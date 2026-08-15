"Agyrém, hogy mik vannak" – Ezzel a csodaszerrel verik át a középkorú nőket

A Covid-járvány óta megnőtt a gyógyászati cikkek és az egészséges életmóddal kapcsolatos videók száma a közösségi médiában. Manapság már szinte minden második TikTok-videó olyan tippeket ad, amelyek az orvosokat és a gyógyszereket is lekörözik. Emiatt sajnos rengeteg a hamis információ, és az ellenőrizetlenül terjedő tévhit. Most egy szakember összegyűjtötte és megcáfolta az 5 legismertebb kamuajánlást.
Tévhitek az egészséges életmódról
A 23 éves háziorvosi tapasztalattal rendelkező Dr. Lynette Ewart megelégelte, hogy számtalan káros tanács terjed a közösségi médiában az egészséges életmódról. A háziorvos ezért úgy döntött, hogy megcáfolja ezeket. Dr. Lynette szerint ugyanis az elmúlt 70 évben még egyik módszerről sem bizonyosodott be, hogy többet tudna segíteni az embereken, mint a hagyományos gyógyászat. Lássuk, hogy a szakértő szerint melyik az öt legismertebb tévhit és mi a valóság:
1. Az igazság a kollagénről
A szakértő szerint már a csapból is a kollagén folyik, és már hajra, bőrre, körömre és még a fájó ízületekre is ezt ajánlják a tartalomkészítők. De vajon tényleg csodaszer a kollagén?
„Nincs bizonyíték arra, hogy ezek a marketingdumák igazak. Ez a problémám vele. Félrevezető. A kollagén biztonságos, de drága. Ráadásul végső soron ez csak egy aminosavforrás. Egyszerűen nem képes arra, amire sokan ajánlgatják. Rásózzák a középkorú nőkre horrorpénzekért, ez pedig nagyobb hatással van a megtakarításukra, mint a bőrökre" – árulta el háziorvos.
2. Mindenkit vitaminokkal tömnek
Az interneten rengeteg olyan állítás terjed, hogy a vitaminok – főként a D-vitamin – különleges képességekkel bírnak. Megelőzhetik a rákot, a Covidot és még a depressziót is. Emiatt pedig rengetegen kezdtek el hatalmas mennyiségű D-vitamint szedni. Dr. Lynette szerint ez akár káros is lehet az egészségükre.
„Ha túl sok D-vitamint szednek az emberek, akkor többet árthatnak vele az egészségüknek, mint gondolnák. A wellness világban azt terjesztik, hogy ha valami egészséges kis mennyiségben, akkor még nagyobb hatása van nagy mennyiségben. Ez azonban hamis állítás. A D-vitamin például toxikus lehet nagy mennyiségben, ezért óvatosan kell szedni" – tette hozzá. Ennek ellenére ajánlja a D-vitamin szedését a háziorvos, viszont csak más vitaminokkal kombinálva, és csak is az előírt mennyiségben.
3. A rák és az ételek
Dr. Lynette szerint nem létezik olyan étel, ami megelőzheti a rákot és olyan sem, ami egyértelműen a betegség okozója lehet. Szerinte az emberek odafigyelhetnek a táplálkozásukra és javíthatják a fogyasztási szokásaikat, de nincs kimondottan olyan étel, aminek az elfogyasztásával megakadályozhatják a rák kialakulását.
„Gyakran látom, hogy azt terjesztik a tartalomgyártók, hogy el kell kerülni a cukros ételeket, mert rákot okoznak. De az emberi test glükózból építkezik. A tested pedig mindent, a brokkolit, a Kit-Katet és a húst is glükózzá alakítja. Egyszerűen nem igaz, hogy a cukor rákot okoz, és az sem, hogy ha cukormentes ételeket eszel, akkor elkerülheted a betegség kialakulását."
4. A magnézium és az álmatlanság
A szakértő szerint a legtöbb ember mozgásszegény életmódot folytat, túl sok feldolgozott élelmiszert fogyaszt és túl sokat ül a képernyők előtt. Emiatt óhatatlanul is kialakulhatnak a rossz alvási szokások. Az influenszerek azonban megpróbálják elhitetni mindenkivel, hogy az életmód megváltoztatása helyett elég, ha rengeteg magnéziumot szednek.
„Nem töltünk elég időt a szabadban, nem mozgunk eleget és még számos életmódbeli oka lehet a gyenge minőségű alvásnak. Ennek ellenére mindenkit magnéziumszedésre buzdítanak, meg olyan termékeket árulnak már, hogy párnára fújható magnézium. Állításuk szerint a bőrön keresztül jobban felszívódik a magnézium. Agyrém, hogy mik vannak. Inkább meg kellene vizsgálni, hogy mi okozhatja a rossz alvást" – fejtegette a szakértő.
5. A multivitamin, mint az egészséges életmód kötelező eleme
Bármelyik fitneszedzőt kérdezed meg arról, hogy milyen táplálékkiegészítőt kellene szedned az egészséges életmódhoz, akkor az elsők között fogja a multivitamint ajánlani. De vajon tényleg szükséged van rá?
„A legtöbb embernek egyszerűen nem kell multivitamint szednie, csak akkor ha éppen beteg, vagy terhes, esetleg diétázik vagy felszívódási problémákkal küzd. Egyszer volt egy 70 éves páciensem, aki kiszórt elém az asztalra 10 fajta vitamint és kérdezte, hogy melyiket vegye be. Mondtam neki, hogy ha egészségesen él és változatosan étkezik, akkor egyiket sem. A legtöbb vitamint képesek vagyunk bejuttatni a szervezetünkbe tápanyag formájában" – árulta el Dr. Lynette.
Az egészséges életmóddal kapcsolatos további cikkeinket itt tudod elolvasni: