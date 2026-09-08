„Látniuk kell, hogy elhiggyék” – 4 éve halt meg II. Erzsébet, aki a ruháiból is fegyvert kovácsolt

II. Erzsébet brit királynő 70 év és 214 nap után távozott a trónról és az élők sorából, örökségének pedig szerves része lett az a szivárványszínű ruhatár, amely évtizedeken át elkísérte. Amikor II. Erzsébet brit királynő meghalt, a világ nemcsak egy korszakos uralkodótól búcsúzott: eltűnt a nyilvánosságból az a jellegzetes, élénk színfolt is, amely a királynő védjegyévé vált.

II. Erzsébet okkal viselt színes ruhákat.

Forrás: NORTHFOTO /Michael Dunlea / Barcroft Media

II. Erzsébet tudatosan választotta az élénk színeket, hogy a tömegben messziről is észrevegyék.

A királynő ruhatára a fuksziától a limezöldig szinte a teljes színskálát felvonultatta.

Öltözködése nem pusztán divat, hanem a nyilvános uralkodói szerep egyik eszköze volt.

70 éves uralkodása alatt stílusa éppolyan könnyen felismerhetővé vált, mint maga a brit korona.

II. Erzsébet ruhái valójában az uralkodás eszközei voltak

„I need to be seen to be believed” – vagyis nagyjából: „Látniuk kell, hogy elhiggyék” – vallotta II. Erzsébet. A mondat remekül összefoglalja, hogyan gondolkodott a monarchiáról: az uralkodó nem maradhat távoli, láthatatlan figura, személyesen is jelen kell lennie az emberek előtt.

Ebben pedig II. Erzsébet ruhái is fontos szerepet kaptak.

Alacsony termete miatt egy visszafogott bézs kosztümben könnyen elveszhetett volna a tömegben, ő azonban éppen az ellenkezőjére törekedett.

Élénk rózsaszínben, királykékben, narancssárgában, napsárgában vagy éppen limezöldben még az is kiszúrhatta, aki jóval távolabb állt tőle.

Az összeállításokat rendszerint azonos árnyalatú kalap tette teljessé, így a királynő szinte egyetlen erős színfoltként jelent meg a nyilvános eseményeken. A feltűnő öltözék egyfajta gesztus is volt azok felé, akik órákon át vártak arra, hogy akár csak néhány másodpercre megpillanthassák.

A királynő, aki nem akart beleolvadni a háttérbe

II. Erzsébet királynőn még a brit időjárás sem tudott kifogni: esős eseményeken átlátszó esőkabátot viselt, amely nem takarta el jellegzetes szettjeit, de az esernyői is ilyenek voltak, amik mindig passzoltak a kiválasztott szett színéhez.

II. Erzsébet esős időben is kitűnt a tömegből: jól látszik a színes szett ereje

Forrás: PA Archive/Dominic Lipinski/Northfoto

Talán az egyik legemlékezetesebb választása a 90. születésnapját ünneplő Trooping the Colour alkalmával viselt rikító limezöld összeállítás volt.