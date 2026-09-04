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„Nem Cade a nevem” – furcsa dolgokat mondott a hároméves kisfiú: egy 9/11-ben meghalt ember emlékeit hordozhatja

new york 9/11 történet
Life.hu
2026.09.04.
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A kisgyerek éjszakánként ugyanarról beszélt: egy magas épületben dolgozott, látott egy szobrot az ablakból, majd zuhanni kezdett. A család először azt hitte, élénk fantáziáról van szó – egészen addig, amíg az édesanyja rá nem talált egy régi 9/11-es történetre.

A Cade Wilsont, egy mindössze hároméves kisfiú visszatérő rémálmok gyötörték. Édesanyja, Molly Curnutte szerint a gyerek arról beszélt, hogy egy magas épületben dolgozott, ahonnan látta a Szabadság-szobrot, majd az épület összeomlott, ő pedig lezuhant. Cade azt is állította, hogy nem ez volt a valódi neve. Hamarosan az anya felfedezett egy 9/11-es történetet.

9/11-es történetet mesél a kisfiú
A hároméves kisfiú 9/11-es története a haláláról egyezett egy a terrortámadásba elhunyt férfi sztorijával.
Forrás: 123rf

A gyerek a repülőgépektől is rettegni kezdett

A különös történetek mellett Cade-nél egyre erősebb félelem alakult ki a repülőgépekkel és a magas épületekkel szemben. A család szerint nem egyszerűen a repüléstől félt: úgy tűnt, kifejezetten attól rettegett, hogy a gépek merre tartanak. Az édesapja, Rick szerint a családnak semmilyen kapcsolata nem volt New Yorkhoz, Cade pedig korábban soha nem járt a városban. Ennek ellenére egyre részletesebben beszélt arról, amit állítása szerint átélt.

Egy idegen anya küldte el a megoldásnak hitt 9/11-es történetet

Cade édesanyja végül egy internetes fórumon osztotta meg a kisfiú történetét, hátha valaki tud magyarázatot adni a furcsa viselkedésére. Ekkor egy másik anya küldött neki egy linket egy olyan férfiról, aki a World Trade Centerben dolgozott, és 2001. szeptember 11-én életét vesztette. Molly szerint amikor elolvasta a férfi nekrológját és megnézte a róla készült fényképeket, azonnal feltűntek neki a párhuzamok. Úgy érezte, a férfi élete és halála több ponton is hasonlít ahhoz, amit Cade korábban elmondott.

A történet azonban nem jelent bizonyítékot arra, hogy a kisfiú valóban egy 9/11-ben meghalt ember emlékeit hordozná. A kapcsolatot kizárólag az édesanya beszámolója alapján ismerjük, és Cade különös kijelentéseire sincs tudományosan igazolt magyarázat.

A család csak azt szeretné, hogy újra önfeledt gyerek legyen

A történtek a család számára korántsem voltak egyszerűek. Cade-et más gyerekek hazugnak nevezték, egyes szülők pedig állítólag azt sem akarták, hogy a gyerekeik vele játsszanak. Az óvodában is gondot okozott, hogy a fiú viselkedése gyakran megzavarta a foglalkozásokat.

Édesanyja most már leginkább azt szeretné, hogy Cade ne a különös történetek miatt legyen mások szemében különleges, hanem egyszerűen gyerek lehessen, nevethessen és önfeledten élhesse a mindennapjait.

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