nevelése nem csak abból áll, hogy „Ül!” vagy „Marad!”

A kutya úgynevezett opportunista viselkedést örökölt, tehát a macskákkal ellentétben ők bizony mindig élnek a lehetőséggel, ha élelemhez juthatnak. Ez önmagában teljesen természetes, és nem jelent problémát, persze csak addig, ameddig mi nem kezdjük el tudtunkon kívül jutalmazni érte.

Miért kunyerál a kutya?

A kunyerálás körüli probléma ugyanis itt van elásva: ha a kutya nevelése során, akár csak egyszer is engedünk azoknak a könyörgő szemeknek, gyorsan megtanulja, hogy az asztal körüli koldulás bizony kifizetődik. Innentől kezdve pedig újra és újra próbálkozni fog – és láss csodát, máris kialakultak a kutya rossz szokásai.

Ráadásul a kutyák, a legtöbb állathoz hasonlóan, nem értik az alkalmi szabályokat. Ha egyszer megengedett valami, máskor pedig tiltott, az számukra teljesen követhetetlen. A kutya nevelése során tehát a következetesség a kulcs.

Miért kunyerál a kutya? Egyszerűen azért, mert gazdiként korábban megjutalmaztad érte.

Forrás: 123rf.com

Gazdik figyelem: nem éhes, csak megtanulta, hogy van esélye

Sokan azt gondolják, hogy a kutya azért kunyerál, mert éhes. A valóság azonban az, hogy legtöbbször szó sincs erről. Egyszerűen csak a tapasztalatai alapján tudja, hogy a nagy szemek, a halk nyüszítés és a kitartás eredményt hozhat. Már egy-egy „csak most az egyszer” falat is pontosan elég ahhoz, hogy a viselkedés rögzüljön.