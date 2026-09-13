Magyar kaszkadőr nyert Emmy-díjat Hollywoodban: ebben a népszerű filmben nyújtott kiemelkedő teljesítményt − VIDEÓ

Legjobb kaszkadőrteljesítmény kategóriában zsebelt be díjat Tóth Gyula magyar kaszkadőr a 2026-os Emmy-díjátadón.

Zach Roberts és Tóth Gyula, A hét királyság lovagja című filmért a kaszkadőr Emmy-díj nyertesei.

Forrás: AFP

Tóth Gyula, magyar kaszkadőr Emmy-díjat nyert Hollywoodban

Az elismerést az HBO Max Trónok harca spin-offja, A Hét Királyság lovagja egyik jelenetéért ítélték oda. A magyar kaszkadőr repertoárjában azonban nem ez volt az első nagyszabású produkció. Korábban ugyanis olyan sorozatokban és filmekben kapott kaszkadőri szerepet, mint az eredeti Trónok harca és annak másik népszerű spin-offja, a Sárkányok háza, a Dűne második része, a Star Wars: Az ébredő erő vagy a Bosszúállók: Ultron kora.