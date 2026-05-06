„Azt mondta, kudarcnak érzi, hogy nem tud eltartani" - Kirúgták a férfit, minden felborult a kapcsolatukban

„Sosem volt kimondva, de természetes volt, hogy mivel ő keres többet, ezért igazából ő tartott el minket” – meséli a nő. Elmondása szerint a párkapcsolat elején ez nem okozott feszültséget, sőt, biztonságot adott számára. Ezek a szerepek kialakultak, és úgy tűnt, mindketten elégedettek a felállással, de aztán történt valami.

A pénzügyek is okozhatnak párkapcsolati válságot.

Egy párkapcsolatban a szerepek felosztását mindig fontos az elején tisztázni.

Vannak, akik konzervatívabban gondolkodnak, míg mások a modern trendeket követik.

Egy férfi és nő párkapcsolatában komoly problémákat okozott, amikor a férfi elvesztett a munkáját.

Párkapcsolati válságba kerültek a pénzügyek miatt

„Egyik napról a másikra történt. Hazajött, és csak annyit mondott: kirúgták”. A munkahely elvesztése nemcsak anyagi bizonytalanságot hozott, hanem olyan érzelmi hullámokat is, amelyekre egyikük sem volt felkészülve.

„Először próbáltam erős lenni. Azt mondtam neki, majd megoldjuk, nem számít. Úgy éreztem, most én leszek az, aki tartja benne a lelket, de titkon reméltem, hogy minél előbb új állást talál”. Ahogy teltek a hetek, a helyzet egyre feszültebb lett: a férfi is feszült volt és a nő is türelmetlenebb lett.

„Elkezdett bezárkózni. Kevesebbet beszélt, ingerültebb lett. Rájöttem, hogy eddig nemcsak a pénzére támaszkodtam, hanem arra a biztonságra is, amit ő jelentett. Hirtelen nekem is lépnem kellett, ezért dolgozni kezdtem, próbáltam átvenni azt, ami addig az övé volt”. Az általuk lefektetett férfi-női szerepek felcserélése azonban nem ment zökkenőmentesen:

„Ő nehezen viselte, hogy már nem ő a támasz. Én pedig azt, hogy most minden nyomás rám helyeződik. Titkon úgy gondoltam, ez az ő feladata lenne”

A kimondatlan feszültségek egyre gyakrabban törtek felszínre.

„Apróságokon veszekedtünk. Hogy mire költünk, ki mit csinál otthon, ki mennyit tesz bele. Valójában azonban nem ezek voltak a valódi problémák. Nem a pénzről szólt ez, hanem arról, hogy elvesztettük az egyensúlyt a párkapcsolatunkban”. Kiderültek a férfi érzései: „Eddig a pontig inkább dühös voltam rá” .