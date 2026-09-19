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Simon Péter
2026.09.19.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A Google mesterséges intelligenciája, a Gemini egy kiberbiztonsági teszt közben három valódi vállalat rendszerébe is bejutott. Az AI-modell nyilvánosan elérhető információkat használt, majd hozzáférési adatokat próbált kitalálni – ráadásul mindezt önállóan.

A Gemini egy májusban végzett biztonsági teszt során jutott be három vállalat rendszerébe. A tesztet egy kiberbiztonsági értékelésekkel foglalkozó független cég végezte, és az AI-nak eredetileg egy fiktív vállalat rendszerében kellett volna dolgoznia. 

mesterséges intelligencia, AI
A Google AI, a Gemini egy kiberbiztonsági teszt közben három valódi vállalat rendszerébe is bejutott.
Forrás: Shutterstock

A Gemini a valódi cégeket is megtalálta

A modell a teszt során nyilvánosan elérhető információkat keresett az interneten, majd ezek alapján próbált hozzáférési adatokat kitalálni. Így végül három valódi vállalat weboldalához is hozzáfért. A Google szerint azonban mindhárom esetben leállt a modell, miután felismerte, hogy valódi vállalatok rendszereivel került kapcsolatba. Az érintett cégeket értesítették a történtekről, a Google pedig közölte, hogy a tesztelési folyamatokon is változtattak az eset után.

A történet azért is figyelemre méltó, mert az AI-modellek egyre önállóbban képesek információkat keresni, rendszereket feltérképezni és biztonsági réseket azonosítani. Az eset egyben újabb példája annak, hogy a mesterséges intelligenciák tesztelésénél mennyire fontos az ellenőrzött és elkülönített környezet.

A Gemini esete ráadásul nem teljesen egyedülálló: az elmúlt időszakban más fejlett AI-modelleknél is beszámoltak hasonló, tesztkörnyezetből való „kitörésekről”. Korábban az OpenAI, az Anthropic és a Meta mesterséges intelligenciája is elszabadult az interneten, és nagyvállalatok biztonsági rendszerét kezdte feltörni.

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