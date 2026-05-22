Protein shake, csirkemell, tojás – Mikor mondhatjuk, hogy túl sok a fehérje az étrendünkben?

A fehérje körüli közbeszéd sokszor azt sugallja, hogy minél több, annál jobb – ez azonban nem igaz. Az emberi szervezetnek valóban szüksége van elegendő fehérjére, de a túlzás sem ártalmatlan, és érdemes megérteni, mikor jelent valódi kockázatot a magas fehérjebevitel.

Amit a fehérjebevitelről tudni érdemes A fehérje nélkülözhetetlen tápanyag, de az optimális mennyiség egyénenként és céloktól függően változik.

Egészséges felnőtteknél az ajánlott napi fehérjebevitel testsúlykilogrammonként 0,8–1,2 gramm, aktívan sportoló és izomtömeg-növelést célzó személyeknél 1,6–2,2 gramm is indokolt lehet.

A fehérjefelesleg nem épül be izomba – a szervezet energiaként hasznosítja vagy zsírként tárolja.

A vesék fokozott terhelése hosszú távon fennálló vesebetegségnél különösen kockázatos.

A fehérjeforrás minősége legalább annyit számít, mint a mennyisége.

Mennyit képes a szervezet hasznosítani a fehérjéből?

Az egyik legelterjedtebb tévhit a fehérjével kapcsolatban, hogy a szervezet képes korlátlan mennyiséget beépíteni az izmokba. A valóság más: a szervezet egyszerre csak meghatározott mennyiségű fehérjét képes izomfehérje-szintézisre felhasználni. Kutatások szerint ez étkezésenként körülbelül 20–40 gramm – ennél több fehérje fogyasztása egy étkezésnél nem növeli tovább az izomépítés ütemét.

A fehérjefelesleg – az izomszintézisre fel nem használt rész – nem vész el, de nem is épül automatikusan izomtömegbe. A szervezet az aminosavakat lebontja, a nitrogéntartalmú végtermékeket a vesén keresztül üríti, a fennmaradó szénvázakat pedig energiaként hasznosítja vagy zsírrá alakítja. Ez azt jelenti, hogy a fehérje is hizlalhat – ha a teljes kalóriabevitel meghaladja a szükségletet, a fehérjefelesleg is zsírként raktározódik.

Az optimális napi fehérjebevitel testsúlykilogrammonként 0,8 gramm körül van az ajánlások szerint, egészséges, keveset mozgó felnőtteknél. Rendszeresen sportoló, izomtömeget növelni kívánó személyeknél ez 1,6–2,2 grammra emelkedhet – de ennél több általában nem hoz további előnyt, csupán felesleges terhelést jelent a szervezet számára.

Mit tesz a magas fehérjebevitel a vesékkel?

A fehérje lebontásakor keletkező nitrogéntartalmú végtermékeket – elsősorban karbamidot – a vesének kell kiszűrnie és kiválasztania. Magas fehérjebevitel esetén a vesék fokozottabb munkát végeznek, ami glomeruláris filtrációs ráta növekedésében és a vese fokozott véráramlásában mutatkozik meg. Egészséges vesék ezt a terhelést jól tűrik – ez kompenzált állapot, nem betegség.