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IQ-teszt: csak a legélesebb szeműek jönnek rá 5 másodperc alatt, ki a gyerekek valódi anyja

feladat IQ-teszt fejtörő
Nagy Anna
2026.09.05.
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Három nő, két gyerek és mindössze öt másodperc – első pillantásra szinte lehetetlennek tűnik a feladat. Ebben az IQ-tesztben egy apró részlet azonnal elárulja, ki az igazi anya. Neked sikerül időben kiszúrnod?

A képes fejtörők nemcsak szórakoztatóak: alapos megfigyelést, koncentrációt és logikus gondolkodást is igényelnek. A mostani IQ-teszt különösen egyszerűnek látszik, a helyes válaszhoz azonban észre kell venned egy árulkodó részletet.

IQ-teszt: te megtalálod a gyerek igazi anyját?
IQ-teszt: te megtalálod a gyerek igazi anyját?
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

IQ-teszt: melyik nő a gyerekek valódi anyja?

A képen három nő látható, akik két gyerek miatt vitatkoznak, ám közülük csak az egyik a valódi anya. A feladat egyszerű: nézd meg alaposan a szereplőket, és próbáld meg mindössze öt másodperc alatt eldönteni, melyik nőhöz tartoznak a gyerekek.

Indulhat a stopper!

Öt… négy… három… kettő… egy…

Megvan a válasz? Ha elsőre nem sikerült, nézd meg még egyszer a képet, és ezúttal ne az arcokra vagy a ruhákra koncentrálj. A fejtörő megfejtéséhez egy egészen apró testi jellegzetességet kell észrevenned.

Az IQ-teszt megoldása

Az IQ-teszt megoldása szerint a jobb oldalon álló nő a valódi anya. Ha alaposan megnézed a képet, láthatod, hogy mindkét gyereken ugyanolyan anyajegy található, mint rajta. Az IQ-teszt gyerek anyja kérdésének kulcsa tehát végig ott volt a szemed előtt – csak meg kellett találnod ezt az apró részletet.

IQ-teszt: megtaláltad, hogy ki a gyerek anyja?
Forrás: BrightSide / jagranjosh.com

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