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Beyoncé 45 évébe sok minden belefért: megcsalta a férje, kirúgta az apját, húga pedig nekiesett Jay-Z-nek – GALÉRIA

Abaca/Hahn Lionel/Northfoto -
karrier Jay-Z Beyoncé
Nagy Anna
2026.09.04.
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Beyoncé karrierje kívülről szinte tökéletes sikertörténetnek tűnik, ám a csillogó felszín mögött komoly családi konfliktusok és házassági válságok is húzódnak. Beyoncé 45 éves lett, ennek apropóján pedig felidézzük az énekesnő pályájának legfontosabb és legviharosabb pillanatait.

Beyoncé Knowles már gyerekként színpadra állt Houstonban, majd a Girl's Tyme-ból kinövő Destiny's Childdal robbant be igazán. A világsztárság azonban csak a kezdet volt: 2003-ban a Dangerously in Love című albummal önálló előadóként is meghódította a slágerlistákat, később pedig generációja egyik legnagyobb popsztárjává vált. Beyoncé 45 éves lett, galériában is mutatjuk élete legfontosabb állomásait.

Beyoncé 45 éves lett: így nézett ki a 2026-os Met-gálán.
Beyoncé 45 éves lett: így nézett ki a 2026-os Met-gálán.
Forrás: Getty Images North America/Taylor Hill

Beyoncé 45 éves: a tökéletes karrier mögött komoly botrányok húzódnak

A Single Ladies, a Crazy in Love vagy éppen a Halo csak néhány abból a rengeteg slágerből, amely Beyoncé nevét világszerte ismertté tette. A 2013-ban minden előzetes kampány nélkül megjelentetett vizuális albumával még az albumkiadás szabályait is felrúgta, a Lemonade, a Renaissance és a Cowboy Carter pedig újabb korszakokat nyitott pályáján. Közben a Grammy történetének legtöbbször díjazott előadójává vált. 

A makulátlan imázs mögött azonban jóval viharosabb történet bontakozott ki. A Destiny's Child korábbi tagjai, LeToya Luckett és LaTavia Roberson a távozásuk után jogi útra terelték a konfliktust, az ügyet később peren kívül rendezték. Beyoncé 2011-ben szakmailag édesapjával, Mathew Knowlesszal is szakított, aki addig menedzserként egyengette pályáját.

Beyoncé férje megcsalta az énekesnőt

Beyoncé férje, Jay-Z 2008 óta hivatalosan is az énekesnő társa, kapcsolatuk azonban korántsem volt mindig idilli. 2014-ben az egész világ azt találgatta, mi történhetett a családban, miután kiszivárgott egy biztonsági felvétel, amelyen Beyoncé húga, Solange egy liftben rátámadt a rapperre.

A következő években a házassági válság is bekerült Beyoncé művészetébe: a Lemonade egyik központi témája a hűtlenség és annak feldolgozása lett. Jay-Z később maga is beszélt arról, hogy hűtlen volt a feleségéhez. A pár végül együtt maradt, és közösen építették tovább családjukat és üzleti birodalmukat.

Beyoncé gyerekei, Blue Ivy, valamint az ikrek, Rumi és Sir ma már a Carter család következő generációját jelentik. Blue Ivy ráadásul egyre többször jelenik meg édesanyja oldalán a nyilvánosság előtt.

Az elmúlt években Beyoncé és férje neve a Diddy körüli internetes találgatásokban is felbukkant korábbi zeneipari kapcsolataik miatt, ám Beyoncéval szemben ezek kapcsán nem emeltek vádat. A 45 éves sztár erősen kontrollálja azt, mi kerül ki róla a nyilvánosság elé: még élete legnehezebb időszakait is képes volt olyan zenévé formálni, amely végül tovább erősítette a pozícióját.

Kattints a képre, és nézd végig Beyoncé életének legfontosabb eseményeit:

Beyoncé 2001-ben a Destiny's Child lánybandában.
Beyoncé 2002-ben szerepelt az Austin Powers – Aranyszerszám című filmben.
Beyoncé 2003-ban Jay Z-nek rendezett partyn.
Beyoncé 2004-ben az MTV Music Awardson.
Beyoncé 2006-ban a Dreamgirls című filmben szerepelt.
Beyoncé 2008. április 4-én házasodott össze Jay-Z-vel.
Beyoncé 2010-ben az I AM...World Tour koncertfilm bemutatóján.
2012-ben Beyoncé kisétál egy üzletből kislányával, Blue Ivy-val, aki abban az évben született.
2015-ben Beyoncé, Jay-Z és kislányuk, Blue Ivy az énekesnő édesanyjának esküvőjén.
Beyoncé 2017-ben az Instagramon jelentette be, hogy ikreket vár.
Beyoncé 2018-ban sürgősségi császárral szülte meg ikreit: Rumit és Sirt.
Beyoncé 2020-ban egy Adidas-kampányban.
Beyoncé 2022-ben egy meztelenruhában.
Beyoncé 2024-ben egy hajón.
Jay-Z és Beyoncé megérkeznek a Paddockba a Las Vegas-i Forma-1 nagydíj előtt 2025. november 22-én.
Jay-Z, Beyoncé és Blue Ivy Carter részt vesznek a 2026-os Met-gálán.
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Beyoncé 2001-ben a Destiny's Child lánybandában.
VINCE BUCCI / AFP

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