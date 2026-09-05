Kapzsi és elviselhetetlen A Grace klinika főszereplője, Ellen Pompeo − Több kollégáját kirúgták miatta: VIDEÓ

Napjaink egyik legnépszerűbb kórházas sorozatának stábjában komoly belső feszültségek lappanganak. A Grace klinika sztárja, Ellen Pompeo állítólag kapzsi és kibírhatatlan.
Ellen Pompeo ma már A Grace klinika legjobban fizetett szereplője
Ellen Pompeo, A Grace klinika Meredith Grey-je nem csak a sorozat legjobban fizetett, de legnagyobb hatalmú szereplője is, aki a színészi gázsi mellett üzletasszonyként is óriásit szakít magának a sorozat milliárdos bevételéből. Patrick Dempsey távozásával ugyanis epizódonkénti 575 ezer dolláros gázsit alkudott ki magának, ami mára már több mint 600 ezerre rúghat, és ez csupán az alapdíj: a szerződéshez hét számjegyű aláírási bónusz, két backend-részesedés a sorozatból, produceri díj, valamint a spinoffokhoz kapcsolódó produceri jogok is társulnak.
Ha kíváncsi vagy arra, mennyit változtak A Grace klinika szereplői, kattints a galériára:
Több ikonikus karaktertől is megváltak
Ennek az elképesztő fizetésnek azonban komoly ára van: ahhoz, hogy a produkció ki tudja fizetni Pompeót, több ikonikus karaktertől is meg kellett válnia, mint például Arizona Robbins, Jackson Avery vagy April Kepner. A stábtagok körében ráadásul az a hír járja, hogy Ellent, akinek gyerekeit itt nézheted meg, egyáltalán nem zavarja mindez és büszkén hirdeti, hogy milyen elképesztő pénz üti a markát évről évre egy sorozat miatt, amibe már csak vendégként jár szerepelni.
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