9 mondat, amit csak jólelkű emberek mondanak – Te köztük vagy?

A nagy szívvel megáldott, rendkívül empatikus embereknek éppen a kedvességük okozhat nehézséget: annyira szeretnék elkerülni, hogy csalódást vagy kellemetlenséget okozzanak másoknak, hogy közben a saját határaikról is megfeledkeznek. Az ilyen embereknek pedig vannak jellegzetes mondatai.

Jellegzetes mondatok, melyeket csak az igazán kedves emberek mondanak.

Forrás: 123rf

9 mondat, amit csak egy igazi empata mond

Most kiderül, te is közéjük tartozol-e.

1. „Rosszul érzem magam, ha nemet mondok”

Ha valaki szinte bűntudatot érez attól, hogy visszautasít egy kérést, könnyen kerülhet olyan helyzetbe, ahol mások természetesnek veszik az alkalmazkodását. A „nem” kimondása nem kegyetlenség, hanem egészséges határhúzás.

2. „Nem akarom kellemetlenné tenni a helyzetet”

Vannak, akik inkább csendben maradnak, csak nehogy feszültség alakuljon ki. Még akkor is, ha közben valami számukra fontos dologról van szó. A konfliktus kerülése rövid távon békésebbnek tűnhet, hosszú távon azonban könnyen a saját igényeik háttérbe szorításához vezethet.

3. „Nem akarom megbántani, inkább belemegyek”

Ez különösen párkapcsolatban vagy baráti helyzetekben lehet ismerős. Az illető tudja, hogy mást szeretne, mégis inkább alkalmazkodik, mert fél a másik reakciójától. Csakhogy a saját érzések folyamatos elnyomása később még több feszültséget okozhat.

4. „Jó, majd én megcsinálom”

Otthon, a munkahelyen vagy akár egy baráti társaságban is előfordulhat, hogy valaki automatikusan magára vállalja mások feladatait. A túlzott felelősségvállalás azonban idővel kimerültséghez és kiégéshez vezethet.

5. „Utálom a konfliktusokat”

A békesség szeretete önmagában nem probléma. Akkor válik gondossá, amikor valaki már egy szükséges beszélgetést sem mer felvállalni, és inkább magára vállalja a felelősséget olyan dolgokért is, amelyekben valójában nem hibás.

6. „Nem nagy ügy”

Az érzéseink elbagatellizálása is árulkodó lehet. Ha valakit megbántanak, de újra és újra azt mondja, hogy „nem nagy ügy”, miközben valójában rosszul esett neki, könnyen felgyűlhet benne a sértettség.

7. „Semmi baj, már megszoktam”

Ez már arra utalhat, hogy valaki rendszeresen eltűri, ha átlépik a határait. A kedvesség nem azt jelenti, hogy mindent el kell viselnünk másoktól.