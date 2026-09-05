Louis de Funès unokájából igazi szívtipró lett – Charles minden nőt levesz a lábáról: GALÉRIA

Louis de Funès több generáció számára maradt a francia film egyik legnagyobb nevettetője, ám a család következő generációi már nem feltétlenül követték őt a filmvásznon. Louis de Funès unokája, Charles de Funès sem színészként vált ismertté: Olivier Pierre de Funès legkisebb fia civil karriert választott, külsejével azonban könnyedén ellopja a show-t.
Louis de Funès unokája igazi szívtipró lett
A nagyapa, Louis de Funès összetéveszthetetlen mimikájával, alacsony termetével és komikus karakterével írta be magát a filmtörténetbe, Charles de Funès viszont mintha egy egészen más szereposztásból érkezett volna. Magas, sportos alkatával, markáns vonásaival és letisztult stílusával akár modellként is megállná a helyét, fotói alapján pedig egyáltalán nem tűnik túlzásnak az, hogy sokan egy görög istenhez hasonlítják.
Charles Olivier Pierre de Funès fia. Édesapja még szerepelt Louis de Funès oldalán több filmben is, később azonban hátat fordított a színészetnek, és pilótaként épített karriert. Charles sem a nagyapja nyomdokain indult el: Párizsban él, és a vendéglátás, illetve az üzleti élet világában találta meg a helyét.
Louis de Funès családjában nem Charles volt az első, aki más utat választott
A filmsztár második házasságából két fia született, Patrick és Olivier. Louis de Funès felesége, Jeanne Barthélémy de Maupassant fontos szerepet játszott férje életében és karrierjében is. Bár Olivier fiatalon a kamerák elé állt, végül ő sem a színészi pályát választotta – és úgy tűnik, fia számára is fontosabb lett a saját út, mint a legendás vezetéknévvel járó filmes örökség.
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