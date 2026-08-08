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2026. aug. 10., hétfő Lőrinc

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Nyugat-nílusi vírus terjed Európában a magyarok közkedvelt nyaralóhelyein is: többnyire szúnyogcsípés okozza

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Egyre több európai országban azonosítják a kórokozót. A nyugat-nílusi vírus súlyos központi idegrendszeri problémát és halált okozhat.

Egyre több európai országban azonosítanak nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedéseket, Görögországban pedig az elmúlt héten 23 új fertőzést jelentettek. Az idei szezonban eddig Olaszországban regisztrálták a legtöbb esetet, miközben Németországban is megjelent a vírus. Görögországban már hat, 65 év feletti, súlyos központi idegrendszeri érintettséggel küzdő beteg halt meg.

Nyugat-nílusi vírus terjed Európában.
Nyugat-nílusi vírus terjed Európában.
Forrás: Shutterstock

A nyugat-nílusi vírus nyáron a legaktívabb

A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok közvetítésével terjed, és a nyári időszakban több európai országban is kimutatták. Görögországban a Nemzeti Közegészségügyi Szervezet növekvő vírusaktivitásról számolt be: a tavaszi fertőzési szezon kezdetétől augusztus 5-ig összesen 65 esetet regisztráltak.

Tünetmentes és halálos is lehet

A 65 beteg közül 54-nél súlyos neurológiai tünetek jelentkeztek, köztük agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás és/vagy akut petyhüdt bénulás. További 11 embernél enyhe vagy semmilyen tünet nem alakult ki, amely a központi idegrendszert érintette. A fertőzés eddig hat halálos áldozatot követelt Görögországban. Mindannyian 65 év felettiek voltak, és súlyos központi idegrendszeri érintettséggel küzdöttek.

Dangerous Zika Infected Mosquito Skin Bite. Leishmaniasis, Encephalitis, Yellow Fever, Dengue, Malaria Disease, Mayaro or Zika Virus Infectious Culex Mosquito Parasite Insect Macro.
A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok közvetítésével terjed.
Forrás: Shutterstock

Többen érintettek, mint amennyi fertőzést jelentenek

A görög közegészségügyi hatóság szerint a vírus kiterjedt rejtett terjedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a súlyos, felismerhető esetek csak kis részét jelenthetik a lakosság körében ténylegesen jelen lévő fertőzéseknek − írja az EuroNews

A szeroepidemiológiai adatok alapján minden egyes, központi idegrendszeri érintettséggel járó esetre körülbelül 140 olyan fertőzött jut, akinél a betegség csak enyhe tüneteket okoz, vagy egyáltalán nem jár tünetekkel. Ez jelentősen nagyobb fertőzöttségi számot valószínűsít annál, mint amit a hivatalosan diagnosztizált esetek alapján látni lehet.

A vírus terjedése nem korlátozódik Görögországra. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) július 29-ig Olaszországból, Romániából, Franciaországból, Észak-Macedóniából, Spanyolországból és Németországból is jelentett megbetegedéseket. 

Az adatok alapján a nyugat-nílusi vírus a nyári időszakban több európai országban is jelen van.

Hét európai országban összesen 49, nyugat-nílusi vírus által érintett területet azonosítottak. Ezek közül 30 Olaszországban, nyolc Görögországban, négy Romániában, kettő Franciaországban, kettő Észak-Macedóniában, kettő Spanyolországban és egy Németországban található.

Az ECDC legfrissebb adatai szerint Olaszországban regisztrálták a legtöbb emberi megbetegedést, összesen 94-et.

 Észak-Macedóniában és Spanyolországban hét-hét, Romániában öt, Franciaországban kettő, Németországban pedig egy esetet jelentettek.

Görögországban több régió is érintett

Görögországban Attika, Thesszália és Közép-Macedónia régió 25 településén regisztráltak nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedéseket. A legmagasabb esetszámot Attikában mérték, ahol a Nemzeti Közegészségügyi Szervezet szerint ebben a szezonban különösen intenzív a vírus terjedése.

A 65 görögországi beteg közül jelenleg 20-an vannak kórházban: 12-en általános osztályon, nyolcan pedig intenzív osztályon. További 38 beteget már kiengedtek a kórházból, egy betegnek nem volt szüksége kórházi kezelésre, hatan pedig meghaltak.

A rendelkezésre álló adatok így egyszerre mutatják a nyugat-nílusi vírus európai jelenlétének kiterjedtségét és azt, hogy a regisztrált súlyos esetek várhatóan csak a fertőzések egy részét jelentik. Görögországban az új esetek száma tovább emelkedik, miközben Olaszországban már 94  megbetegedést jelentettek.

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