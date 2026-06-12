A kedvenc retró strandételeink: a '80-as és '90-es években ezek nélkül nem volt pancsolás

Reggel izgatottan pakoltuk be a hűtőtáskába a fóliába csomagolt rántott húsos és fasírtos zsemléket, amiket aztán a pokrócon ücsörögve, félig még vizes kézzel majszoltunk el. Amikor pedig a nagy úszások és a gumimatracos csaták után megéheztünk, egy emberként indultunk meg a hullámos tetejű bádogbüfék felé a kedvenc strandételeinkért.

Régi idők remek kis büféi: a strandétel-mennyország.

Forrás: Fortepan Bauer Sándor

Ételek, amelyek nélkül elképzelhetetlen volt egy igazi strandnap.

A sült hekk és a retró hamburger is az egyszerűségükkel váltak generációk kedvenceivé.

Ezek az ételek ma is egy pillanat alatt visszarepítenek a gondtalan balatoni és Duna-parti nyarak terepére.

Sorban álltunk a fokhagymás olajjal bőségesen megkent, tejföllel és reszelt sajttal megrakott lángosért, és egyáltalán nem csináltunk gondot abból, hogy papírtálcáról kellett elpusztítani.

Ekkoriban nem volt még okostelefon, így „kénytelenek voltunk” egymásra figyeni.

Nagyokat beszélgettünk, szunyókáltunk a napernyő alatt (nagy szó volt, akinek napernyője volt!), kártyacsatákat vívtunk a fa árnyékában, keresztrejtvényt fejtettünk, vagy épp a vízben játszottunk, amiből akkor sem akaródzott kikecmeregni, ha lilult a szánk.

Alig vártuk, hogy letelepedhessünk a pokrócra, majd pedig, hogy később csobbanhassunk.

Forrás: Fortepan Prohászka Imre

Ezek voltak a legnépszerűbb strandételek

Kezdjük is meg gasztro-időutazásunkat! Rendhagyó módon a desszerttel indítunk, majd halandunk az ikonikus fűszeres-sós fogások felé.

Palacsinta, a hajszálvékony porcukros álomdesszert

Kérsz egy palacsintát? – ez volt az a kérdés, amire sosem érkezett az a válasz, hogy nem. Persze, hogy mindig kértünk, és sosem volt elég egy vagy két darab. A jó strandos palacsinta tésztája hajszálvékony volt, a szélei pedig a sütéstől ropogóssá, csipkéssé váltak. Három alapíz létezett: a kakaós (cukrozott kakaóporból), a fahéjas és a baracklekváros. A palacsintákat szorosan feltekerve, kettesével-hármasával kaptuk, szintén egy pici papírtálcán. Ha szépen mosolyogtunk, porcukrot is kaptunk rá. A finom töltelék az utolsó harapásoknál óhatatlanul kibuggyant és végigfolyt az ujjainkon. Nem, egyáltalán nem szégyelltük!

A strandon papírtálcán, a balatoni éttermekben pedig így kaptuk az ízletes palacsintát.

Forrás: shutterstock

Főtt kukorica sok sóval

Hmm, az a sóval gazdagon megszórt, tökéletes főtt kukorica! Nagyon nem kellett keresni, hol kapható, ugyanis a partot pásztázó, biciklit toló árusok jellegzetes kiáltásából pontosan tudtuk, honnan szerezhetjük be. A kukoricacső mézédes, lédús szemei csak úgy etették magukat. Voltak, akik naponta kettőt-hármat is elfogyasztottak belőle.