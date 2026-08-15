Ezeket soha ne csináld, ha nem akarod, hogy a gyereked abbahagyja a sportot − Örökre elveheted a kedvét a testmozgástól

Sosem szabad kétségbe vonni, hogy a szülő jót akar a gyermekének, azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy a szülő nem szakember. Hiába tehetséges, szorgalmas és ügyes egy gyerkőc, ha közben olyan sportszülői háttérrel rendelkezik, ami hátráltatja a fejlődését. Összeszedtük, mit ne csinálj, ha azt szeretnéd, hogy a gyermeked élvezze a sportot!

A sportszülők sokszor nem tudják, hogy ártanak.

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A negatív sportszülői magatartás ahhoz vezet, hogy a gyermek abbahagyja a sportot.

A szülők alapvetően mindig jót akarnak, de sokszor túlgondolják.

Mutatjuk, hogyan ne viselkedj, ha sportol a gyermeked.

Negatív sportszülői magatartás, azaz mit ne csinálj szülőként

Fontos, hogy egyetlen szülő sem szándékosan tesz rosszat a gyermekének. A negatív sportszülői viselkedés nagyrészt éppen az ellenkezőjéből fakad: a szülők szeretnének mindent megtenni azért, hogy a gyermekük sikeres legyen, azonban néha a túlzott igyekezet visszafelé sül el. Mutatjuk, hogy mit kell feltétlenül elkerülnöd, ha azt szeretnéd, hogy a gyermeked kitartson a sport mellett.

Ne mondd meg neki, hogy mit csináljon

Bármilyen sportról legyen is szó, nem a szülők feladata, hogy a pályára bekiabálva utasítsák a gyerekeket. Ez minden esetben a sportoló gyermek edzőjének a feladata, akinek ez a szakterülete, és releváns, elfogulatlan véleményt vagy kritikát tud megfogalmazni. Szülőként maradj meg a szerepedben és biztasd a gyermeked, de sose adj szakmai utasítást!

Ne a saját, be nem teljesült álmaidat próbáld megvalósítani

Ez sok szülőnek okoz nehézséget, hiszen a gyermekeinkben sokszor látjuk a fiatalkori önmagunkat. De sose felejtsd el, hogy ő nem a te fiatalabb verziód. Ha azt látod, hogy nem élvezi a sportot, akkor ne erőltesd. Hagyd, hogy maga válassza ki, milyen sportot szeretne űzni és milyen szinten képzeli el mindezt.

Sose szidd mások gyerekeit

Ez elsősorban csapatsportágak esetében gyakori. Sajnos sok sportszülő teljesen tévesen ítéli meg a csapatsport lényegét. Ezeknek ugyanis alapvető értékei az összetartozás, a közös erőfeszítés, az együttgondolkodás, valamint a sikerek és kudarcok közös feldolgozása. Amikor a gyermeked előtt kritizálod az egyik csapattársát, akkor éppen ezeket az értékeket ásod alá. Ráadásul könnyen lehet, hogy átveszi ezt a magatartást, és a saját teljesítményének az értékelése helyett mindig másokat fog hibáztatni.