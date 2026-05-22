Protein shake, csirkemell, tojás – Mikor mondhatjuk, hogy túl sok a fehérje az étrendünkben?

2026.05.22.
A fehérje az egyik legnépszerűbb tápanyag az egészségtudatosan táplálkozók és sportolók körében – és valóban nélkülözhetetlen az izmok, a szövetek és az immunrendszer számára. A túl magas fehérjebevitel azonban terhelést jelent a szervezet számára, és egyes esetekben valódi egészségügyi kockázatot is hordoz.

A fehérje körüli közbeszéd sokszor azt sugallja, hogy minél több, annál jobb – ez azonban nem igaz. Az emberi szervezetnek valóban szüksége van elegendő fehérjére, de a túlzás sem ártalmatlan, és érdemes megérteni, mikor jelent valódi kockázatot a magas fehérjebevitel. 

Amit a fehérjebevitelről tudni érdemes

  • A fehérje nélkülözhetetlen tápanyag, de az optimális mennyiség egyénenként és céloktól függően változik.
  • Egészséges felnőtteknél az ajánlott napi fehérjebevitel testsúlykilogrammonként 0,8–1,2 gramm, aktívan sportoló és izomtömeg-növelést célzó személyeknél 1,6–2,2 gramm is indokolt lehet.
  • A fehérjefelesleg nem épül be izomba – a szervezet energiaként hasznosítja vagy zsírként tárolja.
  • A vesék fokozott terhelése hosszú távon fennálló vesebetegségnél különösen kockázatos.
  • A fehérjeforrás minősége legalább annyit számít, mint a mennyisége.

Mennyit képes a szervezet hasznosítani a fehérjéből?

Az egyik legelterjedtebb tévhit a fehérjével kapcsolatban, hogy a szervezet képes korlátlan mennyiséget beépíteni az izmokba. A valóság más: a szervezet egyszerre csak meghatározott mennyiségű fehérjét képes izomfehérje-szintézisre felhasználni. Kutatások szerint ez étkezésenként körülbelül 20–40 gramm – ennél több fehérje fogyasztása egy étkezésnél nem növeli tovább az izomépítés ütemét.

A fehérjefelesleg – az izomszintézisre fel nem használt rész – nem vész el, de nem is épül automatikusan izomtömegbe. A szervezet az aminosavakat lebontja, a nitrogéntartalmú végtermékeket a vesén keresztül üríti, a fennmaradó szénvázakat pedig energiaként hasznosítja vagy zsírrá alakítja. Ez azt jelenti, hogy a fehérje is hizlalhat – ha a teljes kalóriabevitel meghaladja a szükségletet, a fehérjefelesleg is zsírként raktározódik.

Az optimális napi fehérjebevitel testsúlykilogrammonként 0,8 gramm körül van az ajánlások szerint, egészséges, keveset mozgó felnőtteknél. Rendszeresen sportoló, izomtömeget növelni kívánó személyeknél ez 1,6–2,2 grammra emelkedhet – de ennél több általában nem hoz további előnyt, csupán felesleges terhelést jelent a szervezet számára.

Mit tesz a magas fehérjebevitel a vesékkel?

A fehérje lebontásakor keletkező nitrogéntartalmú végtermékeket – elsősorban karbamidot – a vesének kell kiszűrnie és kiválasztania. Magas fehérjebevitel esetén a vesék fokozottabb munkát végeznek, ami glomeruláris filtrációs ráta növekedésében és a vese fokozott véráramlásában mutatkozik meg. Egészséges vesék ezt a terhelést jól tűrik – ez kompenzált állapot, nem betegség.

Más a helyzet veseelégtelenségben vagy krónikus vesebetegségben szenvedőknél: náluk a magas fehérjebevitel felgyorsíthatja a veseműködés romlását, és a kezelőorvos általában kifejezetten alacsony fehérjetartalmú étrendet ír elő. Egészséges vesék esetén a kutatások nem igazolják egyértelműen, hogy a magas fehérjebevitel hosszú távon vesekárosodást okozna – de a kérdés még nem teljesen lezárt a tudományos irodalomban.

Fontos megfontolás az is, hogy a fehérjebevitel növelése általában a folyadékbevitel növelését is igényli: a vesék hatékony munkájához elegendő vízre van szükség. Aki magas fehérjediétát követ, de nem iszik elegendő vizet, fokozottabban ki van téve a vesekő-kialakulás kockázatának – különösen, ha hajlama van rá.

A magas fehérjebevitel egyéb lehetséges hatásai

A nagyon magas fehérjebevitel – napi 3 grammot meghaladó mennyiség testsúlykilogrammonként – egyes személyeknél emésztési panaszokat okozhat: puffadást, hasmenést vagy székrekedést, az adott fehérjeforrástól és az egyéni emésztési képességtől függően. Az állati fehérjékben – elsősorban a vörös húsban – gazdag étrend emellett összefüggésbe hozható a megnövekedett kardiovaszkuláris kockázattal, bár itt nem a fehérje maga, hanem a kísérő telített zsírok és feldolgozottsági fok a meghatározóbb tényező.

A csontokra gyakorolt hatás régóta vitatott kérdés: egyes régebbi vizsgálatok szerint a magas fehérjebevitel fokozza a kalcium kiválasztását a vizelettel, ami csontritkulást okozhat. Az újabb kutatások ezt a képet árnyalják: megfelelő kalciumban és D-vitaminban gazdag étrenddel együtt a magas fehérjebevitel inkább kedvez a csontegészségnek, mint árt neki. Az összefüggés tehát nem egyszerű – és függ a fehérje forrásától, az életkortól és a táplálkozás egészétől.

A fehérjebevitel forrása szintén számít: a fehérjeporok más egészségügyi profillal rendelkeznek, mint a tojás, a hal, a hüvelyesek vagy a tejtermékek.
A fehérjebevitel forrása szintén számít: a feldolgozott húskészítmények, a fehérjeporok és a mesterségesen dúsított termékek más egészségügyi profillal rendelkeznek, mint a tojás, a hal, a hüvelyesek vagy a tejtermékek. A fehérjebevitel növelése önmagában nem helyettesíti a változatos, tápanyaggazdag étrendet – a proteint lehetőleg természetes, minimálisan feldolgozott forrásokból érdemes fedezni.

Kinek kell különösen figyelni a fehérjebevitelre?

Veseelégtelenségben szenvedőknek orvosi felügyelet mellett, általában alacsonyabb fehérjebevitelt írnak elő. Idős személyeknél – 65 év felett – a fehérjeszükséglet inkább magasabb, mint alacsonyabb, mivel az izomtömeg megőrzése különösen fontos az elesések és a funkcionális hanyatlás megelőzésében. Terhes nőknél a fehérjeszükséglet szintén megnövekszik, amelyet az orvos egyénileg határoz meg.

Sportolóknál – különösen erősportolóknál és azok esetén, akik izomtömeget építenek – a magasabb fehérjebevitel indokolt és biztonságos, feltéve, hogy a vesék egészségesek és a folyadékbevitel megfelelő. A tévhittel ellentétben azonban a feleslegesen magas fehérjebevitel nem hoz többlet eredményt az izomnövekedésben – a plusz fehérje nem fordul izomba, csak felesleges kalóriát jelent.

Az egyéni fehérjeszükséglet meghatározásához érdemes dietetikus segítségét kérni – különösen, ha valaki intenzíven edz, diétázik vagy egészségügyi állapota miatt különleges szempontokat kell figyelembe venni. A fehérjebevitel nem egyetlen szám, amelynek elérése önmagában elegendő – a minőség, a forrás és az étrend egésze együtt adja a valódi képet. 

