Nyugat-nílusi vírus terjed Európában a magyarok közkedvelt nyaralóhelyein is: többnyire szúnyogcsípés okozza

Egyre több európai országban azonosítanak nyugat-nílusi vírus okozta megbetegedéseket, Görögországban pedig az elmúlt héten 23 új fertőzést jelentettek. Az idei szezonban eddig Olaszországban regisztrálták a legtöbb esetet, miközben Németországban is megjelent a vírus. Görögországban már hat, 65 év feletti, súlyos központi idegrendszeri érintettséggel küzdő beteg halt meg.

Nyugat-nílusi vírus terjed Európában.

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A nyugat-nílusi vírus nyáron a legaktívabb

A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok közvetítésével terjed, és a nyári időszakban több európai országban is kimutatták. Görögországban a Nemzeti Közegészségügyi Szervezet növekvő vírusaktivitásról számolt be: a tavaszi fertőzési szezon kezdetétől augusztus 5-ig összesen 65 esetet regisztráltak.

Tünetmentes és halálos is lehet

A 65 beteg közül 54-nél súlyos neurológiai tünetek jelentkeztek, köztük agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás és/vagy akut petyhüdt bénulás. További 11 embernél enyhe vagy semmilyen tünet nem alakult ki, amely a központi idegrendszert érintette. A fertőzés eddig hat halálos áldozatot követelt Görögországban. Mindannyian 65 év felettiek voltak, és súlyos központi idegrendszeri érintettséggel küzdöttek.

A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok közvetítésével terjed.

Forrás: Shutterstock

Többen érintettek, mint amennyi fertőzést jelentenek

A görög közegészségügyi hatóság szerint a vírus kiterjedt rejtett terjedést mutat. Ez azt jelenti, hogy a súlyos, felismerhető esetek csak kis részét jelenthetik a lakosság körében ténylegesen jelen lévő fertőzéseknek − írja az EuroNews.

A szeroepidemiológiai adatok alapján minden egyes, központi idegrendszeri érintettséggel járó esetre körülbelül 140 olyan fertőzött jut, akinél a betegség csak enyhe tüneteket okoz, vagy egyáltalán nem jár tünetekkel. Ez jelentősen nagyobb fertőzöttségi számot valószínűsít annál, mint amit a hivatalosan diagnosztizált esetek alapján látni lehet.

A vírus terjedése nem korlátozódik Görögországra. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) július 29-ig Olaszországból, Romániából, Franciaországból, Észak-Macedóniából, Spanyolországból és Németországból is jelentett megbetegedéseket.

Az adatok alapján a nyugat-nílusi vírus a nyári időszakban több európai országban is jelen van.

Hét európai országban összesen 49, nyugat-nílusi vírus által érintett területet azonosítottak. Ezek közül 30 Olaszországban, nyolc Görögországban, négy Romániában, kettő Franciaországban, kettő Észak-Macedóniában, kettő Spanyolországban és egy Németországban található.

Az ECDC legfrissebb adatai szerint Olaszországban regisztrálták a legtöbb emberi megbetegedést, összesen 94-et.

Észak-Macedóniában és Spanyolországban hét-hét, Romániában öt, Franciaországban kettő, Németországban pedig egy esetet jelentettek.