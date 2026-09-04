Tényleg létezik az öregszag − Ráadásul sokkal korábban megjelenhet, mint hinnéd

Az életkor előrehaladtával a bőr antioxidáns-védelme csökken, megváltozik a faggyú összetétele, miközben a korábbi UV-sugárzás és a környezeti hatások is fokozhatják az oxidatív károsodást. Ezek a folyamatok hozzájárulhatnak a 2-nonenal képződéséhez, amelynek jellegzetes, zsíros, fűszeres szaga van, amit öregszagnak szoktunk nevezni.

Az öregszag már 40 éves kor után megjelenhet.

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40 éves kor után válhat észrevehetőbbé az öregszag

„Ahogy öregszünk, számos dolog történik egyszerre a bőrünkben” – idézi Dr. Sonal Choudhary, a Pittsburghi Egyetem Orvostudományi Karának bőrgyógyászát a Huffington Post. Úgy véli, a 2-nonenal mennyisége jellemzően 40 éves kor után kezd mérhetően növekedni, az 50-es évektől pedig észrevehetőbbé válhat a felhalmozódása. A szakértő szerint azonban nem egyik napról a másikra történik változás, és a szag erőssége emberenként jelentősen eltérhet. Ebben a genetika, a bőrtípus, az életmód és a környezeti hatások egyaránt szerepet játszhatnak.

Nem a higiéniás szokásokon múlik

A 2-nonenal azért is különleges, mert nem távolítható el olyan könnyen, mint az izzadság. „Nehéz megszabadulni ettől a molekulától” – mondta Danielle Reed, a Monell Chemical Senses Center tudományos igazgatója. A vegyület a bőrhöz és a ruhákhoz is tapadhat, miközben a szervezet folyamatosan termeli.

A szakértők szerint antioxidánsokat tartalmazó tisztítószerek, illetve bizonyos aldehidmegkötő összetevők, például tanninok segíthetnek a szag mérséklésében, de jelenleg nincs olyan biztos módszer, amellyel teljesen megszüntethető lenne.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák: az öregszag nem a rossz higiénia jele. „Ez az öregedő bőr normális biokémiai változása, hasonlóan a ráncokhoz vagy a szárazsághoz” – mondta Choudhary.

Lehet, hogy nem érzed magadon

Az érintett személy nem biztos, hogy érzi magán a megváltozott szagot. Az illatokhoz ugyanis fokozatosan hozzászokunk, ezt a jelenséget szaglási adaptációnak nevezik. „Társadalmi ügy lenne, hogy elfogadjuk az öregedés szagát és a látható jeleit, mint az őszülés és a ráncok” − jelentette ki Dr. Delphine J. Lee, a Harbor-UCLA Orvosi Központ bőrgyógyászati vezetője és arra hívta fel a figyelmet, hogy az öregedés természetes biológiai folyamat.

Mi az a 2-nonenal? A 2-nonenal egy szerves vegyület (telítetlen aldehid), amely a bőrön az öregedéssel összefüggő, sajátos testszag az úgynevezett öregszag fő okozója. Jellegzetes, zsíros, füves, dohos szaga van. Akkor jön létre, amikor a bőrön lévő omega-7 telítetlen zsírsavak oxigénnel reagálnak. A kutatások szerint 40 éves kortól kezdve a szervezet több ilyen zsírsavat termel, miközben az antioxidáns védelem gyengül, így a 2-nonenal mennyisége megnő Miért nehéz eltávolítani? Vízben oldhatatlan: Nem oldódik vízben, így a hagyományos szappanos zuhanyozás nem mossa le teljesen.

Nem oldódik vízben, így a hagyományos szappanos zuhanyozás nem mossa le teljesen. Megmarad a textíliákon: Erősen tapad a ruhákhoz és az ágyneműhöz.

Erősen tapad a ruhákhoz és az ágyneműhöz. A ruhákat és lepedőket érdemes gyakran, magasabb hőmérsékleten mosni.

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