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A kedvenc retró strandételeink: a '80-as és '90-es években ezek nélkül nem volt pancsolás

nosztalgia lángos főtt kukorica strandszezon
Jónás Ágnes
2026.06.12.
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Alig terítettük le a csíkos plédet, a családi munkamegosztás azonnal beindult: apu szuszogva harcolt a strandlabda szelepével, anyu biztatta és sürgette, mi pedig − még a nagy csobbanás előtt − elindultunk a büfésor felé. A '80-as és '90-es évek strandételei adták ugyanis a nyarak semmihez sem fogható varázsát. Emlékszel rájuk?

Reggel izgatottan pakoltuk be a hűtőtáskába a fóliába csomagolt rántott húsos és fasírtos zsemléket, amiket aztán a pokrócon ücsörögve, félig még vizes kézzel majszoltunk el. Amikor pedig a nagy úszások és a gumimatracos csaták után megéheztünk, egy emberként indultunk meg a hullámos tetejű bádogbüfék felé a kedvenc strandételeinkért. 

Retro strandétel, büfé
Régi idők remek kis büféi: a strandétel-mennyország.
Forrás: Fortepan Bauer Sándor
  • Ételek, amelyek nélkül elképzelhetetlen volt egy igazi strandnap.
  • A sült hekk és a retró hamburger is az egyszerűségükkel váltak generációk kedvenceivé.
  • Ezek az ételek ma is egy pillanat alatt visszarepítenek a gondtalan balatoni és Duna-parti nyarak terepére.

Sorban álltunk a fokhagymás olajjal bőségesen megkent, tejföllel és reszelt sajttal megrakott lángosért, és egyáltalán nem csináltunk gondot abból, hogy papírtálcáról kellett elpusztítani. 

Ekkoriban nem volt még okostelefon, így „kénytelenek voltunk” egymásra figyeni. 

Nagyokat beszélgettünk, szunyókáltunk a napernyő alatt (nagy szó volt, akinek napernyője volt!), kártyacsatákat vívtunk a fa árnyékában, keresztrejtvényt fejtettünk, vagy épp a vízben játszottunk, amiből akkor sem akaródzott kikecmeregni, ha lilult a szánk.

Retro strandétel, strand
Alig vártuk, hogy letelepedhessünk a pokrócra, majd pedig, hogy később csobbanhassunk.
Forrás: Fortepan Prohászka Imre

Ezek voltak a legnépszerűbb strandételek

Kezdjük is meg gasztro-időutazásunkat! Rendhagyó módon a desszerttel indítunk, majd halandunk az ikonikus fűszeres-sós fogások felé. 

Palacsinta, a hajszálvékony porcukros álomdesszert

Kérsz egy palacsintát? – ez volt az a kérdés, amire sosem érkezett az a válasz, hogy nem. Persze, hogy mindig kértünk, és sosem volt elég egy vagy két darab. A jó strandos palacsinta tésztája hajszálvékony volt, a szélei pedig a sütéstől ropogóssá, csipkéssé váltak. Három alapíz létezett: a kakaós (cukrozott kakaóporból), a fahéjas és a baracklekváros. A palacsintákat szorosan feltekerve, kettesével-hármasával kaptuk, szintén egy pici papírtálcán. Ha szépen mosolyogtunk, porcukrot is kaptunk rá. A finom töltelék az utolsó harapásoknál óhatatlanul kibuggyant és végigfolyt az ujjainkon. Nem, egyáltalán nem szégyelltük!

Retro strandétel, palacsinta
A strandon papírtálcán, a balatoni éttermekben pedig így kaptuk az ízletes palacsintát.
Forrás:  shutterstock

Főtt kukorica sok sóval

Hmm, az a sóval gazdagon megszórt, tökéletes főtt kukorica! Nagyon nem kellett keresni, hol kapható, ugyanis a partot pásztázó, biciklit toló árusok jellegzetes kiáltásából pontosan tudtuk, honnan szerezhetjük be.  A kukoricacső mézédes, lédús szemei csak úgy etették magukat. Voltak, akik naponta kettőt-hármat is elfogyasztottak belőle. 

Retro strandétel, palacsinta, kukorica
Főtt kukorica? Bármikor!
Forrás:   shutterstock

Lángos, a retró nyarak Szent Grálja 

A hamisítatlan balatoni és Duna-parti életérzés szent ételeinek egyike, amit stílusosan, átázott zsírpapíron (vagy a szokásos papírtálcán) kaptunk kézhez. Egyetlen strandról sem hiányozhatott, és mai napig népszerű. Általában mezítláb álltunk érte sorba a bódék előtt (persze a forró beton égette a talpunkat), és a kiáramló olajszag már előre beindította a nyáltermelésünket. Jöhetett rá tejföl, só és reszelt sajt bőséggel! Ja, és magas ívből tettünk arra, hány kalóriát tartalmaz.

Retro strandétel, lángos
Ha nyár, akkor lángos. Sok sajttal.
Forrás:   shutterstock

Sült hekk, amit NEM a Balatonból fogtak ki

A sült hekk fogyasztásának megadtuk a módját: nem állva, hanem instabil sörpadokra ülve, vagy műanyag székeken fogyasztottuk a fák árnyékában. 

E népszerű strandételnek elmaradhatatlan kísérője volt a puha fehér kenyér és a jéghideg, ecetes csemegeuborka vagy almapaprika. 

Habár csak felnőttként tudtuk meg, hogy a hekk nem is balatoni hal, számunkra akkor is ez jelentette A halat. Szerettük a végtelen egyszerűségét, ropogós panírját, és azt a komótos rituálét, ami tökéletesen illett a lustálkodós délutáni strandhangulathoz.

Retro strandétel, hekk
A hekkezésnek meg kellett adni a módját.
Forrás:  shutterstock

Retró bucis hamburger − Neki kellett ülni, olyan hatalmas volt

A 80-as és 90-es évek strandos retró hamburgere fényévekre volt a mai kézműves, marhahúspogácsás verzióktól, mégis imádtuk. Az alap egy hatalmas, édeskés, pufi zsemle volt, amelyet vékony, sertésből, baromfiból vagy a kettő keverékéből készült hússzelet tett feledhetetlenné. A csalamádé volt a burger lelke: hatalmas csipet édes-savanyú, vizes csalamádé került a buciba, na meg ketchup, mustár és majonéz. Igaz, az első harapás után atomjaira hullott az alkotás, de minket akkoriban ez sem zavart.

Retro strandétel, hamburger
Nehéz reprodukálni a retró hamburger ízvilágát, de korántsem lehetetlen.
Forrás: 123RF

Az évek telnek, a szerencsésebbeket csak kicsit, a kevésbé szerencséseket meglehetősen kiégetnek a mindennapi harcok, de egy falat lángos vagy egy papírtálcás palacsinta (ma már összesen 5000 forintért) ma is képes felidézni a régi nyarak semmihez sem fogható varázsát.

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