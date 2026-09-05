Érzelmileg elérhetetlen vagy egyszerűen nem érti, mit érez? – 7 jel, hogy alexithymiás emberrel találkoztál

Egy kapcsolat elején könnyű azt gondolni, hogy a másik egyszerűen lassabban nyílik meg. Aztán telnek a hetek, hónapok, te pedig még mindig azon gondolkodsz: vajon mit érez a kedvesed valójában? Az alexithymia, amelyet olykor érzelmi vakságnak is neveznek, nem egy önálló mentális betegség, hanem az érzelmi tudatosságot érintő jellegzetesség. A következő jelekből természetesen senkit sem lehet diagnosztizálni, de segíthetnek más szemmel nézni arra, akit eddig egyszerűen csak érzelmileg elérhetetlennek hittél.

Alexithymia vagy érzelmi távolságtartás?

Forrás: 123rf

Alexithymia vagy érzelmi távolságtartás? Ezek a jelek árulkodóak lehetnek

1. Nem tudja megmondani, mit érez

„Igazából mit érzel irántam?” – kérdezed, ő pedig hallgat, terel, esetleg valamilyen racionális választ ad. Nem biztos, hogy titkol valamit: az alexithymia egyik alapvető sajátossága éppen a saját érzések felismerésének és szavakba öntésének nehézsége.

2. Az érzelmes beszélgetéseket gyorsan lezárja

Te szeretnéd megérteni, mi lapul egy konfliktus mögött, ő pedig inkább azt keresi, hogyan lehetne a lehető leggyorsabban megoldani a helyzetet – vagy kimenekülni a szituációból. Amikor a beszélgetés a lelki folyamatokra terelődik, láthatóan elveszítheti a fonalat. Nem feltétlenül azért, mert nem érdekled – lehet, hogy olyan terepre érkeztetek, ahol ő maga is nehezen igazodik el.

3. Nehezen olvas a te érzelmeidben is

Számodra teljesen egyértelmű, hogy megbántott vagy szomorú vagy, ő azonban mintha észre sem venné. Az alexithymia összefügghet mások érzelmi jelzéseinek nehezebb értelmezésével is. Így olykor érzéketlennek tűnhet anélkül, hogy tisztában lenne azzal: ez rendkívüli módon bántó számodra.

4. Ritkán enged bepillantást a belső világába

Órákig tudtok beszélgetni munkáról, tervekről, hétköznapi dolgokról, de amint a saját lelke és a mélyebb érzelmek kerülnek szóba, elfogynak a szavak. Ha már hosszú idő eltelt – és rengeteget tudsz az életéről minden szempontból –, mégsem látod, mi zajlik a szívében, lelkében, annak érdemes jelentőséget tulajdonítanod...

5. A gyengédség is zavarba hozhatja

Az ölelés, a simogatás és az intim közelség is egyfajta érzelmi kitárulkozás. Valaki vágyhat a kötődésre úgy is, hogy nehezen fejezi ki azt azon a testi „nyelven”, amelyből te igazán éreznéd, hogy szeretnek és vonzódnak hozzád.