Beyoncé 45 évébe sok minden belefért: megcsalta a férje, kirúgta az apját, húga pedig nekiesett Jay-Z-nek – GALÉRIA

Beyoncé Knowles már gyerekként színpadra állt Houstonban, majd a Girl's Tyme-ból kinövő Destiny's Childdal robbant be igazán. A világsztárság azonban csak a kezdet volt: 2003-ban a Dangerously in Love című albummal önálló előadóként is meghódította a slágerlistákat, később pedig generációja egyik legnagyobb popsztárjává vált. Beyoncé 45 éves lett, galériában is mutatjuk élete legfontosabb állomásait.

Beyoncé 45 éves lett: így nézett ki a 2026-os Met-gálán.

Forrás: Getty Images North America/Taylor Hill

Beyoncé 45 éves: a tökéletes karrier mögött komoly botrányok húzódnak

A Single Ladies, a Crazy in Love vagy éppen a Halo csak néhány abból a rengeteg slágerből, amely Beyoncé nevét világszerte ismertté tette. A 2013-ban minden előzetes kampány nélkül megjelentetett vizuális albumával még az albumkiadás szabályait is felrúgta, a Lemonade, a Renaissance és a Cowboy Carter pedig újabb korszakokat nyitott pályáján. Közben a Grammy történetének legtöbbször díjazott előadójává vált.

A makulátlan imázs mögött azonban jóval viharosabb történet bontakozott ki. A Destiny's Child korábbi tagjai, LeToya Luckett és LaTavia Roberson a távozásuk után jogi útra terelték a konfliktust, az ügyet később peren kívül rendezték. Beyoncé 2011-ben szakmailag édesapjával, Mathew Knowlesszal is szakított, aki addig menedzserként egyengette pályáját.

Beyoncé férje megcsalta az énekesnőt

Beyoncé férje, Jay-Z 2008 óta hivatalosan is az énekesnő társa, kapcsolatuk azonban korántsem volt mindig idilli. 2014-ben az egész világ azt találgatta, mi történhetett a családban, miután kiszivárgott egy biztonsági felvétel, amelyen Beyoncé húga, Solange egy liftben rátámadt a rapperre.

A következő években a házassági válság is bekerült Beyoncé művészetébe: a Lemonade egyik központi témája a hűtlenség és annak feldolgozása lett. Jay-Z később maga is beszélt arról, hogy hűtlen volt a feleségéhez. A pár végül együtt maradt, és közösen építették tovább családjukat és üzleti birodalmukat.

Beyoncé gyerekei, Blue Ivy, valamint az ikrek, Rumi és Sir ma már a Carter család következő generációját jelentik. Blue Ivy ráadásul egyre többször jelenik meg édesanyja oldalán a nyilvánosság előtt.