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„Látniuk kell, hogy elhiggyék” – 4 éve halt meg II. Erzsébet, aki a ruháiból is fegyvert kovácsolt

királyi család II. Erzsébet királynő kosztüm II. Erzsébet
Nagy Anna
2026.09.08.
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Négy éve, 2022. szeptember 8-án ért véget a brit monarchia történetének egyik leghosszabb és legmeghatározóbb korszaka. II. Erzsébet nemcsak uralkodóként, hanem összetéveszthetetlen stílusával is beírta magát a történelembe. Rikító kosztümjei ugyanis sokkal többről szóltak, mint a színek szeretetéről.

II. Erzsébet brit királynő 70 év és 214 nap után távozott a trónról és az élők sorából, örökségének pedig szerves része lett az a szivárványszínű ruhatár, amely évtizedeken át elkísérte. Amikor II. Erzsébet brit királynő meghalt, a világ nemcsak egy korszakos uralkodótól búcsúzott: eltűnt a nyilvánosságból az a jellegzetes, élénk színfolt is, amely a királynő védjegyévé vált. 

II. Erzsébet okkal viselt színes ruhákat.
II. Erzsébet okkal viselt színes ruhákat.
Forrás: NORTHFOTO /Michael Dunlea / Barcroft Media
  • II. Erzsébet tudatosan választotta az élénk színeket, hogy a tömegben messziről is észrevegyék.
  • A királynő ruhatára a fuksziától a limezöldig szinte a teljes színskálát felvonultatta.
  • Öltözködése nem pusztán divat, hanem a nyilvános uralkodói szerep egyik eszköze volt.
  • 70 éves uralkodása alatt stílusa éppolyan könnyen felismerhetővé vált, mint maga a brit korona.

II. Erzsébet ruhái valójában az uralkodás eszközei voltak

„I need to be seen to be believed” – vagyis nagyjából: „Látniuk kell, hogy elhiggyék” – vallotta II. Erzsébet. A mondat remekül összefoglalja, hogyan gondolkodott a monarchiáról: az uralkodó nem maradhat távoli, láthatatlan figura, személyesen is jelen kell lennie az emberek előtt.

Ebben pedig II. Erzsébet ruhái is fontos szerepet kaptak.

 Alacsony termete miatt egy visszafogott bézs kosztümben könnyen elveszhetett volna a tömegben, ő azonban éppen az ellenkezőjére törekedett. 

Élénk rózsaszínben, királykékben, narancssárgában, napsárgában vagy éppen limezöldben még az is kiszúrhatta, aki jóval távolabb állt tőle.

Az összeállításokat rendszerint azonos árnyalatú kalap tette teljessé, így a királynő szinte egyetlen erős színfoltként jelent meg a nyilvános eseményeken. A feltűnő öltözék egyfajta gesztus is volt azok felé, akik órákon át vártak arra, hogy akár csak néhány másodpercre megpillanthassák.

A királynő, aki nem akart beleolvadni a háttérbe

II. Erzsébet királynőn még a brit időjárás sem tudott kifogni: esős eseményeken átlátszó esőkabátot viselt, amely nem takarta el jellegzetes szettjeit, de az esernyői is ilyenek voltak, amik mindig passzoltak a kiválasztott szett színéhez.

Britain's Queen Elizabeth II shelters from the rain under an umbrella as she hosts a garden party at Buckingham Palace, in central London.
II. Erzsébet esős időben is kitűnt a tömegből: jól látszik a színes szett ereje
Forrás: PA Archive/Dominic Lipinski/Northfoto

Talán az egyik legemlékezetesebb választása a 90. születésnapját ünneplő Trooping the Colour alkalmával viselt rikító limezöld összeállítás volt.

Hetven év alatt maga is jelkép lett

II. Erzsébet 1952-ben lépett trónra, és 2022. szeptember 8-án, 96 éves korában hunyt el a skóciai Balmoralban. Hetven évével ő lett a brit történelem leghosszabb ideig regnáló uralkodója.

Élete során kontinenseket járt be, miközben brit útlevélre sem volt szüksége, és még jogosítvány nélkül is vezethetett. Mindezeknél azonban talán beszédesebb, hogy a nyilvánosság előtt milyen következetesen építette saját vizuális jelenlétét. II. Erzsébet élénk kosztümjei idővel ugyanúgy a monarchia képi világának részévé váltak, mint a korona, a Buckingham-palota vagy a királyi integetés.

Galériánkban II. Erzsébet legszínesebb és legemlékezetesebb összeállításait gyűjtöttük össze, kattints a képre:

II. Erzsébet királynő a Holyrood Week alkalmából Skóciába látogat 2021. június 30-án.
II. Erzsébet királynő részt vesz a Royal Windsor Cup döntőjén a Guards Polo Clubban, Windsorban, az Egyesült Királyságban.
II. Erzsébet királynő a Balmoral kastély kapuinál a Skót Királyi Ezred 5. zászlóaljához tartozó Balaklava-századot szemléli, miközben beköltözik a kastélyba, hogy ott töltse a nyarat.
II. Erzsébet királynő, akit Edward herceg kísért, a londoni Buckingham-palotában elindította a 2022-es, az Egyesült Királyságban, Birminghamben megrendezendő Nemzetközösségi Játékok „The Queen’s Baton Relay” stafétáját.
II. Erzsébet királynő távozik a walesi parlament megnyitó ünnepségéről Cardiffban, Walesben, az Egyesült Királyságban.
II. Erzsébet királynő és az Edinburgh-i herceg együtt jelentek meg a Buckingham-palota erkélyén a „Trooping the Colour” ünnepségen 2016-ban.
II. Erzsébet királynő az Elizabeth-vonal hivatalos megnyitóján a londoni Paddington pályaudvaron.
II. Erzsébet királynő részt vesz a Skóciai Királyi Testőrség (más néven a Királyi Íjászok Társasága) Reddendo-parádéján a Holyroodhouse-palota kertjében, Edinburgh-ban.
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II. Erzsébet királynő a Holyrood Week alkalmából Skóciába látogat 2021. június 30-án
PA Wire/PA Images/ Andrew Milligan / Northfoto

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