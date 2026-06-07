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Ilyen volt a nyaralás régen: balatoni nyár a ’70-es és ’80-as években

Fortepan/ Umann Kornél -
retró nyaralás Balaton
Lángos, fagyi és Balaton – ez akár a mai álomnyaralásunk is lehetne. De vajon milyen volt a nyaralás régen? Ideje felülni a nosztalgiavonatra! Most segítünk visszaemlékezni a retró balatoni nyárra a legnosztalgikusabb képekkel.
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Mindig öröm elővenni a régi képeket. Lehet, hogy a saját gyermekkorod köszön vissza a régi fotókról, de az is lehet, hogy te akkor még meg sem születtél – ekkor pedig a szüleid gyermekkorába nyerhetsz betekintést. A nyár közeledtével egyre elérhetőbb távolságba kerülnek a balatoni lángosok, melyek az illatukkal a szocializmus régi képsorait is az emlékezetünkbe vetik. Úgyhogy ideje felelevenítenünk, hogy milyen volt a magyarok számára a nyaralás régen, a ’70-es és ’80-as években!

nyaralás régen, kártyaparti a strandon
Így nézett ki a nyaralás régen: csobbanás után kártyapartival is el lehetett ütni az időt.
Forrás: Fortepan/ Magyar Rendőr

Milyen volt a nyaralás régen?

  • A ’70-es és a ’80-as években a kedvenc nyári úti cél a Balaton volt.
  • Meg lehetett szállni szakszervezeti üdülőhelyeken, de a kempingezésnek is nagy kultusza volt.
  • A nyár favoritja már akkor is a lángos volt.
  • Bár szerény körülmények között nyaraltak a magyarok a szocializmus idején, attól még nagy közösségi élménynek számított a vakáció.

Retró balatoni nyár

A Balaton régen más volt” – mondaná a nagymamánk, és milyen igaza lenne! Igaz, a strandfürdők és a büfék néhol még ma is őrzik a szocializmus idejének nyomait, de ha visszautazunk 40-50 évet az időben, akkor egészen másképp nézne ki a családi nyaralásunk. Vegyük csak sorra, hogy milyen körülmények között nyaraltak a magyarok anno!

Ha annyira nem vagy tisztában azzal, hogy mi is volt a ’70-es években, akkor se félj – a balatoni nyarak hangulata ugyanis egyből nosztalgikus élményt fog benned kelteni! A magyarok számára a nyár egyértelműen a „magyar tengert”, vagyis a Balatont jelentette. Akkor még nem kellett gyerekbarát pancsolóhely után kajtatni, elvégre a legtöbb helyen szabadstrand volt, vagyis bárhol leteríthetted a színes pokrócod. Ha viszont szakszervezeti üdülőben szálltál meg, ahogy ez akkoriban divat volt, akkor külön élvezhetted azt, hogy van egy privát partszakaszod, melyet csak az ott nyaralók használhattak. Ezekben az üdülőkben persze az is a pro listán volt, hogy a szakszervezetek dolgozóinak csupán jelképes összeget kellett fizetniük a szállásukért.

Zimmer frei vagy kemping?

Amellett, hogy mindenhova ki volt írva, hogy „Zimmer frei”, vagyis hogy „van szabad szoba” németül (ez a mai napig tapasztalható a Balaton-parton, főleg a déli részen), a kempingnek és a sátrazásnak is nagy kultusza volt. Egy sátor plusz egy lakókocsi vagy egy Trabant, és minden csodás volt!

Fogyasztás és hangulat

Hogy mit fogyasztottak? Lángost minden mennyiségben! Természetesen ott volt a hekk és a fagyi is, no, meg persze a sör és a fröccs – de a nyár sztárja akkor is a lángos volt. A kedvenc elfoglaltságok közé a röplabda, a strandfoci, a tánc vagy éppen az olvasás tartozott. De mindig lehetett látni egy árnyékban rejtvényt fejtő bácsit is, aki valójában félig szunyókált már.

Bár összességében szerény körülmények között telt a retró nyaralás, attól még nagy közösségi élménynek számított mindez. És valljuk be, a nosztalgia érzésétől eltelítődve, néha tényleg jobb lenne kicsit visszaugrani az időben, és a napozás közbeni telefonnyomkodás helyett beállni egy strandfocimeccsbe egy olyan korban, ahol a nagymamáink szerint még „minden sokkal egyszerűbb volt.”

Ha meg akarod nézni, hogy mindez hogy nézett ki retró nyári képeken, akkor kattints a galériára!

a Balatonon 1972-ben
a Balatonon 1970-ben
1970 úttörőtábor
Balaton 1970
1970 Balatonfüred Hotel Marina
1988 vízibicikli
1976 Balatonszabadi-fürdőtelepen
1971 Palatinus Strandfürdő
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Ez a kép 1972-ben készült, a későbbi Panoráma strandon. Balra Tüskés Tibor, magyar író látható.
Fortepan/ Fodor András

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