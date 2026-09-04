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Mindenki tévedésben élt − Ilyen a tökéletes női mell

testkép friss kutatás női mell
Klusovszki Kíra
2026.09.04.
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A mellméret kérdése régóta foglalkoztatja az embereket, a tudósok azonban most érdekes eredményekkel álltak elő. A kutatás szerint ugyanis a tökéletes női mellet a tévhittel ellentétben mégsem a mérete határozza meg.

Bár sokan készpénznek veszik, hogy a minél nagyobb mell a vonzóbb, egy friss kutatás most alapjaiban cáfolta meg ezt a tévhitet. Az eredményekből ugyanis kiderült, hogy valami egészen más tényező határozza meg azt, milyen is a tökéletes női mell.  

A női mell mérete és formája a testképre és az önbizalomra is hatással van.
A női mell mérete és formája a testképre és az önbizalomra is hatással van. 
Forrás: 123.rf.com
  • Sokan azt gondolnánk a tökéletes női mellet a mérete határozza meg, egy friss kutatás azonban most cáfolta ezt az elképzelést. 
  • Mintegy 239 egyetemi hallgató válaszai alapján azonban  meglepően egyhangú eredményre jutottak arról, mit tartanak manapság igazán esztétikusnak.
  • A résztvevők a méret mellett a mellbimbó és a bimbóudvar méretét, valamint azok elhelyezkedését is értékelték.

Nem a nagysága miatt tökéletes egy női mell

A Passo Fundo Egyetem kutatói 239 egyetemi hallgatót kérdeztek meg arról, milyen mellformát találnak a legesztétikusabbnak, azonban az eredmény sokakat meglephet. A vizsgálat során háromféle méretet mutattak a résztvevőknek, amelyek a mell felső és alsó részének eltérő megoszlását ábrázolták 40/60, 50/50, illetve 60/40 arányban. A válaszokból pedig egyértelműen látszik az eredmény: míg a 60/40-es, vagyis a nagyobb mellméretet jelentő forma csupán a résztvevők 10 százalékát nyerte meg, addig több mint 61 százalékuk kifejezetten az 50/50-es, vagyis a harmonikusabb megjelenésű formára voksolt.

Úgy tűnik, hogy a nagyobb mellek korszaka lezárul, helyette pedig az esztétikus, arányos megjelenés az, amitől igazán tökéletesnek mondható egy női mell. 

A kutatás azonban a méreten kívül a mellbimbó elhelyezkedésére és a bimbópitvar nagyságára is kitért, azonban itt is hasonlóan egyértelmű eredmény született. A résztvevők közel 60 százaléka ugyanis a középen elhelyezkedő formát preferálta, emellett pedig a kisebb bimbó és bimbóudvar lett a befutó.

A méret még problémát is okozhat

Egy korábbi, a Texas A&M Egyetemen végzett kutatás azonban egészen más oldalról vizsgálta a nagyobb mellméret hatását. A felmérés alapján megállapították, hogy a nagyobb kosármérettel rendelkező nők nagyobb eséllyel válhatnak más nők szóbeli vagy fizikai agressziójának célpontjává. 

Ez a fajta rivalizálás pedig korántsem elhanyagolható jelenség: a kutatók szerint a nagyobb mellű nőket sok esetben egyfajta fenyegetésként érzékelik a környezetükben lévő többi nő, ez pedig könnyen pletykákba, kiközösítésbe vagy nyílt ellenségeskedésbe torkollhat.

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