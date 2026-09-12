Az AI nem csak a munkánkat veheti el, kicsúszhat a kezeink közül és akár az emberiség pusztulását is okozhatja

A mesterséges intelligencia fejlődése olyan gyors, hogy a szakemberek szerint egyre fontosabbá válik annak kérdése, mi történik akkor, ha egy rendszer már nemcsak feladatokat hajt végre, hanem saját fejlesztésében is részt tud venni. Hubinger, az Anthropic AI-biztonsággal foglalkozó kutatója szerint éppen ez jelentheti az egyik legnagyobb kockázatot.

Ha egy AI saját maga képes lenne hatékonyabb változatokat létrehozni, a fejlődése az emberi kutatók által követhető ütemnél jóval gyorsabbá válhatna.

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Az AI kicsúszhat az irányításunk alól

A kutató az X-en arról írt, hogy az emberiséget fenyegető veszély több mint tíz százalék lehet. Becslése azonban nem a jelenlegi modellekre vonatkozik: szerinte most ezek kockázata alacsony. A problémát egy olyan jövőbeli rendszer jelentheti, amely képes automatizált kutatást végezni, majd saját képességeit továbbfejleszteni − írja a BBC nyomán a Pénzcentrum.

Hubinger szerint jelenleg még az Anthropicnak sincs olyan terve, amely garantálná, hogy egy esetleges szuperintelligens AI biztonságosan az emberi célokhoz igazítható. Arra sincs egyértelmű bizonyíték, hogy a fejlesztők már tudják, hogyan oldják meg ezt a problémát.

A kérdés azért különösen fontos, mert ha egy AI saját maga képes lenne hatékonyabb változatokat létrehozni, a fejlődése az emberi kutatók által követhető ütemnél jóval gyorsabbá válhatna. Ez teljesen új biztonsági kihívásokat teremtene.

A munkahelyek is veszélybe kerülhetnek

Az AI munkaerőpiaci szempontból is komoly változásokat hozhat. Bill Gates korábban arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligencia olyan szellemi munkákat is képes automatizálni, amelyeket korábban kifejezetten emberi feladatnak tartottak. Elsőként az ügyfélszolgálatok, az értékesítés, a jogi asszisztensi munkák és a szoftverfejlesztés egyes területei kerülhetnek nyomás alá. Később a hitelbírálat, az adatelemzés és az egészségügyi diagnosztika bizonyos részei is automatizálhatóvá válhatnak. Az AI és a robotika együtt pedig a fizikai munkát is egyre inkább átalakíthatja.