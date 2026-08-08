Az életkor előrehaladtával a szervezet tápanyagigénye megváltozik, miközben az izomtömeg csökken, a csontsűrűség romlik és krónikus gyulladások is kialakulnak. Dr. Ben ortopéd szakorvos szerint éppen ezért az aktuális divatirányzatok helyett érdemes azokra az étrend-kiegészítőkre koncentrálni, amelyek mögött megbízható tudományos bizonyítékok állnak.

5 étrend-kiegészítő, ami elengedhetetlen 50 év felett.

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Étrend-kiegészítők: minél több, annél jobb?

Napjainkban egyre többen szednek egyszerre többféle étrend-kiegészítőt abban a reményben, hogy ezzel javíthatják egészségüket vagy megelőzhetik a betegségeket. A szakemberek ugyanakkor egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra, hogy a minél több, annál jobb elv ezen a területen sem állja meg a helyét. Az étrend-kiegészítők alkalmazását érdemes az egyéni szükségletekhez, az életkorhoz, az étrendhez és – szükség esetén – laboreredményekhez igazítani, hiszen nem minden készítmény indokolt mindenki számára. A cél nem minél több termék fogyasztása, hanem azok tudatos kiválasztása, amelyeknek valóban bizonyított szerepük lehet az egészség megőrzésében.

1. Kreatin: nemcsak sportolóknak lehet hasznos

Dr. Ben listájának első helyén a kreatin szerepel. Bár ezt az étrend-kiegészítőt évtizedek óta elsősorban sportolók használják, egyre több kutatás vizsgálja az 50 év felettiek számára nyújtott előnyeit is. Az ortopéd szakorvos szerint a kreatin az egyik legalaposabban kutatott készítmény az izomerő és az izomtömeg fenntartására, emellett egyre több bizonyíték utal arra is, hogy kedvezően hathat a kognitív funkciókra.

2. D3- és K2-vitamin: együtt támogatják a csontok egészségét

A szakember a D3- és K2-vitamin együttes alkalmazását is kiemeli. A D-vitamin elősegíti a kalcium felszívódását, míg a K2-vitamin abban játszik szerepet, hogy a kalcium a megfelelő helyre, vagyis a csontokba épüljön be, ne pedig az erek falában rakódjon le. Dr. Ben ezt a párost a kalcium közlekedésirányítójának nevezi, és hangsúlyozza, hogy az 50 év felettiek jelentős részénél ezeknek a vitaminoknak a hiánya figyelhető meg.