Kapzsi és elviselhetetlen A Grace klinika főszereplője, Ellen Pompeo − Több kollégáját kirúgták miatta: VIDEÓ

Napjaink egyik legnépszerűbb kórházas sorozatának stábjában komoly belső feszültségek lappanganak. A Grace klinika sztárja, Ellen Pompeo állítólag kapzsi és kibírhatatlan.

Patrick Dempsey távozásával epizódonkénti 575 ezer dolláros gázsit alkudott ki magának A Grace Klinika sztárja, Ellen Pompeo.

Forrás: NORTHFOTO

Ellen Pompeo ma már A Grace klinika legjobban fizetett szereplője

Ellen Pompeo, A Grace klinika Meredith Grey-je nem csak a sorozat legjobban fizetett, de legnagyobb hatalmú szereplője is, aki a színészi gázsi mellett üzletasszonyként is óriásit szakít magának a sorozat milliárdos bevételéből. Patrick Dempsey távozásával ugyanis epizódonkénti 575 ezer dolláros gázsit alkudott ki magának, ami mára már több mint 600 ezerre rúghat, és ez csupán az alapdíj: a szerződéshez hét számjegyű aláírási bónusz, két backend-részesedés a sorozatból, produceri díj, valamint a spinoffokhoz kapcsolódó produceri jogok is társulnak.

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