Nyugat-nílusi vírus terjed Európában a magyarok közkedvelt nyaralóhelyein is: többnyire szúnyogcsípés okozza

Egyre több európai országban azonosítanak nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedéseket, Görögországban pedig az elmúlt héten 23 új fertőzést jelentettek. Az idei szezonban eddig Olaszországban regisztrálták a legtöbb esetet, miközben Németországban is megjelent a vírus. Görögországban már hat, 65 év feletti, súlyos központi idegrendszeri érintettséggel küzdő beteg halt meg.
A nyugat-nílusi vírus nyáron a legaktívabb
A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok közvetítésével terjed, és a nyári időszakban több európai országban is kimutatták. Görögországban a Nemzeti Közegészségügyi Szervezet növekvő vírusaktivitásról számolt be: a tavaszi fertőzési szezon kezdetétől augusztus 5-ig összesen 65 esetet regisztráltak.
Tünetmentes és halálos is lehet
A 65 beteg közül 54-nél súlyos neurológiai tünetek jelentkeztek, köztük agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás és/vagy akut petyhüdt bénulás. További 11 embernél enyhe vagy semmilyen tünet nem alakult ki, amely a központi idegrendszert érintette. A fertőzés eddig hat halálos áldozatot követelt Görögországban. Mindannyian 65 év felettiek voltak, és súlyos központi idegrendszeri érintettséggel küzdöttek.
Többen érintettek, mint amennyi fertőzést jelentenek
A görög közegészségügyi hatóság szerint a vírus kiterjedt rejtett terjedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a súlyos, felismerhető esetek csak kis részét jelenthetik a lakosság körében ténylegesen jelen lévő fertőzéseknek − írja az EuroNews.
A szeroepidemiológiai adatok alapján minden egyes, központi idegrendszeri érintettséggel járó esetre körülbelül 140 olyan fertőzött jut, akinél a betegség csak enyhe tüneteket okoz, vagy egyáltalán nem jár tünetekkel. Ez jelentősen nagyobb fertőzöttségi számot valószínűsít annál, mint amit a hivatalosan diagnosztizált esetek alapján látni lehet.
A vírus terjedése nem korlátozódik Görögországra. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) július 29-ig Olaszországból, Romániából, Franciaországból, Észak-Macedóniából, Spanyolországból és Németországból is jelentett megbetegedéseket.
Az adatok alapján a nyugat-nílusi vírus a nyári időszakban több európai országban is jelen van.
Hét európai országban összesen 49, nyugat-nílusi vírus által érintett területet azonosítottak. Ezek közül 30 Olaszországban, nyolc Görögországban, négy Romániában, kettő Franciaországban, kettő Észak-Macedóniában, kettő Spanyolországban és egy Németországban található.
Az ECDC legfrissebb adatai szerint Olaszországban regisztrálták a legtöbb emberi megbetegedést, összesen 94-et.
Észak-Macedóniában és Spanyolországban hét-hét, Romániában öt, Franciaországban kettő, Németországban pedig egy esetet jelentettek.
Görögországban több régió is érintett
Görögországban Attika, Thesszália és Közép-Macedónia régió 25 településén regisztráltak nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedéseket. A legmagasabb esetszámot Attikában mérték, ahol a Nemzeti Közegészségügyi Szervezet szerint ebben a szezonban különösen intenzív a vírus terjedése.
A 65 görögországi beteg közül jelenleg 20-an vannak kórházban: 12-en általános osztályon, nyolcan pedig intenzív osztályon. További 38 beteget már kiengedtek a kórházból, egy betegnek nem volt szüksége kórházi kezelésre, hatan pedig meghaltak.
A rendelkezésre álló adatok így egyszerre mutatják a nyugat-nílusi vírus európai jelenlétének kiterjedtségét és azt, hogy a regisztrált súlyos esetek várhatóan csak a fertőzések egy részét jelentik. Görögországban az új esetek száma tovább emelkedik, miközben Olaszországban már 94 megbetegedést jelentettek.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: