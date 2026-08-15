"Agyrém, hogy mik vannak" – Ezzel a csodaszerrel verik át a középkorú nőket

A Covid-járvány óta megnőtt a gyógyászati cikkek és az egészséges életmóddal kapcsolatos videók száma a közösségi médiában. Manapság már szinte minden második TikTok-videó olyan tippeket ad, amelyek az orvosokat és a gyógyszereket is lekörözik. Emiatt sajnos rengeteg a hamis információ, és az ellenőrizetlenül terjedő tévhit. Most egy szakember összegyűjtötte és megcáfolta az 5 legismertebb kamuajánlást.

Egy szakértő megcáfolta a legismertebb egészséges életmóddal kapcsolatos tévhiteket

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Tévhitek az egészséges életmódról

A 23 éves háziorvosi tapasztalattal rendelkező Dr. Lynette Ewart megelégelte, hogy számtalan káros tanács terjed a közösségi médiában az egészséges életmódról. A háziorvos ezért úgy döntött, hogy megcáfolja ezeket. Dr. Lynette szerint ugyanis az elmúlt 70 évben még egyik módszerről sem bizonyosodott be, hogy többet tudna segíteni az embereken, mint a hagyományos gyógyászat. Lássuk, hogy a szakértő szerint melyik az öt legismertebb tévhit és mi a valóság:

1. Az igazság a kollagénről

A szakértő szerint már a csapból is a kollagén folyik, és már hajra, bőrre, körömre és még a fájó ízületekre is ezt ajánlják a tartalomkészítők. De vajon tényleg csodaszer a kollagén?

„Nincs bizonyíték arra, hogy ezek a marketingdumák igazak. Ez a problémám vele. Félrevezető. A kollagén biztonságos, de drága. Ráadásul végső soron ez csak egy aminosavforrás. Egyszerűen nem képes arra, amire sokan ajánlgatják. Rásózzák a középkorú nőkre horrorpénzekért, ez pedig nagyobb hatással van a megtakarításukra, mint a bőrökre" – árulta el háziorvos.

2. Mindenkit vitaminokkal tömnek

Az interneten rengeteg olyan állítás terjed, hogy a vitaminok – főként a D-vitamin – különleges képességekkel bírnak. Megelőzhetik a rákot, a Covidot és még a depressziót is. Emiatt pedig rengetegen kezdtek el hatalmas mennyiségű D-vitamint szedni. Dr. Lynette szerint ez akár káros is lehet az egészségükre.

„Ha túl sok D-vitamint szednek az emberek, akkor többet árthatnak vele az egészségüknek, mint gondolnák. A wellness világban azt terjesztik, hogy ha valami egészséges kis mennyiségben, akkor még nagyobb hatása van nagy mennyiségben. Ez azonban hamis állítás. A D-vitamin például toxikus lehet nagy mennyiségben, ezért óvatosan kell szedni" – tette hozzá. Ennek ellenére ajánlja a D-vitamin szedését a háziorvos, viszont csak más vitaminokkal kombinálva, és csak is az előírt mennyiségben.