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5 étrend-kiegészítő, ami elengedhetetlen 50 év felett

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Dr. Ben ortopéd orvos öt olyan készítményt emelt ki, amelyeket 50 éves kor felett különösen fontosnak tart az izomzat, a csontok és az agy egészségének megőrzése szempontjából. Hozzátette, az étrend-kiegészítők esetében nem a mennyiség, hanem a megfelelő választás számít.

Az életkor előrehaladtával a szervezet tápanyagigénye megváltozik, miközben az izomtömeg csökken, a csontsűrűség romlik és krónikus gyulladások is kialakulnak. Dr. Ben ortopéd szakorvos szerint éppen ezért az aktuális divatirányzatok helyett érdemes azokra az étrend-kiegészítőkre koncentrálni, amelyek mögött megbízható tudományos bizonyítékok állnak.

5 étrend-kiegészítő, ami elengedhetetlen 50 év felett
5 étrend-kiegészítő, ami elengedhetetlen 50 év felett.
Forrás: 123.rf.com

Étrend-kiegészítők: minél több, annél jobb? 

Napjainkban egyre többen szednek egyszerre többféle étrend-kiegészítőt abban a reményben, hogy ezzel javíthatják egészségüket vagy megelőzhetik a betegségeket. A szakemberek ugyanakkor egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra, hogy a minél több, annál jobb elv ezen a területen sem állja meg a helyét. Az étrend-kiegészítők alkalmazását érdemes az egyéni szükségletekhez, az életkorhoz, az étrendhez és – szükség esetén – laboreredményekhez igazítani, hiszen nem minden készítmény indokolt mindenki számára. A cél nem minél több termék fogyasztása, hanem azok tudatos kiválasztása, amelyeknek valóban bizonyított szerepük lehet az egészség megőrzésében. 

1. Kreatin: nemcsak sportolóknak lehet hasznos

Dr. Ben listájának első helyén a kreatin szerepel. Bár ezt az étrend-kiegészítőt évtizedek óta elsősorban sportolók használják, egyre több kutatás vizsgálja az 50 év felettiek számára nyújtott előnyeit is. Az ortopéd szakorvos szerint a kreatin az egyik legalaposabban kutatott készítmény az izomerő és az izomtömeg fenntartására, emellett egyre több bizonyíték utal arra is, hogy kedvezően hathat a kognitív funkciókra. 

2. D3- és K2-vitamin: együtt támogatják a csontok egészségét

A szakember a D3- és K2-vitamin együttes alkalmazását is kiemeli. A D-vitamin elősegíti a kalcium felszívódását, míg a K2-vitamin abban játszik szerepet, hogy a kalcium a megfelelő helyre, vagyis a csontokba épüljön be, ne pedig az erek falában rakódjon le. Dr. Ben ezt a párost a kalcium közlekedésirányítójának nevezi, és hangsúlyozza, hogy az 50 év felettiek jelentős részénél ezeknek a vitaminoknak a hiánya figyelhető meg.

3. Magnézium: több száz élettani folyamatban vesz részt

A magnézium szintén szerepel a szakorvos által ajánlott készítmények között. Ez az ásványi anyag több mint 300 enzimatikus folyamat működéséhez szükséges, egyebek mellett hozzájárul az alvás szabályozásához, az izmok megfelelő működéséhez és a vércukorszint fenntartásához. Bár számos élelmiszer tartalmaz magnéziumot, Dr. Ben szerint pusztán táplálkozással sok esetben nehéz elegendő mennyiséget bevinni belőle.

4. Omega–3: a gyulladás csökkentésében is szerepet játszhat

A krónikus gyulladás mérséklésére az ortopéd orvos omega–3 zsírsavakat, vagyis halolajat javasol. Az omega–3-nak az ízületek, a szív- és érrendszer, valamint az agy egészségének támogatásában van szerepe. 

5. Tejsavófehérje-izolátum: az izomtömeg megőrzésére

Dr. Ben listáját a tejsavófehérje-izolátum zárja. Az életkor előrehaladtával a szervezet fehérjeszintézise kevésbé hatékony, ezért a megfelelő mennyiségű és minőségű fehérje bevitele egyre fontosabb az izomtömeg megőrzése érdekében. A leucinban gazdag tejsavófehérje-izolátum segíthet beindítani az izomépítést, különösen akkor, ha a táplálkozás önmagában nem biztosít elegendő fehérjét.

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