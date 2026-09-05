Louis de Funès unokájából igazi szívtipró lett – Charles minden nőt levesz a lábáról: GALÉRIA

Louis de Funès több generáció számára maradt a francia film egyik legnagyobb nevettetője, ám a család következő generációi már nem feltétlenül követték őt a filmvásznon. Louis de Funès unokája, Charles de Funès sem színészként vált ismertté: Olivier Pierre de Funès legkisebb fia civil karriert választott, külsejével azonban könnyedén ellopja a show-t.

Louis de Funès, unokája, Charles nem a nagyapja vonásait örökölte.

Forrás: Marcel Dole / Collection ChristopheL via AFP

Louis de Funès unokája igazi szívtipró lett

A nagyapa, Louis de Funès összetéveszthetetlen mimikájával, alacsony termetével és komikus karakterével írta be magát a filmtörténetbe, Charles de Funès viszont mintha egy egészen más szereposztásból érkezett volna. Magas, sportos alkatával, markáns vonásaival és letisztult stílusával akár modellként is megállná a helyét, fotói alapján pedig egyáltalán nem tűnik túlzásnak az, hogy sokan egy görög istenhez hasonlítják.

Louis de Funès unokája, Charles de Funès.

Forrás: Instagram/Charles de Funès

Charles Olivier Pierre de Funès fia. Édesapja még szerepelt Louis de Funès oldalán több filmben is, később azonban hátat fordított a színészetnek, és pilótaként épített karriert. Charles sem a nagyapja nyomdokain indult el: Párizsban él, és a vendéglátás, illetve az üzleti élet világában találta meg a helyét.

Louis de Funès családjában nem Charles volt az első, aki más utat választott

A filmsztár második házasságából két fia született, Patrick és Olivier. Louis de Funès felesége, Jeanne Barthélémy de Maupassant fontos szerepet játszott férje életében és karrierjében is. Bár Olivier fiatalon a kamerák elé állt, végül ő sem a színészi pályát választotta – és úgy tűnik, fia számára is fontosabb lett a saját út, mint a legendás vezetéknévvel járó filmes örökség.

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