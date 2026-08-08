Manapság már szinte minden szerelmi kapcsolatra külön fogalom létezik. Situationship, casual dating, barátság extrákkal. És ez csak néhány a manapság divatos kifejezések közül. Régen egyszerűen mindegyikre csak rámondták volna, hogy bonyolult kapcsolat. Azonban van egy romantikus viszony, amiről kevés szó esik, pedig gyakoribb mint gondolnánk. Ez nem más, mint az átmeneti kapcsolat, amely egyszerre lehet segítség az újrakezdésben, vagy indikátora egy újabb csalódásnak. Mutatjuk, hogy mit kell tudnod róla!

Átmeneti kapcsolat, avagy amikor az újrakezdés is halálra van ítélve.

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Mit jelent az átmeneti kapcsolat? Amikor véget ér egy hosszú, komoly kapcsolat, az mindkét fél számára hatalmas érzelmi sokkal jár.

Különböző emberek különböző módokon kezelik ezt a helyzetet, van aki a barátaira és a munkájára koncentrál, és van, aki új hobbit keres magának, amivel elterelheti a gondolatait.

Vannak, akik a magány és a szingliséggel járó kihívások elől egy átmeneti kapcsolatba menekülnek.

Ezek a kapcsolódások azonban sokszor halálra vannak ítélve, amiatt, mert az egyik fél még valójában nem áll rá készen, hogy kapcsolódjon egy új emberhez.

Ha benned is felmerült már a gondolat, hogy mikor lenne itt az ideje visszatérned a pályára, akkor figyelj, most segítőkezet nyújtunk hozzá!

Hogyan lehet igazi szerelem az átmeneti kapcsolatból?

A Dragon Toys felnőttjátékokkal foglalkozó cég vezérigazgatója és randiszakértője, Emily Conway szerint nincs semmi probléma az átmeneti kapcsolatokkal, amennyiben tudatosan kezeled, és tisztában vagy vele, hogy mit jelent. Emily szerint azonban különbséget kell tenni aközött, hogy tudatosan lépsz bele egy átmeneti kapcsolatba, és aközött, ha búfelejtés miatt rohansz egyik partner karjából a másikéba.

„Az előbbi lehet egészséges is és boldog, a második szinte mindig csalódással ér véget. A hangsúly az időzítésen és az érzelmi őszinteségen van” — figyelmeztet a randiguru, aki most elárulja, mik azok a hibák, amelyekkel halálra ítéled a kapcsolatodat.

1. Összehasonlítod az új partneredet az exeddel

„Gyakran látom, hogy valaki már csak az előző kapcsolata közelsége miatt is folyton összehasonlítja az új választottját az előzővel. Ez nem igazságos senkivel szemben, és egyértelművé teszi, hogy még nem vagy túl az exeden és érzelmileg labilis vagy" – árulta el a szakértő. Emily szerint kizárólag akkor vágj bele bármilyen új kapcsolatba, ha az a saját boldogságodat szolgálja és nem pótolni akarod vele az előző párodat.