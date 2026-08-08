Átmeneti kapcsolat, avagy amikor az újrakezdés is halálra van ítélve.

Manapság már szinte minden szerelmi kapcsolatra külön fogalom létezik. Situationship, casual dating, barátság extrákkal. És ez csak néhány a manapság divatos kifejezések közül. Régen egyszerűen mindegyikre csak rámondták volna, hogy bonyolult kapcsolat. Azonban van egy romantikus viszony, amiről kevés szó esik, pedig gyakoribb mint gondolnánk. Ez nem más, mint az átmeneti kapcsolat, amely egyszerre lehet segítség az újrakezdésben, vagy indikátora egy újabb csalódásnak. Mutatjuk, hogy mit kell tudnod róla!
Mit jelent az átmeneti kapcsolat?
- Amikor véget ér egy hosszú, komoly kapcsolat, az mindkét fél számára hatalmas érzelmi sokkal jár.
- Különböző emberek különböző módokon kezelik ezt a helyzetet, van aki a barátaira és a munkájára koncentrál, és van, aki új hobbit keres magának, amivel elterelheti a gondolatait.
- Vannak, akik a magány és a szingliséggel járó kihívások elől egy átmeneti kapcsolatba menekülnek.
- Ezek a kapcsolódások azonban sokszor halálra vannak ítélve, amiatt, mert az egyik fél még valójában nem áll rá készen, hogy kapcsolódjon egy új emberhez.
- Ha benned is felmerült már a gondolat, hogy mikor lenne itt az ideje visszatérned a pályára, akkor figyelj, most segítőkezet nyújtunk hozzá!
Hogyan lehet igazi szerelem az átmeneti kapcsolatból?
A Dragon Toys felnőttjátékokkal foglalkozó cég vezérigazgatója és randiszakértője, Emily Conway szerint nincs semmi probléma az átmeneti kapcsolatokkal, amennyiben tudatosan kezeled, és tisztában vagy vele, hogy mit jelent. Emily szerint azonban különbséget kell tenni aközött, hogy tudatosan lépsz bele egy átmeneti kapcsolatba, és aközött, ha búfelejtés miatt rohansz egyik partner karjából a másikéba.
„Az előbbi lehet egészséges is és boldog, a második szinte mindig csalódással ér véget. A hangsúly az időzítésen és az érzelmi őszinteségen van” — figyelmeztet a randiguru, aki most elárulja, mik azok a hibák, amelyekkel halálra ítéled a kapcsolatodat.
1. Összehasonlítod az új partneredet az exeddel
„Gyakran látom, hogy valaki már csak az előző kapcsolata közelsége miatt is folyton összehasonlítja az új választottját az előzővel. Ez nem igazságos senkivel szemben, és egyértelművé teszi, hogy még nem vagy túl az exeden és érzelmileg labilis vagy" – árulta el a szakértő. Emily szerint kizárólag akkor vágj bele bármilyen új kapcsolatba, ha az a saját boldogságodat szolgálja és nem pótolni akarod vele az előző párodat.
2. Eredendően rosszként tekintesz az átmeneti kapcsolatodra
Az átmeneti kapcsolatokat nem kategorizálhatod jóként vagy rosszként. Amíg nem vágsz bele és nem tapasztaltad meg, nem gondolhatod, hogy mindenképpen rossz lesz a vége. Simán előfordulhat, hogy rengeteg mindent tanulsz belőle, rengeteg pozitív tapasztalatot szerzel és olyan élményekkel gazdagodsz, melyeket az exeddel nem élhettél volna át.
„Nagyon fontos, hogy honnan közelíted meg a témát. Ha rossz dolgokkal párosítod, például a magány és a gyászidőszak elkerülésére akarod használni, akkor pont azt éred el, hogy folytonos fájdalmat fogsz érezni és csalódásként fogod megélni. Ha viszont őszintén, tudatosan és reális elvárásokkal lépsz bele, akkor a határ a csillagos ég!”
3. Nem új emberre vágysz, csak egy alteregóra
Talán te is észrevetted már magadon, hogy van egy férfitípus, aki mindig visszatér az életedbe. Hogy külső vagy belső tulajdonságok alapján tudnád őt meghatározni, az mellékes. Azonban, ha kizárólag egy típust keresel – aki ráadásul – jelen esetben az exed archetípusa, akkor folytonos csalódás fog érni, mert nem létezik ugyanolyan ember és nincs is rá szükséged, mert ha ő lett volna az igazi, akkor nem ért volna véget a kapcsolatotok. Így azonban elvágod a lehetőséget, hogy egy új ember boldoggá tegyen téged, és rájöjj, hogy nem csak az exed tudná megadni neked azokat az értékeket és tulajdonságokat, amiket imádsz.
„A legfontosabb dolog, amit megtehetsz egy szakítás után, az az, hogy rendszeresen monitorozod magadat és a lelki állapotodat. Készen állsz rá, hogy új emberekkel ismerkedj? Vagy még mindig csak a legutóbbi párodat keresed mindenkiben? Ennek a kérdésnek kellene az új idővonalad első lépésének lennie, és ameddig a második kérdésre igen a válasz, addig ne ugorj bele egyetlen átmeneti kapcsolatba se" – tanácsolta a randiguru.
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