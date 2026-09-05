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Kapzsi és elviselhetetlen A Grace klinika főszereplője, Ellen Pompeo − Több kollégáját kirúgták miatta: VIDEÓ

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A Meredith Greyt alakító színésznő a valóságban egyáltalán nem olyan kedves és jószívű, mint a sorozatbéli karaktere . Legalábbis a stábtagok ezt állítják.

Napjaink egyik legnépszerűbb kórházas sorozatának stábjában komoly belső feszültségek lappanganak. A Grace klinika sztárja, Ellen Pompeo állítólag kapzsi és kibírhatatlan. 

Patrick Dempsey távozásával epizódonkénti 575 ezer dolláros gázsit alkudott ki magának A Grace Klinika sztárja, Ellen Pompeo.
Patrick Dempsey távozásával epizódonkénti 575 ezer dolláros gázsit alkudott ki magának A Grace Klinika sztárja, Ellen Pompeo.
Forrás: NORTHFOTO

Ellen Pompeo ma már A Grace klinika legjobban fizetett szereplője

Ellen Pompeo, A Grace klinika Meredith Grey-je nem csak a sorozat legjobban fizetett, de legnagyobb hatalmú szereplője is, aki a színészi gázsi mellett üzletasszonyként is óriásit szakít magának a sorozat milliárdos bevételéből. Patrick Dempsey távozásával ugyanis epizódonkénti 575 ezer dolláros gázsit alkudott ki magának, ami mára már több mint 600 ezerre rúghat, és ez csupán az alapdíj: a szerződéshez hét számjegyű aláírási bónusz, két backend-részesedés a sorozatból, produceri díj, valamint a spinoffokhoz kapcsolódó produceri jogok is társulnak.

Ha kíváncsi vagy arra, mennyit változtak A Grace klinika szereplői, kattints a galériára: 

George O’Malley volt a sorozat egyik legszerethetőbb szereplője: az esetlen, de bűbájos rezidenst azonnal mindenki a szívébe zárta, halála pedig olyan megrázó volt, hogy a mai napig kiráz bennünket a hideg, ha eszünkbe jut. Megformálója, T.R. Knight ismert szerepe még A légiutaskísérő sorozatban Davey Bowden karaktere.
Ha valaki jelentős változáson ment keresztül, az Sara Ramírez, aki elbűvölő latínából lett különc lázadó. Legutoljára az És egyszer csak... sorozatban láthattunk a Grace klinika Callie Torresét, aki ortopéd szakorvosként sokak kedvence volt.
Cristina Yang a sorozat egyik legikonikusabb szereplője volt, akire mindannyian szeretnénk egy kicsit hasonlítani: belevaló, okos és elképesztően humoros. A karaktert Sandra Oh foromálta meg egészen zseniálisan, aki a Megszállottak viadalában is hatalmasat alakított.
Az ábrándos szemű Derek Sepherdért megszakadt a szívünk, és ha egészen őszinték akarunk lenni, a távozása után már nem volt ugyanaz a sorozat. Patrick Dempsey azóta Bridget Jones szívét is meghódította, mi pedig miatta nem tudjuk meghallgatni többé a Chasing cars című számot sírás nélkül.
Alex Karev volt a sorozat igazi rosszfiúja, akit lehetetlen volt nem szeretni: néha kicsit szertelen, néha kicsit forrófejű, de mindig csodálatos. Megformálója, Justin Chambers most is elképesztően sármos, legutoljára pedig a Vádlott című filmben szerepelt.
Arizona Robbins az a fajta gyermeksebész volt, akihez felnőttként is bármikor szívesen fordultunk volna: kedves, türelmes és nem mellesleg gyönyörű! Hogy az első kettő igaz-e a karaktert megformáló Jessica Chapsaw-ra, azt nem tudjuk, de az tény, hogy a színésznő most is lenyűgözően szép.
A plasztikai sebészet vezetője, Jackson Avery volt a sorozat egyik legnépszerűbb figurája, nem véletlenül: Jesse Williams vakító szemei és tökéletesen kidolgozott teste szerintünk is megérne egy-két ajtócsapkodást!
Richard Webber neve mára összefonódott a Grace Klinikával: a kórháztulajdonos konkrétan a sorozat kezdetétől nyugdíjba akart vonulni, de 20 év elteltével is rendületlenül menti meg a betegek életét és tartja össze a kórház dolgozóit.
A Mark Sloant alakító Eric Dane manapság nem a szerepeivel, hanem betegségével kerül a figyelem középpontjába. Küzdelmeiről időről időre hírt ad a színész, aki sokak kedvence volt a sorozatban.
Nem túlzás azt állítani, hogy a sorozat szíve a Meredith Greyt megformáló Ellen Pompeo, aki 20 éve tűri el az elképesztő borzalmakat ugyanolyan profizmussal, mint a kezdetekkor. A színésznőt bár sokan beskatulyázták, nemrégiben hatalmasat alakított a Good American Family című sorozatban is.
Imádtunk rettegni Miranda Bailey-től, aki lassan (nagyon-nagyon lassan) mutatta meg, hogy a morcos külső alatt valójában vajból van a szíve.
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George O’Malley volt a sorozat egyik legszerethetőbb szereplője: az esetlen, de bűbájos rezidenst azonnal mindenki a szívébe zárta, halála pedig olyan megrázó volt, hogy a mai napig kiráz bennünket a hideg, ha eszünkbe jut. Megformálója, T.R. Knight ismert szerepe még A légiutaskísérő sorozatban Davey Bowden karaktere.

Több ikonikus karaktertől is megváltak

Ennek az elképesztő fizetésnek azonban komoly ára van: ahhoz, hogy a produkció ki tudja fizetni Pompeót, több ikonikus karaktertől is meg kellett válnia, mint például Arizona Robbins, Jackson Avery vagy April Kepner. A stábtagok körében ráadásul az a hír járja, hogy Ellent, akinek gyerekeit itt nézheted meg, egyáltalán nem zavarja mindez és büszkén hirdeti, hogy milyen elképesztő pénz üti a markát évről évre egy sorozat miatt, amibe már csak vendégként jár szerepelni.

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