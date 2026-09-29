Máris elkezdték széthordani Hayden Panettiere vagyonát − Klicsko a bíróságon harcol Kaya örökségéért

Dokumentumok szerint Vlagyimir Klicsko azt kéri a Los Angeles-i bíróságtól, hogy nevezzék ki 11 éves lánya, Kaya hagyatékának ideiglenes gyámjává. A volt világbajnok bokszoló szerint Hayden Panettiere öröksége veszélyben van, ezért sürgős jogi beavatkozásra van szükség.
Komoly aggályok Hayden Panettiere öröksége körül
A Page Six információi szerint Klicsko csütörtökön nyújtotta be kérelmét Los Angelesben, amelyben azt hangsúlyozza: Kaya jogosult édesanyja, a néhai Hayden Panettiere teljes vagyonára. A bírósági iratok szerint sürgős és elengedhetetlen, hogy az 50 éves Klicskót nevezzék ki a kiskorú vagyonának ideiglenes kezelőjévé, mielőtt az ebek harmincadjára jut. A beadványban a korábbi profi bokszoló azt is állítja, úgy tudja, a szövetségi ügynökök a nyomozás miatt behatoltak Panettiere Los Angeles-i otthonába, és elvitték a Hayden hagyatékához tartozó vagyontárgyak egy részét. Klicsko szerint jelenleg nincs, aki megvédené a színésznő hagyatékát.
A beadvány szerint Panettiere még halála előtt biztonsági szolgálatot bérelt otthona és értékei védelmére, mert felmerült a gyanú, hogy valaki engedély nélkül bejutott az ingatlanba. A színésznő halála után a zárakat lecserélték, valamint elővigyázatosságból más helyre szállították azokat a tárolódobozokat is, amelyekben a nyilvános szereplésein viselt dizájner ruháit és kiegészítőit tárolták.
Bár Klitschko nem nevezte meg az érintett személyt, azt állítja, hogy van valaki, aki várhatóan továbbra is megpróbálja eltulajdonítani Hayden ingóságait, ami Kayának járna. Hayden Panettiere végrendelet nélkül hunyt el, így a kislány örökli az édesanyja valamennyi vagyontárgyát, és a West Hollywood-i lakását is.
Alábbi galériánkban megnézheted a színésző életét képekben.
Kaya volt Panettiere élete értelme
Hayden Panettiere 11 éves lánya, Kaya 2018 óta az édesapjával, Vlagyimir Klicskóval él Ukrajnában. A színésznő soha nem titkolta, mennyire megviseli, hogy nem lehet jelen gyermeke mindennapjaiban, és azt is elmondta, miért mondott le Kaya felügyeleti jogáról. Májusban, Jay Shetty On Purpose című podcastjában arról beszélt, amennyit csak tud, utazik Kayához, emellett rendszeresen tartják a kapcsolatot videóhívásokon keresztül. Ugyanebben az interjúban határozottan cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint egyszerűen lemondott volna a lányáról. „Ha bárki azt gondolná, hogy csak úgy odaadtam a gyerekemet, az nem is járhatna távolabb az igazságtól. Az, hogy a gyerekem nem lehet velem egész nap, mindennap, leírhatatlan fájdalom” – vallotta.
Hayden Panettiere augusztus 16-án, 35 éves korában halt meg egy dél-karolinai Airbnb-szálláson, több gyógyszer, köztük a fentanil-túladagolás miatt.
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